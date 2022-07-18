https://ukraina.ru/20220718/1036524147.html

Хроника событий на Украине на утро 18 июля: Баканов и Венедиктова, Херсон и диверсии

Хроника событий на Украине на утро 18 июля: Баканов и Венедиктова, Херсон и диверсии - 18.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 18 июля: Баканов и Венедиктова, Херсон и диверсии

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. В Херсоне готовили диверсию Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T09:14

2022-07-18T09:14

2022-07-18T09:49

спецоперация

хроники

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. В Херсоне готовили диверсиюОб увольнении глав СБУ и Офиса генпрокурора Зеленский сообщил в обращении к народу Украины в ночь на 18 июля.«Сегодня мне доложили результаты очередной операции против преступников, которые работали на врага. Сотрудниками Главного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины был задержан бывший руководитель управления СБУ в Автономной Республике Крым», — начал своё обращение Зеленский.Он напомнил, что уволил задержанного ещё в начале марте. Зеленский подчеркнул, что задержанный будет отвечать перед законом, как и те, кого подозревают в передаче информации РФ.Зеленский также рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов.«Зарегистрировано 651 производство по государственной измене и коллаборационизму работников прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов. В 198 производствах сообщено о подозрениях. В частности, более 60 работников прокуратуры и СБУ остались на оккупированных территориях и работают против нашей страны. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные контакты между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России ставят очень серьёзные вопросы по соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины», — заявил Зеленский.Он также заявил, что настаивает на назначении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (а именно этого от Украины требуют западные партнёры).Решение об увольнении Баканова для многих не стало неожиданностью.«Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак почти дожал ситуацию с Бакановым и скоро нас ожидает новый Глава СБУ. Аресты и увольнения региональных руководителей СБУ связаны с разборками групп влияния в Офисе президента», — за несколько часов до заявления Зеленского сообщил популярный на Украине Telegram-канал «Резидент».При этом случай с Олегом Кулиничем — бывшем начальнике управления СБУ, о котором и говорил Зеленский в своём обращении, был не первым. Так, ранее в Сербии задержали бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, которого считают другом Баканова.«Венедиктова вышвырнута за нежелание делать кое-что. Баканов — потому что слишком токсичная ситуация с Наумовым», — прокомментировал отставку Баканова и Венедиктовой медиаэксперт Анатолий Шарий.При этом многие усмотрели в отставке Баканова и Венедиктовой усиление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.«Ермак сжирает всех близких к Зеленскому людей, а в итоге и самого президента…Задержанный вчера по обвинению в госизмене экс-глава СБУ Крыма Кулинич был очень близок к Баканову, и на момент задержания был его помощником. Также у Баканова были очень напряженные отношения с Ермаком», — сообщил уже после отставки Баканова популярный на Украине Telegram-канале «ЗеРада».При этом, по информации украинских СМИ, Баканов ничего не знал об операции по задержании Кулинича.«При этом при его задержании присутствовал первый замглавы СБУ Василий Малюк. Малюк имеет прямую коммуникацию с Ермаком», — отмечалось в публикации канала.Примечательна и возможная причина отставки Венедиктовой.«И .о. генпрокурора после отстранения Ирины Венедиктовой станет ее заместитель Алексей Симоненко. И с ним связана одна знаковая история. Разговоры об отставке Венедиктовой, напомним, ходили ещё до войны и были связаны с тем, что она, по слухам, самоустранилась от расследования дела о госизмене против Порошенко и даже якобы в частных беседах с соратниками экс-президента убеждала их, что она сама против этого уголовного дела. По итогу подозрение Порошенко подписала не Венедиктова, а ее заместитель Симоненко, за что и попал на "Миротворец"», — сообщило украинское издание «Страна».Таким образом, кадровое решение Зеленского может сказаться на лидере «Европейской солидарности» Петре Порошенко. Не исключено, что последний в ближайшее время снова попытается покинуть Украину.Некоторые ожидают, что на Баканове и Венедиктовой Зеленский, а точнее, Ермак, не остановится. И попытается «дожать» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.Подготовка диверсии в ХерсонеСотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» обнаружили в Херсоне огневую позицию, устроенную украинскими диверсантами для обстрела дороги, по которой проходят конвои с гуманитарной помощью, грузовики с сельхозпродукцией, а также российская военная техника, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее источник РИА Новости сообщил, что в том же месте на юго-западе Херсона нашли схрон с оружием — двумя ПЗРК «Игла», гранатометом, взрывчаткой, гранатами и автоматами.«Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооруженных сил России, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции», — рассказал собеседник агентства.По его словам, огневая точка была оборудована в районе строящейся АЗС на Ольховой улице на юго-западе Херсона.Ранее в интервью изданию «МК» сотрудник одного из российских спецподразделений рассказал об активной вербовке СБУ граждан на освобождённых территориях.«Потенциально вербуются люди, на которых существует какой-то компромат определенного типа, и они боятся его оглашения. Также сюда можно отнести людей, находящихся в тяжелом материальном положении или непростой жизненной ситуации. Они готовы на всё. И третий вариант, который также нельзя сбрасывать со счетов, — это идейные националисты. Они априори заняли проукраинскую позицию и готовы сотрудничать по идеологическим соображениям», — отметил спецназовец.Он также указал, что в целом методы работы контрразведки давно известны и выявление шпионов не представляет особой трудности для профессионалов, особенно в цифровую эпоху.«Все методички давно написаны, и на самом деле контрразведывательная работа предполагает определенные приемы. За последние десятилетия они не изменились. Поэтому выявлять шпионов для профессионалов достаточно просто: это и кодовые слова в сообщениях, кодовые фразы в разговорах, кроме того, коммуникация между собой, с иностранными гражданами – потенциальными противниками. Всё это в современном цифровом мире выявляется очень просто», — заявил он.Он также отметил, что если говорить о конкретном примере выявления на освобождённых территориях, где сегодня нет мобильной связи и Интернета, то основной источник информации – это местное население.«Они всегда знают, кто и как настроен. Те, кто настроен к новой власти с предубеждением, берутся "на карандаш"», — рассказал спецназовец.При этом, по его словам, борьба с подобными явлениями займёт годы после окончания спецоперации.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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