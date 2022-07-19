Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников - 19.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220719/1036571234.html
Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников
Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников - 19.07.2022 Украина.ру
Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников
То, что у российских войск есть высокоточное оружие, но не хватает беспилотников, связано с доктринальным отставанием и игнорированием нашим военным руководством самой сути военно-технического развития. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T09:20
2022-07-19T09:20
беспилотники
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/51/1034065190_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_ed62ca68b572f072fefde899bd61335e.jpg
Ранее бывший вице-премьер России и ныне глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявлял, что российские вооруженные силы с опозданием занялись внедрением беспилотных средств. Он добавил, что ОПК будет наращивать серийное производство беспилотников, но все не делается в одночасье.У нас по-прежнему нет ответа на вопрос, почему на фоне Сирии и других конфликтов, в которых участвовала российская армия в последние годы, Минобороны РФ игнорировало и сами вызовы, и перспективы военно-технического прогресса, сетует эксперт.Само изделие несложно купить. Но оно должно быть встроено в военную машину, начиная от уставов, и заканчивая нормативно-технической базой, добавил специалист.Собеседник издания выразил надежду, что слухи о покупке иранских беспилотников окажутся правдой, и они отгрузят нам какое-то товарное количество.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/51/1034065190_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee53672ac689b19ab3f3441ac8d9d4ae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
беспилотники, россия

Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников

09:20 19.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
То, что у российских войск есть высокоточное оружие, но не хватает беспилотников, связано с доктринальным отставанием и игнорированием нашим военным руководством самой сути военно-технического развития. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
Ранее бывший вице-премьер России и ныне глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявлял, что российские вооруженные силы с опозданием занялись внедрением беспилотных средств. Он добавил, что ОПК будет наращивать серийное производство беспилотников, но все не делается в одночасье.
У нас по-прежнему нет ответа на вопрос, почему на фоне Сирии и других конфликтов, в которых участвовала российская армия в последние годы, Минобороны РФ игнорировало и сами вызовы, и перспективы военно-технического прогресса, сетует эксперт.
"Беспилотники – это не какие-то там передовые технологии. Это неотъемлемая часть нашего быта, как чайник или холодильник. Это промышленные технологии коммерческого рынка. Это вопрос ошибочного курса и непонимания, куда и как движется военная наука. Россия до сих пор живет доктринами 70х годов. Мы воюем по нормам, которые были заложены почти полвека назад. Вот вам и весь ответ", - подчеркнул Костин.
Само изделие несложно купить. Но оно должно быть встроено в военную машину, начиная от уставов, и заканчивая нормативно-технической базой, добавил специалист.
Собеседник издания выразил надежду, что слухи о покупке иранских беспилотников окажутся правдой, и они отгрузят нам какое-то товарное количество.
 
беспилотникиРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:20Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников
09:05Стало известно, кто представит Россию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН
09:00Хроника событий на Украине на утро 19 июля: популярность Лаврова, кадровая ревизия в СБУ
09:00Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия Киеву
08:59Обстрел как норма жизни. Чего ждут в Донецке от СВО
08:45Дубовой рассказал, в каком случае ВСУ смогут получить преимущество над ВС РФ
08:41Посол: Россия примет участие в переносе столицы Индонезии
08:30Азаров рассказал о единственном оставшемся у киевского режима источнике валюты
08:27Госдеп пригрозил Ирану санкциями за несуществующие беспилотники, "улетевшие" в Россию
08:15Эксперт Костин рассказал, где будут проходить ключевые сражения третьего этапа СВО
08:14Байден продемонстрировал распад "американского Ближнего Востока" - СМИ
08:00Дмитрий Кубарев о будущем Украины: Жернова Империи мелют медленно, но верно
08:00Рожин назвал страны, которые могут помочь России с дронами
07:56В ДНР раскрыли делали расследования взрыва в мариупольском драмтеатре
07:46Что происходит в Одессе: националист-губернатор, непонятный мэр и "досиденты"
07:45"Киев покупал время, бросая солдат ВСУ": эксперт рассказал, для чего Киеву нужен Донбасс
07:40"Была очередь на встречу с Лавровым": посол РФ оценила "изоляцию" Москвы на G20
07:30Жарихин рассказал, почему на Украине происходит утечка данных в сторону России
07:23Херсонская область усиливает работу ПВО
07:17Хроника энерговойны. Европа отбирает газ из хранилищ, а в мире растет спрос на нефть
Лента новостейМолния