Киев может получить более дальнобойные ракеты для HIMARS - секретарь СНБО
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 19 июля заявил, что Киев в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS
Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны.
Ранее президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия направила странам НАТО ноту протеста против поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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