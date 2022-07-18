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Украинский повар-русофоб на камеру надругался над русскими щами

Украинский повар-русофоб на камеру надругался над русскими щами - 18.07.2022 Украина.ру

Украинский повар-русофоб на камеру надругался над русскими щами

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко приготовил борщ и пародию на щи, после чего вымыл ноги в кастрюле с "щами", видео он опубликовал в своем YouTube-канале

2022-07-18T16:43

2022-07-18T16:43

2022-07-18T16:43

новости

борщ

клопотенко

повар

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Ролик повар посвятил признанию борща нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО 1 июля 2022 года.После приготовления борща на овощном бульоне, Клопотенко набросал во вторую кастрюлю сырых овощей и залил сырой водой из-под крана, заявив, что это русские щи.На заставке к ролику и в финале повар-шоумен, довольно ухмыляясь, опускает ноги в кастрюлю с "щами".Кулинар известен своими националистическими и русофобскими заявлениями. Ранее он не раз заявилял, что женат на работе и Украине, которые важны для него больше, чем все остальное. Развиваться его стране, уверен повар, мешает Россия, которую он считает страной-агрессором, напавшей на Украину. Клопотенко заявлял, что не хочет иметь с россиянами ничего общего еще и потому, что они, якобы,на два уровня ниже ментально, чем украинцы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, борщ, клопотенко, повар