https://ukraina.ru/20220719/1036646717.html

"Возможно, Польша": Ахметов рассказал о планах по развитию медиа-бизнеса за рубежом

Ахметов рассказал, где запустит свой медиа-бизнес

"Возможно, Польша": Ахметов рассказал о планах по развитию медиа-бизнеса за рубежом

В интервью итальянскому изданию Corriere della Serra украинский олигарх Ринат Ахметов заявил, что рассматривает возможность развития медиа-бизнеса в Польше

2022-07-19T16:26

2022-07-19T16:26

2022-07-19T16:26

новости

ринат ахметов

украина

олигарх

польша

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Ахметов признался, что из-за невозможности продать свой крупный медиа-бизнес по рыночной цене, он был обязан отказаться от всех лицензий на вещание и передать их украинскому государству, а также прекратить работу электронных и печатных СМИ. Возможно, отметил он, будет принято решение развивать медиа-бизнес в Польше.Он назвал так называемый закон о деолигархизации дискриминационным. По словам Ахметова, он подал первый иск к России в Европейский суд по правам человека.О выходе инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса бизнесмен заявил 11 июля. "Медиа Группа Украина" (телеканалы "Украина", "Украина 24", новостной сайт "Сегодня" и журнал Vogue Украина) отказалась в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий каналов и от лицензий печатных медиа.

https://ukraina.ru/20220714/1036418127.html

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новости, ринат ахметов, украина, олигарх, польша