Военный эксперт рассказал, куда двинутся поляки, когда они зайдут на Западную Украину - 19.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, куда двинутся поляки, когда они зайдут на Западную Украину
Военный эксперт рассказал, куда двинутся поляки, когда они зайдут на Западную Украину - 19.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, куда двинутся поляки, когда они зайдут на Западную Украину
Польша– это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил на Украине. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T10:30
2022-07-19T10:30
новости
польша
западная украина
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Ранее политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.Эксперт считает, что описанный сценарий вполне вероятен при успехе российских войск. Польша и Украина технически и юридически к этому полностью готовы. Вопрос в политическом решении и контурах этой операции.Польша – это одна из самых сильных армий в Европе. Это 250 тысяч личного состава, идет расширение на половину (300+) при самом современном вооружении. Это не ВСУ преимущественно с постсоветским вооружением. Это очень серьезный противник, которого напрямую поддерживают США, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, польша, западная украина

Военный эксперт рассказал, куда двинутся поляки, когда они зайдут на Западную Украину

10:30 19.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Gerrit BurowПольша спецназ AGAT
Польша спецназ AGAT - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© commons.wikimedia.org / Gerrit Burow
Читать в
Польша– это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил на Украине. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
Александр Костин интервью - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 09:43
Александр Костин: Пока ВСУ выжигают Донбасс, Польша готовится к войне
Ранее политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.
Эксперт считает, что описанный сценарий вполне вероятен при успехе российских войск. Польша и Украина технически и юридически к этому полностью готовы. Вопрос в политическом решении и контурах этой операции.
"Как минимум они могут занять соседние украинские области, высвободив силы оперативного командования "Запад" и "Центр". А как максимум они могут пойти дальше и спровоцировать конфликт с Белоруссией, а это поставит нас на грань прямого столкновения с Польшей", - указал Костин.
Польша – это одна из самых сильных армий в Европе. Это 250 тысяч личного состава, идет расширение на половину (300+) при самом современном вооружении. Это не ВСУ преимущественно с постсоветским вооружением. Это очень серьезный противник, которого напрямую поддерживают США, заключил собеседник издания.
 
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