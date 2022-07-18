https://ukraina.ru/20220718/1036509846.html

"Не упускать ни одного повода": Медведев о должной работе военкоров в ходе спецоперации

Эксперт рассказал, как должны работать военкоры на Украине

"Не упускать ни одного повода": Медведев о должной работе военкоров в ходе спецоперации

Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев рассказал в интервью изданию Украина.ру о работе, которая проводится на освобожденных территориях для противодействия террористической активности СБУ

2022-07-18T04:00

2022-07-18T04:00

2022-07-18T04:00

новости

оружие спецоперации

военкор

украина

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По его словам, работа ведется последовательно – и пособников, и информаторов, и ячейки зачищают. Делают это те же службы, которые занимались борьбой с терроризмом на Северном Кавказе: разведка Росгвардии, соответствующие службы внутри ФСБ – например, управление по защите конституционного строя, рассказывает Медведев.При этом медийное сопровождение проводимых операций - недостаточное, отметил он, вспоминая "самые огненные годы операции на юге России".Медведев напомнил, как военные журналисты постоянно ходили с инженерной разведкой – от Грозного до Ханкалы. Такая работа проводилась и в Дагестане, и в Ингушетии. Благодаря такому медийному сопровождению, считает эксперт, те, кто поддерживал бандподполье, понимали – рано или поздно в ворота его дома постучат, причем сразу кормой или носом БТР. Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220717/1036503088.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оружие спецоперации, военкор, украина, сбу