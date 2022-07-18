Эксперт объяснил, по чьей схеме работает СБУ
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"Об этом узнавал весь район": эксперт о том, как противостоять бандподполью СБУ
Эксперт объяснил, по чьей схеме работает СБУ
"Об этом узнавал весь район": эксперт о том, как противостоять бандподполью СБУ
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев считает, что тактику работы СБУ "усовершенствовал" немецкий абвер, а потом "откорректировали" специалисты британской САС. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-18T05:00
2022-07-18T05:00
новости
сбу
украина
роман шухевич
россия
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СБУ копирует бандподполье Романа Шухевича: когда люди из других ячеек не знали друг друга, даже если жили рядом, уверен эксперт, добавляя, что тогда была очень хорошая конспирация. националисты действуют по схожей схеме.При этом Медведев подчеркивает, что эту "методику работы" придумали не бандеровцы, ее усовершенствовал немецкий абвер, а затем откорректировали специалисты из британской САС. При этом эксперт предупреждает, что там, где не дорабатывают российские медийщики – за них доработают другие. Но это будет уже другое направление действий.Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
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Новости
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Украина.ру
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новости, сбу, украина, роман шухевич, россия

"Об этом узнавал весь район": эксперт о том, как противостоять бандподполью СБУ

05:00 18.07.2022
 
© Украина.руСБУ Донецкая область
СБУ Донецкая область
© Украина.ру
Читать в
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев считает, что тактику работы СБУ "усовершенствовал" немецкий абвер, а потом "откорректировали" специалисты британской САС. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
СБУ копирует бандподполье Романа Шухевича: когда люди из других ячеек не знали друг друга, даже если жили рядом, уверен эксперт, добавляя, что тогда была очень хорошая конспирация. националисты действуют по схожей схеме.
При этом Медведев подчеркивает, что эту "методику работы" придумали не бандеровцы, ее усовершенствовал немецкий абвер, а затем откорректировали специалисты из британской САС.
Им надо постоянно показывать, что мы находим, задерживаем, отправляем в СИЗО [нацистов, бандитов, террористов] как на конвейере. В менее вегетарианские годы, в 1940-е, бандеровцев вешали, пойманных – ликвидировали на месте. Об этом сразу же узнавал весь район, всё подполье.
Андрей Медведев
Заместитель председателя Московской городской думы
При этом эксперт предупреждает, что там, где не дорабатывают российские медийщики – за них доработают другие. Но это будет уже другое направление действий.
Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
 
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Заголовок открываемого материала
05:30"Ощущение безнаказанности": эксперт о важности усиления медийной работы
05:00"Об этом узнавал весь район": эксперт о том, как противостоять бандподполью СБУ
04:30"Даже не на двоечку": эксперт оценил работу медийщиков по спецоперации
04:00"Не упускать ни одного повода": Медведев о должной работе военкоров в ходе спецоперации
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17:18Достать "Точку-У"? Военный эксперт о том, как прекратить обстрелы Белгорода
17:03Ищенко о новой связи между Россией, Индией и Ираном
16:43Военный эксперт рассказал, как Россия встретит новые натовские пушки на Украине
16:39Хроника событий на Украине на 16:00 17 июля: уничтожение HIMARS, потери, вербовка СБУ
16:28Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с Россией
16:12Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллерию
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