Обстрелы, разрушенные квартиры и убитое машиностроение – спецрепортаж из Ясиноватой. Видео - 18.07.2022 Украина.ру
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Обстрелы, разрушенные квартиры и убитое машиностроение – спецрепортаж из Ясиноватой. Видео
Обстрелы, разрушенные квартиры и убитое машиностроение – спецрепортаж из Ясиноватой. Видео - 18.07.2022 Украина.ру
Обстрелы, разрушенные квартиры и убитое машиностроение – спецрепортаж из Ясиноватой. Видео
Ясиноватая - город, который является прифронтовым с 2014 года/ Cочетание "ясиноватская промка" обозначало одно из наиболее опасных мест на фронте. Что... Украина.ру, 18.07.2022
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Ясиноватая - город, который является прифронтовым с 2014 года/ Cочетание "ясиноватская промка" обозначало одно из наиболее опасных мест на фронте. Что происходит в городе после начала СВО? Как он переживает обстрелы? Смотрите специальный репортаж нашего корреспондента Фёдора Громова.Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, лнр, видео

Обстрелы, разрушенные квартиры и убитое машиностроение – спецрепортаж из Ясиноватой. Видео

15:49 18.07.2022
 
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Ясиноватая - город, который является прифронтовым с 2014 года/ Cочетание "ясиноватская промка" обозначало одно из наиболее опасных мест на фронте. Что происходит в городе после начала СВО? Как он переживает обстрелы? Смотрите специальный репортаж нашего корреспондента Фёдора Громова.
Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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