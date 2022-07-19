Ахметов рассказал, где запустит свой медиа-бизнес
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"Возможно, Польша": Ахметов рассказал о планах по развитию медиа-бизнеса за рубежом
Ахметов рассказал, где запустит свой медиа-бизнес
"Возможно, Польша": Ахметов рассказал о планах по развитию медиа-бизнеса за рубежом
В интервью итальянскому изданию Corriere della Serra украинский олигарх Ринат Ахметов заявил, что рассматривает возможность развития медиа-бизнеса в Польше
2022-07-19T16:26
2022-07-19T16:26
новости
ринат ахметов
украина
олигарх
польша
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Ахметов признался, что из-за невозможности продать свой крупный медиа-бизнес по рыночной цене, он был обязан отказаться от всех лицензий на вещание и передать их украинскому государству, а также прекратить работу электронных и печатных СМИ. Возможно, отметил он, будет принято решение развивать медиа-бизнес в Польше.Он назвал так называемый закон о деолигархизации дискриминационным. По словам Ахметова, он подал первый иск к России в Европейский суд по правам человека.О выходе инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса бизнесмен заявил 11 июля. "Медиа Группа Украина" (телеканалы "Украина", "Украина 24", новостной сайт "Сегодня" и журнал Vogue Украина) отказалась в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий каналов и от лицензий печатных медиа.
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новости, ринат ахметов, украина, олигарх, польша

"Возможно, Польша": Ахметов рассказал о планах по развитию медиа-бизнеса за рубежом

16:26 19.07.2022
 
© Фото : скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"Ринат Ахметов
Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"
Читать в
В интервью итальянскому изданию Corriere della Serra украинский олигарх Ринат Ахметов заявил, что рассматривает возможность развития медиа-бизнеса в Польше
Ахметов признался, что из-за невозможности продать свой крупный медиа-бизнес по рыночной цене, он был обязан отказаться от всех лицензий на вещание и передать их украинскому государству, а также прекратить работу электронных и печатных СМИ.
Возможно, отметил он, будет принято решение развивать медиа-бизнес в Польше.
Он назвал так называемый закон о деолигархизации дискриминационным.
По словам Ахметова, он подал первый иск к России в Европейский суд по правам человека.
Окончательная сумма ущерба будет определена после проведения дополнительных оценок. Кроме того, мы проводим международное арбитражное разбирательство против России по активам, которые были украдены РФ в результате незаконной аннексии Крыма.
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов
Украинский бизнесмен
О выходе инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса бизнесмен заявил 11 июля.
"Медиа Группа Украина" (телеканалы "Украина", "Украина 24", новостной сайт "Сегодня" и журнал Vogue Украина) отказалась в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий каналов и от лицензий печатных медиа.
Президент Украины выступил с посланием к украинскому народу - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 15:22
Глава Минюста Украины объяснил, почему Ахметов вскоре может перестать быть олигархомНа Украине может стать на одного олигарха меньше, заявил глава минюста страны Денис Малюська, выступая 14 июля в эфире "ОПОРА.Live". Всё потому что Ринат Ахметов номинально перестал участвовать в политической жизни страны
 
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