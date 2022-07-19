"Возможно, Польша": Ахметов рассказал о планах по развитию медиа-бизнеса за рубежом
© Фото : скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"Ринат Ахметов
© Фото : скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"
В интервью итальянскому изданию Corriere della Serra украинский олигарх Ринат Ахметов заявил, что рассматривает возможность развития медиа-бизнеса в Польше
Ахметов признался, что из-за невозможности продать свой крупный медиа-бизнес по рыночной цене, он был обязан отказаться от всех лицензий на вещание и передать их украинскому государству, а также прекратить работу электронных и печатных СМИ.
Возможно, отметил он, будет принято решение развивать медиа-бизнес в Польше.
Он назвал так называемый закон о деолигархизации дискриминационным.
По словам Ахметова, он подал первый иск к России в Европейский суд по правам человека.
Окончательная сумма ущерба будет определена после проведения дополнительных оценок. Кроме того, мы проводим международное арбитражное разбирательство против России по активам, которые были украдены РФ в результате незаконной аннексии Крыма.
О выходе инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса бизнесмен заявил 11 июля.
"Медиа Группа Украина" (телеканалы "Украина", "Украина 24", новостной сайт "Сегодня" и журнал Vogue Украина) отказалась в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий каналов и от лицензий печатных медиа.
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