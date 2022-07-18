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Уволены, но это не точно: в Офисе Зеленского разъяснили статус Венедиктовой и Баканова

Уволены, но это не точно: в Офисе Зеленского разъяснили статус Венедиктовой и Баканова - 18.07.2022 Украина.ру

Уволены, но это не точно: в Офисе Зеленского разъяснили статус Венедиктовой и Баканова

Речь об увольнении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова пока не идет, заявил 18 июля в эфире телеканала "Рада" заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов

2022-07-18T11:28

2022-07-18T11:28

2022-07-18T12:53

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В воскресенье, 17 июля, в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский своими указами уволил глав службы безопасности и генеральной прокуратуры 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Сообщалось, что обоим вменяют 47-ую статью дисциплинарного устава ВСУ - ненадлежащее выполнение обязанностей.По его словам, следственными органами будут проведены проверки и продолжено расследование, на основании которого Зеленский сможет принять окончательное решение о статусе указанных лиц.

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новости, венедиктова, иван баканов, владимир зеленский, офис президента