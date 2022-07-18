https://ukraina.ru/20220718/1036511314.html

"Об этом узнавал весь район": эксперт о том, как противостоять бандподполью СБУ

Эксперт объяснил, по чьей схеме работает СБУ

"Об этом узнавал весь район": эксперт о том, как противостоять бандподполью СБУ

Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев считает, что тактику работы СБУ "усовершенствовал" немецкий абвер, а потом "откорректировали" специалисты британской САС. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-18T05:00

2022-07-18T05:00

2022-07-18T05:00

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СБУ копирует бандподполье Романа Шухевича: когда люди из других ячеек не знали друг друга, даже если жили рядом, уверен эксперт, добавляя, что тогда была очень хорошая конспирация. националисты действуют по схожей схеме.При этом Медведев подчеркивает, что эту "методику работы" придумали не бандеровцы, ее усовершенствовал немецкий абвер, а затем откорректировали специалисты из британской САС. При этом эксперт предупреждает, что там, где не дорабатывают российские медийщики – за них доработают другие. Но это будет уже другое направление действий.Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, украина, роман шухевич, россия