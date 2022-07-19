https://ukraina.ru/20220719/1036577975.html

Киев может получить более дальнобойные ракеты для HIMARS - секретарь СНБО

Киев в скором ожидает более дальнобойные ракеты для HIMARS

Киев может получить более дальнобойные ракеты для HIMARS - секретарь СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 19 июля заявил, что Киев в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS

2022-07-19T10:45

2022-07-19T10:45

2022-07-19T10:45

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Ранее президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия направила странам НАТО ноту протеста против поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ukraina.ru/20220719/1036560877.html

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2022

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новости, киев, оружие, поставки, himars, ракеты