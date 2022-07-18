https://ukraina.ru/20220718/1036549153.html

Обстрелы, разрушенные квартиры и убитое машиностроение – спецрепортаж из Ясиноватой. Видео

Обстрелы, разрушенные квартиры и убитое машиностроение – спецрепортаж из Ясиноватой. Видео - 18.07.2022 Украина.ру

Обстрелы, разрушенные квартиры и убитое машиностроение – спецрепортаж из Ясиноватой. Видео

Ясиноватая - город, который является прифронтовым с 2014 года/ Cочетание "ясиноватская промка" обозначало одно из наиболее опасных мест на фронте. Что... Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T15:49

2022-07-18T15:49

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Ясиноватая - город, который является прифронтовым с 2014 года/ Cочетание "ясиноватская промка" обозначало одно из наиболее опасных мест на фронте. Что происходит в городе после начала СВО? Как он переживает обстрелы? Смотрите специальный репортаж нашего корреспондента Фёдора Громова.Напомним, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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