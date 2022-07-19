https://ukraina.ru/20220719/1036571234.html

Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников

Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников - 19.07.2022 Украина.ру

Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников

То, что у российских войск есть высокоточное оружие, но не хватает беспилотников, связано с доктринальным отставанием и игнорированием нашим военным руководством самой сути военно-технического развития. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T09:20

2022-07-19T09:20

2022-07-19T09:20

беспилотники

россия

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Ранее бывший вице-премьер России и ныне глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявлял, что российские вооруженные силы с опозданием занялись внедрением беспилотных средств. Он добавил, что ОПК будет наращивать серийное производство беспилотников, но все не делается в одночасье.У нас по-прежнему нет ответа на вопрос, почему на фоне Сирии и других конфликтов, в которых участвовала российская армия в последние годы, Минобороны РФ игнорировало и сами вызовы, и перспективы военно-технического прогресса, сетует эксперт.Само изделие несложно купить. Но оно должно быть встроено в военную машину, начиная от уставов, и заканчивая нормативно-технической базой, добавил специалист.Собеседник издания выразил надежду, что слухи о покупке иранских беспилотников окажутся правдой, и они отгрузят нам какое-то товарное количество.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

беспилотники, россия