Киев в скором ожидает более дальнобойные ракеты для HIMARS
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Киев может получить более дальнобойные ракеты для HIMARS - секретарь СНБО
Киев в скором ожидает более дальнобойные ракеты для HIMARS
Киев может получить более дальнобойные ракеты для HIMARS - секретарь СНБО
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 19 июля заявил, что Киев в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS
2022-07-19T10:45
2022-07-19T10:45
новости
киев
оружие
поставки
himars
ракеты
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Ранее президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия направила странам НАТО ноту протеста против поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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новости, киев, оружие, поставки, himars, ракеты

Киев может получить более дальнобойные ракеты для HIMARS - секретарь СНБО

10:45 19.07.2022
 
HIMARS
HIMARS
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона 19 июля заявил, что Киев в ближайшее время может получить более дальнобойные ракеты для американских РСЗО HIMARS
Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны.
Алексей Данилов
Алексей Данилов
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины
Ранее президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия направила странам НАТО ноту протеста против поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
09:00
Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия КиевуВложения в свой военно-промышленный комплекс – это традиционная политика США, приносившая им выгоду и во время мировых войн, и в связи с локальными конфликтами. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
 
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