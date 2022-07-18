https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html
Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ. Видео
Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ. Видео - 18.07.2022 Украина.ру
Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ. Видео
В Мариуполе проходит выставка трофейной военной техники ВСУ, вывезенной с завода "Азовсталь". Среди стрелкового оружия большую часть "экспозиции" составили... Украина.ру, 18.07.2022
2022-07-18T12:55
2022-07-18T12:55
2022-07-18T12:55
видео
лнр
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036537470_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8940a2a9e83599d8c03f7bab566cb73c.jpg
В Мариуполе проходит выставка трофейной военной техники ВСУ, вывезенной с завода "Азовсталь". Среди стрелкового оружия большую часть "экспозиции" составили снайперские винтовки украинского и западного производства, а также - автоматы М16 и пистолеты, стоящие на вооружении НАТО. Среди тяжелой техники - танки Т-80, Т-64 и БМП "Шквал". И это лишь некоторые образцы захваченного оружия - большая часть трофеев уже используется на передовой. Эта техника также пойдет на вооружение Народной милиции Донбасса.По словам заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, выставка приурочена к празднику - Дню металлурга. "Мы хотели показать жителям Мариуполя, во-первых, что мы здесь присутствуем, что мы от сюда уходить не будем, и что мы готовы и дальше самопожертвование проявлять именно в военной [сфере] по отношению к освобождению остальной территории Донбасса", - пояснил Басурин. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036537470_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_bf4e0f4c11129ff9f94049862dafe12a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, лнр, военная техника, видео
В Мариуполе проходит выставка трофейной военной техники ВСУ, вывезенной с завода "Азовсталь". Среди стрелкового оружия большую часть "экспозиции" составили снайперские винтовки украинского и западного производства, а также - автоматы М16 и пистолеты, стоящие на вооружении НАТО. Среди тяжелой техники - танки Т-80, Т-64 и БМП "Шквал". И это лишь некоторые образцы захваченного оружия - большая часть трофеев уже используется на передовой. Эта техника также пойдет на вооружение Народной милиции Донбасса.
По словам заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, выставка приурочена к празднику - Дню металлурга. "Мы хотели показать жителям Мариуполя, во-первых, что мы здесь присутствуем, что мы от сюда уходить не будем, и что мы готовы и дальше самопожертвование проявлять именно в военной [сфере] по отношению к освобождению остальной территории Донбасса", - пояснил Басурин.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.