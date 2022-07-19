https://ukraina.ru/20220719/1036532373.html

Чем воюют в Украине. Новая система ПВО для Украины NASAMS

Чем воюют в Украине. Новая система ПВО для Украины NASAMS - 19.07.2022 Украина.ру

Чем воюют в Украине. Новая система ПВО для Украины NASAMS

заявил, что Украина получит две батареи (18 пусковых установок со 108 ракетами) норвежского ЗРК NASAMS. Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T06:02

2022-07-19T06:02

2022-07-19T06:02

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Владимир Зеленский начал требовать новые системы ПВО для Украины ещё в марте. 27 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о поставке Киеву современных средств ПВО. И вот, 17 июля представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина получит две батареи (18 пусковых установок со 108 ракетами) норвежского ЗРК NASAMS.NASAMS ("Норвежский усовершенствованный ракетный комплекс земля-воздух") – мобильный ЗРК малого и среднего радиуса действия, в целом подобный комплексам семейства 9К37 "Бук", хорошо известного украинским военным. Назначение комплекса – защита особо важных объектов инфраструктуры и населённых пунктов.Первое поколение этой системы было введено в эксплуатацию в 1998 году, последующие – в 2006 и 2018. Т.е., это действительно современная система вооружения – сетецентрическая и распределённая. В комплекс входит американская трёхмерная РЛС (обнаруживает цели на дистанции до 75 км.), система управления огнём норвежской разработки и пусковые установки ракет AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" (возможно также использование ракет AMRAAM ERи AIM-9 Sidewinder). Дальность поражения может составлять от 20 до 180 км. по горизонтали в зависимости от типа ракеты. Высота поражения – до 21 км. Ракеты могут поражать цели со скоростью до 3,6 тыс. км/ч.Система мобильная, но в первом поколении – буксируемая, подобно советским ЗРК С-300П и ПС. Так что мобильность её ограничена. Более современные варианты уже базируются на автомобильном шасси повышенной проходимости. Какой именно вариант будет поставлен на Украину пока непонятно.Стоимость самого комплекса первого поколения оценивается в $ 60–80 млн в зависимости от комплектации. Стоимостью каждой ракеты – примерно $ 300–400 тыс. Соответственно стоимость полностью снаряженной системы составляет более $ 100 млн (что соответствует стоимости ЗРК "Бук-М1" по оценкам 2008 года).Ранее этот ЗРК поставлялся в Литву, причём контракт был заключён в 2017 году, а выполнен – в 2020-м. Скорее всего, для Украины была использована в разы более оперативная система закупок. По имеющейся информации, украинский персонал для этих ЗРК начали готовить ещё в мае. Правда, считается, что нормальные сроки подготовки расчётов для ЗРК – около полугода (8 июля представитель Пентагона заявил, что ЗРК NASAMS будут готовы к использованию в течение нескольких месяцев). Если к обслуживанию привлечь наёмников, то начать применять их можно раньше.К достоинствам этого ЗРК относятся:Во-первых, "идеологическая" встраевамость в украинскую систему ПВО вместо привычных ЗРК "Бук".Во-вторых, на вооружении комплекса состоят ракеты производства американской компании Raytheon, которые относятся к числу одних из наиболее распространённых в мире (ими, как правило, вооружают боевые самолёты). Соответственно, у стран НАТО есть достаточные запасы боеприпасов.В-третьих, при проектировании этого комплекса особое внимание было уделено безопасности персонала. Например, пусковые установки в принципе не нуждаются в постоянном обслуживании, т.е., их поражение не ведёт к потерям среди личного состава (кроме случаев, когда комплекс поражается во время перезарядки).В-четвёртых, это 100% натовская система, что в перспективе позволяет обеспечивать более быструю переподготовку ВСУ на технику западного производства. Украинские эксперты предполагают, что за NASAMS последуют более дальнобойные ЗРК Patriot.В качестве недостатка обычно называется то, что этот ЗРК предназначен для эксплуатации в составе эшелонированной системы противовоздушной обороны и нуждается в прикрытии комплексов дальнего (С-300) и ближнего (С-125) действия. Это, однако, не недостаток, а общая особенность всех ЗРК (кроме переносных). Все ЗРК имеют ограничения по дальности действия, и все имеют "воронку" – мёртвую зону непосредственно над самим комплексом, в которой его оружие бессильно и которая требует прикрытия от других батарей или систем.Как предполагают эксперты, предоставленные батареи скорее всего будут использованы для прикрытия либо Киева, с его центрами принятия решений и военными заводами, либо логистических хабов (Львов, Одесса). Насколько существенно усилится при этом их оборона сказать трудно, поскольку они, скорее всего, заменят действующие комплексы "Бук", которые пойдут на утилизацию или будут переброшены ближе к линии фронта.Разумеется, две батареи сами по себе ситуацию не поменяют. Но поставки будут постепенно нарастать – ленд-лиз заработает на промышленную мощность осенью. США верны своей практике медленного насыщения Украины новыми вооружения, чтобы не спровоцировать слишком резкой реакции России. И уже в следующем году мы увидим совсем другое оснащение украинской армии – с минимумом советских и максимум западных систем вооружения. В том числе – превосходящих массовые российские системы.

https://ukraina.ru/20220607/1034112276.html

https://ukraina.ru/20220715/1036431570.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

украина, пво, зрк бук, ракеты, авиация