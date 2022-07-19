"Россию не удалось сокрушить": аналитик из Китая об "эффективности" санкций против РФ
Китайское издание Global Times 19 июля опубликовало статью, в которой автор усомнился в действенности введенных против России санкций Евросоюза
По его мнению, дальнейшие ограничительные меры против Москвы будут символическими, а их влияние незначительным.
Китайские аналитики считают, что Евросоюз осознал, что ему не удалось сокрушить Россию даже "максимальными" санкциями. Обсуждение новых санкций, добавили в Global Times, вновь началось, когда ЕС столкнулся с давлением со стороны США и некоторых стран Центральной и Восточной Европы, к примеру, Литвы.
К санкциям ЕС будет подталкивать и Чехия, полагают китайские эксперты, даже несмотря на то, что Брюссель осознает их слабую эффективность.
Вместе с тем многие европейские страны обеспокоены тем, что Россия может сократить или даже прекратить поставки газа в Европу, поэтому ЕС, обдумывая новый пакет санкций против России, продолжает искать по миру альтернативы российскому природному газу, чтобы справиться с холодами грядущей зимы.
По словам директора Института международных отношений при Народном университете Китая Вана Ивэя, в Евросоюзе появляется все больше опасений относительно США, так как ЕС понимает, что на Вашингтон нельзя полагаться. А если экс-президент США Дональд Трамп вновь займет овальный кабинет в Белом доме, ценность Европы для США будет незначительной.
Издание подчеркивает, что Китай и ЕС в вопросе украинского кризиса имеют некоторые схожести в позициях, так как ни Пекин, ни Брюссель не хотят хаоса или войны и стремятся содействовать скорейшему прекращению огня.
Вчера, 09:51"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризисаКитай не является стороной украинского кризиса, поэтому не будет "подливать масла в огонь", однако и в стороне не останется. Такое заявление 17 июля сделал министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто. Информация о беседе появилась на официальном сайте МИД КНР.