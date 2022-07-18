Политолог объяснил, почему американцы массово покидают Киев
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"Им там больше ничего не нужно": политолог о причинах "бегства" американцев с Украины
Политолог объяснил, почему американцы массово покидают Киев
"Им там больше ничего не нужно": политолог о причинах "бегства" американцев с Украины
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий поделился мнением, почему посольство США обратилось к своим гражданам на Украине с просьбой покинуть страну. Об этом он рассказал корреспонденту Украина.ру
2022-07-18T07:00
2022-07-18T07:00
новости
украина
дмитрий дробницкий
посольство сша
политолог
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Эксперт напоминает, что американцы "сворачивают дела" в Киеве уже по второму кругу. В США может и не обладают всей полнотой информации, но точно очень хорошо понимают, что происходит на поле боя, считает политолог.Разведка Вашингтона знает обстановку процентов на 80. Делится данными и британская спецура из объединения "5 глаз". Однако что движет американцами в этом раз сказать сложно, отмечает эксперт. По его словам, это может быть как политическое решение, так и принятое из практических соображений.Политолог считает, что американский генпрокурор не просто так приезжал на днях в Киев. Под видом "сбора данных о так называемых военных преступлениях российских вооруженных сил", он вероятнее всего чистил архивы, пытался понять, каков размер бедствия. И если американцы сейчас оттуда бегут, добавляет он, значит им там больше ничего не нужно.Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220717/1036510897.html
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новости, украина, дмитрий дробницкий, посольство сша, политолог

"Им там больше ничего не нужно": политолог о причинах "бегства" американцев с Украины

07:00 18.07.2022
 
© Фото : wikipedia.orgпосольство США на Украине
посольство США на Украине - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© Фото : wikipedia.org
Читать в
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий поделился мнением, почему посольство США обратилось к своим гражданам на Украине с просьбой покинуть страну. Об этом он рассказал корреспонденту Украина.ру
Эксперт напоминает, что американцы "сворачивают дела" в Киеве уже по второму кругу. В США может и не обладают всей полнотой информации, но точно очень хорошо понимают, что происходит на поле боя, считает политолог.
Разведка Вашингтона знает обстановку процентов на 80. Делится данными и британская спецура из объединения "5 глаз". Однако что движет американцами в этом раз сказать сложно, отмечает эксперт.
По его словам, это может быть как политическое решение, так и принятое из практических соображений.
Несмотря на провалы последнего десятилетия, бюрократия у них работает четко. Вот они зевнули - попали документы нашему Минобороны по биолабораториям в Украине. Там схемы были. Из которых потом Китай пиар на весь мир устроил. Им приходилось писать расплывчатые формулировки, но и промолчать было нельзя. Больше они такого не хотят, таких провалов.
Политолог американист Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий
Политолог считает, что американский генпрокурор не просто так приезжал на днях в Киев. Под видом "сбора данных о так называемых военных преступлениях российских вооруженных сил", он вероятнее всего чистил архивы, пытался понять, каков размер бедствия.
И если американцы сейчас оттуда бегут, добавляет он, значит им там больше ничего не нужно.
Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.
Ситуация на территории посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 12:22Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 17 июля: Запорожье, крушение, обстрелы, посольство США
 
НовостиУкраинаДмитрий Дробницкийпосольство СШАполитолог
 
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