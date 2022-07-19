https://ukraina.ru/20220719/1036573714.html

"Россию не удалось сокрушить": аналитик из Китая об "эффективности" санкций против РФ

Европа расписалась в неэффективности санкций - аналитик

"Россию не удалось сокрушить": аналитик из Китая об "эффективности" санкций против РФ

Китайское издание Global Times 19 июля опубликовало статью, в которой автор усомнился в действенности введенных против России санкций Евросоюза

2022-07-19T10:15

2022-07-19T10:15

2022-07-19T10:15

новости

китай

евросоюз

санкции

ущерб

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По его мнению, дальнейшие ограничительные меры против Москвы будут символическими, а их влияние незначительным.Китайские аналитики считают, что Евросоюз осознал, что ему не удалось сокрушить Россию даже "максимальными" санкциями. Обсуждение новых санкций, добавили в Global Times, вновь началось, когда ЕС столкнулся с давлением со стороны США и некоторых стран Центральной и Восточной Европы, к примеру, Литвы.К санкциям ЕС будет подталкивать и Чехия, полагают китайские эксперты, даже несмотря на то, что Брюссель осознает их слабую эффективность.По словам директора Института международных отношений при Народном университете Китая Вана Ивэя, в Евросоюзе появляется все больше опасений относительно США, так как ЕС понимает, что на Вашингтон нельзя полагаться. А если экс-президент США Дональд Трамп вновь займет овальный кабинет в Белом доме, ценность Европы для США будет незначительной.Издание подчеркивает, что Китай и ЕС в вопросе украинского кризиса имеют некоторые схожести в позициях, так как ни Пекин, ни Брюссель не хотят хаоса или войны и стремятся содействовать скорейшему прекращению огня.

https://ukraina.ru/20220718/1036526501.html

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новости, китай, евросоюз, санкции, ущерб