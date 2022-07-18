https://ukraina.ru/20220718/1036531402.html
Уволены, но это не точно: в Офисе Зеленского разъяснили статус Венедиктовой и Баканова
Уволены, но это не точно: в Офисе Зеленского разъяснили статус Венедиктовой и Баканова - 18.07.2022 Украина.ру
Уволены, но это не точно: в Офисе Зеленского разъяснили статус Венедиктовой и Баканова
Речь об увольнении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова пока не идет, заявил 18 июля в эфире телеканала "Рада" заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов
2022-07-18T11:28
2022-07-18T11:28
2022-07-18T12:53
новости
венедиктова
иван баканов
владимир зеленский
офис президента
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В воскресенье, 17 июля, в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский своими указами уволил глав службы безопасности и генеральной прокуратуры 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Сообщалось, что обоим вменяют 47-ую статью дисциплинарного устава ВСУ - ненадлежащее выполнение обязанностей.По его словам, следственными органами будут проведены проверки и продолжено расследование, на основании которого Зеленский сможет принять окончательное решение о статусе указанных лиц.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венедиктова, иван баканов, владимир зеленский, офис президента
Уволены, но это не точно: в Офисе Зеленского разъяснили статус Венедиктовой и Баканова
11:28 18.07.2022 (обновлено: 12:53 18.07.2022)
Речь об увольнении генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова пока не идет, заявил 18 июля в эфире телеканала "Рада" заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Смирнов
В воскресенье, 17 июля, в украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский своими указами уволил глав службы безопасности и генеральной прокуратуры 47-летнего Ивана Баканова и 43-летнюю Ирину Венедиктову. Сообщалось, что обоим вменяют 47-ую статью дисциплинарного устава ВСУ - ненадлежащее выполнение обязанностей.
Речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей.
Андрей Смирнов
заместитель руководителя Офиса Президента
По его словам, следственными органами будут проведены проверки и продолжено расследование, на основании которого Зеленский сможет принять окончательное решение о статусе указанных лиц.