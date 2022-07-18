https://ukraina.ru/20220718/1036514740.html

"Им там больше ничего не нужно": политолог о причинах "бегства" американцев с Украины

Политолог объяснил, почему американцы массово покидают Киев

"Им там больше ничего не нужно": политолог о причинах "бегства" американцев с Украины

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий поделился мнением, почему посольство США обратилось к своим гражданам на Украине с просьбой покинуть страну. Об этом он рассказал корреспонденту Украина.ру

2022-07-18T07:00

2022-07-18T07:00

2022-07-18T07:00

новости

украина

дмитрий дробницкий

посольство сша

политолог

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Эксперт напоминает, что американцы "сворачивают дела" в Киеве уже по второму кругу. В США может и не обладают всей полнотой информации, но точно очень хорошо понимают, что происходит на поле боя, считает политолог.Разведка Вашингтона знает обстановку процентов на 80. Делится данными и британская спецура из объединения "5 глаз". Однако что движет американцами в этом раз сказать сложно, отмечает эксперт. По его словам, это может быть как политическое решение, так и принятое из практических соображений.Политолог считает, что американский генпрокурор не просто так приезжал на днях в Киев. Под видом "сбора данных о так называемых военных преступлениях российских вооруженных сил", он вероятнее всего чистил архивы, пытался понять, каков размер бедствия. И если американцы сейчас оттуда бегут, добавляет он, значит им там больше ничего не нужно.Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220717/1036510897.html

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новости, украина, дмитрий дробницкий, посольство сша, политолог