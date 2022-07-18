https://ukraina.ru/20220718/1036546927.html

"Нужно очень много беспилотников": эксперт о необеспеченной потребности российской армии

"Нужно очень много беспилотников": эксперт о необеспеченной потребности российской армии - 18.07.2022 Украина.ру

"Нужно очень много беспилотников": эксперт о необеспеченной потребности российской армии

Военная промышленность РФ в настоящее время не может обеспечить возникшие во время спецоперации потребности российской армии в беспилотниках. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-18T15:38

2022-07-18T15:38

2022-07-18T15:38

спецоперация

рожин

дроны

вс рф

промышленность

производство

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По его словам, в настоящее время этот вопрос решается, производство дронов в России идёт в три смены, нанимают специалистов для производства и создания новых сборочных линий. Данные меры должны дать эффект, уверен эксперт.Однако в настоящее время союзным силам приходится использовать для разведки и корректировки, в том числе, гражданские промышленные дроны китайского производства, закупаемые волонтёрами, рассказал он.По словам Рожина, проблема может быть решена с помощью "дружественных стран".Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220517/1033970224.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рожин, дроны, вс рф, промышленность, производство, новости