Украинский повар-русофоб на камеру надругался над русскими щами

Ролик повар посвятил признанию борща нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО 1 июля 2022 года.После приготовления борща на овощном бульоне, Клопотенко набросал во вторую кастрюлю сырых овощей и залил сырой водой из-под крана, заявив, что это русские щи.На заставке к ролику и в финале повар-шоумен, довольно ухмыляясь, опускает ноги в кастрюлю с "щами".Кулинар известен своими националистическими и русофобскими заявлениями. Ранее он не раз заявилял, что женат на работе и Украине, которые важны для него больше, чем все остальное. Развиваться его стране, уверен повар, мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, напавшей на Украину. Клопотенко заявлял, что не хочет иметь с россиянами ничего общего еще и потому, что они, якобы,на два уровня ниже ментально, чем украинцы.
Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко приготовил борщ и пародию на щи, после чего вымыл ноги в кастрюле с "щами", видео он опубликовал в своем YouTube-канале
Ролик повар посвятил признанию борща нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО 1 июля 2022 года.
После приготовления борща на овощном бульоне, Клопотенко набросал во вторую кастрюлю сырых овощей и залил сырой водой из-под крана, заявив, что это русские щи.
"Ощущаю запах такого испортившегося русского духа – настоящий запах щей. Понимаете, почему у них есть желание забрать наше блюдо? Вот и причина, почему они сюда постоянно лезут. Они видят, что здесь все другое – другой подход, другое мировоззрение", - сыронизировал он.
На заставке к ролику и в финале повар-шоумен, довольно ухмыляясь, опускает ноги в кастрюлю с "щами".
Кулинар известен своими националистическими и русофобскими заявлениями. Ранее он не раз заявилял, что женат на работе и Украине, которые важны для него больше, чем все остальное. Развиваться его стране, уверен повар, мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, напавшей на Украину. Клопотенко заявлял, что не хочет иметь с россиянами ничего общего еще и потому, что они, якобы,на два уровня ниже ментально, чем украинцы.