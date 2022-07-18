Хроника событий на Украине на утро 18 июля: Баканов и Венедиктова, Херсон и диверсии - 18.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Хроника событий на Украине на утро 18 июля: Баканов и Венедиктова, Херсон и диверсии
Хроника событий на Украине на утро 18 июля: Баканов и Венедиктова, Херсон и диверсии - 18.07.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на утро 18 июля: Баканов и Венедиктова, Херсон и диверсии
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. В Херсоне готовили диверсию Украина.ру, 18.07.2022
2022-07-18T09:14
2022-07-18T09:49
спецоперация
хроники
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. В Херсоне готовили диверсиюОб увольнении глав СБУ и Офиса генпрокурора Зеленский сообщил в обращении к народу Украины в ночь на 18 июля.«Сегодня мне доложили результаты очередной операции против преступников, которые работали на врага. Сотрудниками Главного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины был задержан бывший руководитель управления СБУ в Автономной Республике Крым», — начал своё обращение Зеленский.Он напомнил, что уволил задержанного ещё в начале марте. Зеленский подчеркнул, что задержанный будет отвечать перед законом, как и те, кого подозревают в передаче информации РФ.Зеленский также рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов.«Зарегистрировано 651 производство по государственной измене и коллаборационизму работников прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов. В 198 производствах сообщено о подозрениях. В частности, более 60 работников прокуратуры и СБУ остались на оккупированных территориях и работают против нашей страны. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные контакты между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России ставят очень серьёзные вопросы по соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины», — заявил Зеленский.Он также заявил, что настаивает на назначении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (а именно этого от Украины требуют западные партнёры).Решение об увольнении Баканова для многих не стало неожиданностью.«Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак почти дожал ситуацию с Бакановым и скоро нас ожидает новый Глава СБУ. Аресты и увольнения региональных руководителей СБУ связаны с разборками групп влияния в Офисе президента», — за несколько часов до заявления Зеленского сообщил популярный на Украине Telegram-канал «Резидент».При этом случай с Олегом Кулиничем — бывшем начальнике управления СБУ, о котором и говорил Зеленский в своём обращении, был не первым. Так, ранее в Сербии задержали бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, которого считают другом Баканова.«Венедиктова вышвырнута за нежелание делать кое-что. Баканов — потому что слишком токсичная ситуация с Наумовым», — прокомментировал отставку Баканова и Венедиктовой медиаэксперт Анатолий Шарий.При этом многие усмотрели в отставке Баканова и Венедиктовой усиление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.«Ермак сжирает всех близких к Зеленскому людей, а в итоге и самого президента…Задержанный вчера по обвинению в госизмене экс-глава СБУ Крыма Кулинич был очень близок к Баканову, и на момент задержания был его помощником. Также у Баканова были очень напряженные отношения с Ермаком», — сообщил уже после отставки Баканова популярный на Украине Telegram-канале «ЗеРада».При этом, по информации украинских СМИ, Баканов ничего не знал об операции по задержании Кулинича.«При этом при его задержании присутствовал первый замглавы СБУ Василий Малюк. Малюк имеет прямую коммуникацию с Ермаком», — отмечалось в публикации канала.Примечательна и возможная причина отставки Венедиктовой.«И .о. генпрокурора после отстранения Ирины Венедиктовой станет ее заместитель Алексей Симоненко. И с ним связана одна знаковая история. Разговоры об отставке Венедиктовой, напомним, ходили ещё до войны и были связаны с тем, что она, по слухам, самоустранилась от расследования дела о госизмене против Порошенко и даже якобы в частных беседах с соратниками экс-президента убеждала их, что она сама против этого уголовного дела. По итогу подозрение Порошенко подписала не Венедиктова, а ее заместитель Симоненко, за что и попал на "Миротворец"», — сообщило украинское издание «Страна».Таким образом, кадровое решение Зеленского может сказаться на лидере «Европейской солидарности» Петре Порошенко. Не исключено, что последний в ближайшее время снова попытается покинуть Украину.Некоторые ожидают, что на Баканове и Венедиктовой Зеленский, а точнее, Ермак, не остановится. И попытается «дожать» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.Подготовка диверсии в ХерсонеСотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» обнаружили в Херсоне огневую позицию, устроенную украинскими диверсантами для обстрела дороги, по которой проходят конвои с гуманитарной помощью, грузовики с сельхозпродукцией, а также российская военная техника, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее источник РИА Новости сообщил, что в том же месте на юго-западе Херсона нашли схрон с оружием — двумя ПЗРК «Игла», гранатометом, взрывчаткой, гранатами и автоматами.«Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооруженных сил России, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции», — рассказал собеседник агентства.По его словам, огневая точка была оборудована в районе строящейся АЗС на Ольховой улице на юго-западе Херсона.Ранее в интервью изданию «МК» сотрудник одного из российских спецподразделений рассказал об активной вербовке СБУ граждан на освобождённых территориях.«Потенциально вербуются люди, на которых существует какой-то компромат определенного типа, и они боятся его оглашения. Также сюда можно отнести людей, находящихся в тяжелом материальном положении или непростой жизненной ситуации. Они готовы на всё. И третий вариант, который также нельзя сбрасывать со счетов, — это идейные националисты. Они априори заняли проукраинскую позицию и готовы сотрудничать по идеологическим соображениям», — отметил спецназовец.Он также указал, что в целом методы работы контрразведки давно известны и выявление шпионов не представляет особой трудности для профессионалов, особенно в цифровую эпоху.«Все методички давно написаны, и на самом деле контрразведывательная работа предполагает определенные приемы. За последние десятилетия они не изменились. Поэтому выявлять шпионов для профессионалов достаточно просто: это и кодовые слова в сообщениях, кодовые фразы в разговорах, кроме того, коммуникация между собой, с иностранными гражданами – потенциальными противниками. Всё это в современном цифровом мире выявляется очень просто», — заявил он.Он также отметил, что если говорить о конкретном примере выявления на освобождённых территориях, где сегодня нет мобильной связи и Интернета, то основной источник информации – это местное население.«Они всегда знают, кто и как настроен. Те, кто настроен к новой власти с предубеждением, берутся "на карандаш"», — рассказал спецназовец.При этом, по его словам, борьба с подобными явлениями займёт годы после окончания спецоперации.
https://ukraina.ru/20220717/1036518396.html
https://ukraina.ru/20220717/1036516158.html
https://ukraina.ru/20220717/1036510897.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники

Хроника событий на Украине на утро 18 июля: Баканов и Венедиктова, Херсон и диверсии

09:14 18.07.2022 (обновлено: 09:49 18.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ирина ВенедиктоваБаканов Венедиктова
Баканов Венедиктова - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ирина Венедиктова
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. В Херсоне готовили диверсию
Об увольнении глав СБУ и Офиса генпрокурора Зеленский сообщил в обращении к народу Украины в ночь на 18 июля.
«Сегодня мне доложили результаты очередной операции против преступников, которые работали на врага. Сотрудниками Главного бюро расследований совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины был задержан бывший руководитель управления СБУ в Автономной Республике Крым», — начал своё обращение Зеленский.
Он напомнил, что уволил задержанного ещё в начале марте. Зеленский подчеркнул, что задержанный будет отвечать перед законом, как и те, кого подозревают в передаче информации РФ.
Зеленский также рассказал, что побывал на фронте и по итогам поездки принял кадровые решения по сотрудникам правоохранительных органов.
«Зарегистрировано 651 производство по государственной измене и коллаборационизму работников прокуратуры, досудебного расследования и других правоохранительных органов. В 198 производствах сообщено о подозрениях. В частности, более 60 работников прокуратуры и СБУ остались на оккупированных территориях и работают против нашей страны. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные контакты между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России ставят очень серьёзные вопросы по соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня принял решение об отстранении от должности генерального прокурора и об отстранении главы Службы безопасности Украины», — заявил Зеленский.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 18:30Спецоперация
Мосты на уничтожение, дипломаты США. Итоги 17 июля на Украине
Он также заявил, что настаивает на назначении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (а именно этого от Украины требуют западные партнёры).
Решение об увольнении Баканова для многих не стало неожиданностью.
«Наш источник в ОП рассказал, что Андрей Ермак почти дожал ситуацию с Бакановым и скоро нас ожидает новый Глава СБУ. Аресты и увольнения региональных руководителей СБУ связаны с разборками групп влияния в Офисе президента», — за несколько часов до заявления Зеленского сообщил популярный на Украине Telegram-канал «Резидент».
При этом случай с Олегом Кулиничем — бывшем начальнике управления СБУ, о котором и говорил Зеленский в своём обращении, был не первым. Так, ранее в Сербии задержали бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, которого считают другом Баканова.
