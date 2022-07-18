"Нужно очень много беспилотников": эксперт о необеспеченной потребности российской армии - 18.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Нужно очень много беспилотников": эксперт о необеспеченной потребности российской армии
"Нужно очень много беспилотников": эксперт о необеспеченной потребности российской армии - 18.07.2022 Украина.ру
"Нужно очень много беспилотников": эксперт о необеспеченной потребности российской армии
Военная промышленность РФ в настоящее время не может обеспечить возникшие во время спецоперации потребности российской армии в беспилотниках. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-18T15:38
2022-07-18T15:38
спецоперация
рожин
дроны
вс рф
промышленность
производство
новости
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По его словам, в настоящее время этот вопрос решается, производство дронов в России идёт в три смены, нанимают специалистов для производства и создания новых сборочных линий. Данные меры должны дать эффект, уверен эксперт.Однако в настоящее время союзным силам приходится использовать для разведки и корректировки, в том числе, гражданские промышленные дроны китайского производства, закупаемые волонтёрами, рассказал он.По словам Рожина, проблема может быть решена с помощью "дружественных стран".Полностью интервью можно прочитать здесь.
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рожин, дроны, вс рф, промышленность, производство, новости

"Нужно очень много беспилотников": эксперт о необеспеченной потребности российской армии

15:38 18.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПроведение спецоперации ВС РФ в южном направлении
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
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Военная промышленность РФ в настоящее время не может обеспечить возникшие во время спецоперации потребности российской армии в беспилотниках. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, в настоящее время этот вопрос решается, производство дронов в России идёт в три смены, нанимают специалистов для производства и создания новых сборочных линий. Данные меры должны дать эффект, уверен эксперт.
- РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 08:00
Военный эксперт рассказал, какие дроны необходимы российской армииУ российской армии есть разведывательные беспилотники, но нет опыта массового использования коптеров, например, таких, которые могут быть приданными взводу или отделению. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Андрей Прокаев
Однако в настоящее время союзным силам приходится использовать для разведки и корректировки, в том числе, гражданские промышленные дроны китайского производства, закупаемые волонтёрами, рассказал он.
По словам Рожина, проблема может быть решена с помощью "дружественных стран".

Если есть возможность вести переговоры на эту тему и покупать – я не вижу проблемы, почему бы не купить.

Борис Рожин
Борис Рожин
Автор Telegram-канала Сolonelcassad
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияРожиндроныВС РФПромышленностьпроизводствоНовости
 
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