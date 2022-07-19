https://ukraina.ru/20220719/1036644329.html

"Для СВО их не хватает": военный эксперт рассказал про ситуацию с беспилотниками РФ

"Для СВО их не хватает": военный эксперт рассказал про ситуацию с беспилотниками РФ - 19.07.2022 Украина.ру

"Для СВО их не хватает": военный эксперт рассказал про ситуацию с беспилотниками РФ

Иран пока официально передавать России беспилотные летательные аппараты не будет, но они могут появится на фронте после договоренностей президента РФ с иранским лидером, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-07-19T16:17

2022-07-19T16:17

2022-07-19T16:17

беспилотники

украина

новости

россия

иран

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Соединенных Штатов такая информация, и не приведя никаких доказательств.По его мнению, если Иран или другая любая страна будут готовы продать оптом крупную партию беспилотников, барражирующих боеприпасов России, то нужно покупать.Российская военная промышленность не обеспечивает весь фронт на Украине, нужно больше дронов, потребность полностью не закрывается сейчас, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036299492.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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беспилотники, украина, новости, россия, иран