«Венедиктова вышвырнута за нежелание делать кое-что. Баканов — потому что слишком токсичная ситуация с Наумовым», — прокомментировал отставку Баканова и Венедиктовой медиаэксперт Анатолий Шарий.
При этом многие усмотрели в отставке Баканова и Венедиктовой усиление главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
«Ермак сжирает всех близких к Зеленскому людей, а в итоге и самого президента…
Задержанный вчера по обвинению в госизмене экс-глава СБУ Крыма Кулинич был очень близок к Баканову, и на момент задержания был его помощником. Также у Баканова были очень напряженные отношения с Ермаком», — сообщил уже после отставки Баканова популярный на Украине Telegram-канале «ЗеРада».
При этом, по информации украинских СМИ, Баканов ничего не знал об операции по задержании Кулинича.
уничтожение HIMARS - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 16:39Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 17 июля: уничтожение HIMARS, потери, вербовка СБУ
«При этом при его задержании присутствовал первый замглавы СБУ Василий Малюк. Малюк имеет прямую коммуникацию с Ермаком», — отмечалось в публикации канала.
Примечательна и возможная причина отставки Венедиктовой.
«И .о. генпрокурора после отстранения Ирины Венедиктовой станет ее заместитель Алексей Симоненко. И с ним связана одна знаковая история. Разговоры об отставке Венедиктовой, напомним, ходили ещё до войны и были связаны с тем, что она, по слухам, самоустранилась от расследования дела о госизмене против Порошенко и даже якобы в частных беседах с соратниками экс-президента убеждала их, что она сама против этого уголовного дела. По итогу подозрение Порошенко подписала не Венедиктова, а ее заместитель Симоненко, за что и попал на "Миротворец"», — сообщило украинское издание «Страна».
Таким образом, кадровое решение Зеленского может сказаться на лидере «Европейской солидарности» Петре Порошенко. Не исключено, что последний в ближайшее время снова попытается покинуть Украину.
Некоторые ожидают, что на Баканове и Венедиктовой Зеленский, а точнее, Ермак, не остановится. И попытается «дожать» главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Подготовка диверсии в Херсоне
Сотрудники одного из российских силовых ведомств при поддержке бойцов ОМОНа «Юг» обнаружили в Херсоне огневую позицию, устроенную украинскими диверсантами для обстрела дороги, по которой проходят конвои с гуманитарной помощью, грузовики с сельхозпродукцией, а также российская военная техника, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в том же месте на юго-западе Херсона нашли схрон с оружием — двумя ПЗРК «Игла», гранатометом, взрывчаткой, гранатами и автоматами.
Ситуация на территории посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 12:22Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 17 июля: Запорожье, крушение, обстрелы, посольство США
«Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооруженных сил России, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, огневая точка была оборудована в районе строящейся АЗС на Ольховой улице на юго-западе Херсона.
Ранее в интервью изданию «МК» сотрудник одного из российских спецподразделений рассказал об активной вербовке СБУ граждан на освобождённых территориях.
«Потенциально вербуются люди, на которых существует какой-то компромат определенного типа, и они боятся его оглашения. Также сюда можно отнести людей, находящихся в тяжелом материальном положении или непростой жизненной ситуации. Они готовы на всё. И третий вариант, который также нельзя сбрасывать со счетов, — это идейные националисты. Они априори заняли проукраинскую позицию и готовы сотрудничать по идеологическим соображениям», — отметил спецназовец.
Он также указал, что в целом методы работы контрразведки давно известны и выявление шпионов не представляет особой трудности для профессионалов, особенно в цифровую эпоху.
«Все методички давно написаны, и на самом деле контрразведывательная работа предполагает определенные приемы. За последние десятилетия они не изменились. Поэтому выявлять шпионов для профессионалов достаточно просто: это и кодовые слова в сообщениях, кодовые фразы в разговорах, кроме того, коммуникация между собой, с иностранными гражданами – потенциальными противниками. Всё это в современном цифровом мире выявляется очень просто», — заявил он.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 09:31Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 17 июля: задержание СБУшника, угроза мостам
Он также отметил, что если говорить о конкретном примере выявления на освобождённых территориях, где сегодня нет мобильной связи и Интернета, то основной источник информации – это местное население.
«Они всегда знают, кто и как настроен. Те, кто настроен к новой власти с предубеждением, берутся "на карандаш"», — рассказал спецназовец.
При этом, по его словам, борьба с подобными явлениями займёт годы после окончания спецоперации.
 
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