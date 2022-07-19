https://ukraina.ru/20220719/1036644329.html
"Для СВО их не хватает": военный эксперт рассказал про ситуацию с беспилотниками РФ
"Для СВО их не хватает": военный эксперт рассказал про ситуацию с беспилотниками РФ - 19.07.2022 Украина.ру
"Для СВО их не хватает": военный эксперт рассказал про ситуацию с беспилотниками РФ
Иран пока официально передавать России беспилотные летательные аппараты не будет, но они могут появится на фронте после договоренностей президента РФ с иранским лидером, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-07-19T16:17
2022-07-19T16:17
2022-07-19T16:17
беспилотники
украина
новости
россия
иран
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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Соединенных Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.По его мнению, если Иран или другая любая страна будут готовы продать оптом крупную партию беспилотников, барражирующих боеприпасов России, то нужно покупать.Российская военная промышленность не обеспечивает весь фронт на Украине, нужно больше дронов, потребность полностью не закрывается сейчас, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036299492.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотники, украина, новости, россия, иран
"Для СВО их не хватает": военный эксперт рассказал про ситуацию с беспилотниками РФ
Иран пока официально передавать России беспилотные летательные аппараты не будет, но они могут появится на фронте после договоренностей президента РФ с иранским лидером, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Соединенных Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.
Официально Иран опроверг информацию, ничего пока официально России не поставлялось. Если что-то и будет, то должны какие-то пройти переговоры и достигнуты договоренности – пока этого официально нет. Может быть, что-то будет неофициально, но пока на фронте никакие иранские беспилотники не фиксировались. Это объективный факт. Они могут появиться, если будут договоренности.
Борис Рожин
Эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad
По его мнению, если Иран или другая любая страна будут готовы продать оптом крупную партию беспилотников, барражирующих боеприпасов России, то нужно покупать.
Российская военная промышленность не обеспечивает весь фронт на Украине, нужно больше дронов, потребность полностью не закрывается сейчас, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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