https://ukraina.ru/20220719/1036571234.html
Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников
Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников - 19.07.2022 Украина.ру
Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников
То, что у российских войск есть высокоточное оружие, но не хватает беспилотников, связано с доктринальным отставанием и игнорированием нашим военным руководством самой сути военно-технического развития. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T09:20
2022-07-19T09:20
2022-07-19T09:20
беспилотники
россия
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Ранее бывший вице-премьер России и ныне глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявлял, что российские вооруженные силы с опозданием занялись внедрением беспилотных средств. Он добавил, что ОПК будет наращивать серийное производство беспилотников, но все не делается в одночасье.У нас по-прежнему нет ответа на вопрос, почему на фоне Сирии и других конфликтов, в которых участвовала российская армия в последние годы, Минобороны РФ игнорировало и сами вызовы, и перспективы военно-технического прогресса, сетует эксперт.Само изделие несложно купить. Но оно должно быть встроено в военную машину, начиная от уставов, и заканчивая нормативно-технической базой, добавил специалист.Собеседник издания выразил надежду, что слухи о покупке иранских беспилотников окажутся правдой, и они отгрузят нам какое-то товарное количество.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
беспилотники, россия
Это как холодильник. Военный эксперт о том, почему Россия осталась без беспилотников
То, что у российских войск есть высокоточное оружие, но не хватает беспилотников, связано с доктринальным отставанием и игнорированием нашим военным руководством самой сути военно-технического развития. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
Ранее бывший вице-премьер России и ныне глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявлял, что российские вооруженные силы с опозданием занялись внедрением беспилотных средств. Он добавил, что ОПК будет наращивать серийное производство беспилотников, но все не делается в одночасье.
У нас по-прежнему нет ответа на вопрос, почему на фоне Сирии и других конфликтов, в которых участвовала российская армия в последние годы, Минобороны РФ игнорировало и сами вызовы, и перспективы военно-технического прогресса, сетует эксперт.
"Беспилотники – это не какие-то там передовые технологии. Это неотъемлемая часть нашего быта, как чайник или холодильник. Это промышленные технологии коммерческого рынка. Это вопрос ошибочного курса и непонимания, куда и как движется военная наука. Россия до сих пор живет доктринами 70х годов. Мы воюем по нормам, которые были заложены почти полвека назад. Вот вам и весь ответ", - подчеркнул Костин.
Само изделие несложно купить. Но оно должно быть встроено в военную машину, начиная от уставов, и заканчивая нормативно-технической базой, добавил специалист.
Собеседник издания выразил надежду, что слухи о покупке иранских беспилотников окажутся правдой, и они отгрузят нам какое-то товарное количество.