"Нужно очень много беспилотников": эксперт о необеспеченной потребности российской армии
Военная промышленность РФ в настоящее время не может обеспечить возникшие во время спецоперации потребности российской армии в беспилотниках. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, в настоящее время этот вопрос решается, производство дронов в России идёт в три смены, нанимают специалистов для производства и создания новых сборочных линий. Данные меры должны дать эффект, уверен эксперт.
17 мая, 08:00Военный эксперт рассказал, какие дроны необходимы российской армииУ российской армии есть разведывательные беспилотники, но нет опыта массового использования коптеров, например, таких, которые могут быть приданными взводу или отделению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Андрей Прокаев
Однако в настоящее время союзным силам приходится использовать для разведки и корректировки, в том числе, гражданские промышленные дроны китайского производства, закупаемые волонтёрами, рассказал он.
По словам Рожина, проблема может быть решена с помощью "дружественных стран".
Если есть возможность вести переговоры на эту тему и покупать – я не вижу проблемы, почему бы не купить.
Полностью интервью можно прочитать здесь.