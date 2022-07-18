Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ. Видео - 18.07.2022 Украина.ру
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Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ. Видео
Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ. Видео - 18.07.2022 Украина.ру
Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ. Видео
В Мариуполе проходит выставка трофейной военной техники ВСУ, вывезенной с завода "Азовсталь". Среди стрелкового оружия большую часть "экспозиции" составили... Украина.ру, 18.07.2022
2022-07-18T12:55
2022-07-18T12:55
видео
лнр
военная техника
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В Мариуполе проходит выставка трофейной военной техники ВСУ, вывезенной с завода "Азовсталь". Среди стрелкового оружия большую часть "экспозиции" составили снайперские винтовки украинского и западного производства, а также - автоматы М16 и пистолеты, стоящие на вооружении НАТО. Среди тяжелой техники - танки Т-80, Т-64 и БМП "Шквал". И это лишь некоторые образцы захваченного оружия - большая часть трофеев уже используется на передовой. Эта техника также пойдет на вооружение Народной милиции Донбасса.По словам заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, выставка приурочена к празднику - Дню металлурга. "Мы хотели показать жителям Мариуполя, во-первых, что мы здесь присутствуем, что мы от сюда уходить не будем, и что мы готовы и дальше самопожертвование проявлять именно в военной [сфере] по отношению к освобождению остальной территории Донбасса", - пояснил Басурин. Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, лнр, военная техника, видео

Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ. Видео

12:55 18.07.2022
 
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В Мариуполе проходит выставка трофейной военной техники ВСУ, вывезенной с завода "Азовсталь". Среди стрелкового оружия большую часть "экспозиции" составили снайперские винтовки украинского и западного производства, а также - автоматы М16 и пистолеты, стоящие на вооружении НАТО. Среди тяжелой техники - танки Т-80, Т-64 и БМП "Шквал". И это лишь некоторые образцы захваченного оружия - большая часть трофеев уже используется на передовой. Эта техника также пойдет на вооружение Народной милиции Донбасса.
По словам заместителя начальника Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, выставка приурочена к празднику - Дню металлурга. "Мы хотели показать жителям Мариуполя, во-первых, что мы здесь присутствуем, что мы от сюда уходить не будем, и что мы готовы и дальше самопожертвование проявлять именно в военной [сфере] по отношению к освобождению остальной территории Донбасса", - пояснил Басурин.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
ВидеоЛНРвоенная техника
 
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