Уволены, но это не точно: в Офисе Зеленского разъяснили статус Венедиктовой и Баканова - 18.07.2022 Украина.ру
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Уволены, но это не точно: в Офисе Зеленского разъяснили статус Венедиктовой и Баканова
Уволены, но это не точно: в Офисе Зеленского разъяснили статус Венедиктовой и Баканова - 18.07.2022 Украина.ру
Уволены, но это не точно: в Офисе Зеленского разъяснили статус Венедиктовой и Баканова
Речь об увольнении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова пока не идет, заявил 18 июля в эфире телеканала "Рада" заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов
2022-07-18T11:28
2022-07-18T12:53
новости
венедиктова
иван баканов
владимир зеленский
офис президента
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В воскресенье, 17 июля, в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский своими указами уволил глав службы безопасности и генеральной прокуратуры 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Сообщалось, что обоим вменяют 47-ую статью дисциплинарного устава ВСУ - ненадлежащее выполнение обязанностей.По его словам, следственными органами будут проведены проверки и продолжено расследование, на основании которого Зеленский сможет принять окончательное решение о статусе указанных лиц.
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новости, венедиктова, иван баканов, владимир зеленский, офис президента

Уволены, но это не точно: в Офисе Зеленского разъяснили статус Венедиктовой и Баканова

11:28 18.07.2022 (обновлено: 12:53 18.07.2022)
 
© bolnews.comБаканов Венедиктова
Баканов Венедиктова
© bolnews.com
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Речь об увольнении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова пока не идет, заявил 18 июля в эфире телеканала "Рада" заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов
В воскресенье, 17 июля, в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский своими указами уволил глав службы безопасности и генеральной прокуратуры 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Сообщалось, что обоим вменяют 47-ую статью дисциплинарного устава ВСУ - ненадлежащее выполнение обязанностей.

Речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей.

Андрей Смирнов
заместитель руководителя Офиса Президента
По его словам, следственными органами будут проведены проверки и продолжено расследование, на основании которого Зеленский сможет принять окончательное решение о статусе указанных лиц.
 
НовостиВенедиктоваИван БакановВладимир ЗеленскийОфис президента
 
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