Эксперт рассказал, как должны работать военкоры на Украине
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220718/1036509846.html
"Не упускать ни одного повода": Медведев о должной работе военкоров в ходе спецоперации
Эксперт рассказал, как должны работать военкоры на Украине
"Не упускать ни одного повода": Медведев о должной работе военкоров в ходе спецоперации
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев рассказал в интервью изданию Украина.ру о работе, которая проводится на освобожденных территориях для противодействия террористической активности СБУ
2022-07-18T04:00
2022-07-18T04:00
новости
оружие спецоперации
военкор
украина
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/24/1034312405_0:187:2980:1863_1920x0_80_0_0_985034a6beda6e409d3e629dc32d9909.jpg
По его словам, работа ведется последовательно – и пособников, и информаторов, и ячейки зачищают. Делают это те же службы, которые занимались борьбой с терроризмом на Северном Кавказе: разведка Росгвардии, соответствующие службы внутри ФСБ – например, управление по защите конституционного строя, рассказывает Медведев.При этом медийное сопровождение проводимых операций - недостаточное, отметил он, вспоминая "самые огненные годы операции на юге России".Медведев напомнил, как военные журналисты постоянно ходили с инженерной разведкой – от Грозного до Ханкалы. Такая работа проводилась и в Дагестане, и в Ингушетии. Благодаря такому медийному сопровождению, считает эксперт, те, кто поддерживал бандподполье, понимали – рано или поздно в ворота его дома постучат, причем сразу кормой или носом БТР. Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220717/1036503088.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103431/24/1034312405_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_3fee9f53a99b959249149c45989d8381.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, оружие спецоперации, военкор, украина, сбу

"Не упускать ни одного повода": Медведев о должной работе военкоров в ходе спецоперации

04:00 18.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев рассказал в интервью изданию Украина.ру о работе, которая проводится на освобожденных территориях для противодействия террористической активности СБУ
По его словам, работа ведется последовательно – и пособников, и информаторов, и ячейки зачищают. Делают это те же службы, которые занимались борьбой с терроризмом на Северном Кавказе: разведка Росгвардии, соответствующие службы внутри ФСБ – например, управление по защите конституционного строя, рассказывает Медведев.
При этом медийное сопровождение проводимых операций - недостаточное, отметил он, вспоминая "самые огненные годы операции на юге России".
Не упускали ни одного повода, ни одного мероприятия. Ликвидировали Арби Бараева – показали труп, устранили Хаттаба – продемонстрировали письмо (послание террористу было обработано сильнодействующим ядом, от которого он и умер – Прим.ред.). Вышел на задание чеченский ОМОН – на экранах кадры. Штурмует что-то, скажем, владимирский ОМОН – есть съемки
Андрей Медведев
Заместитель председателя Московской городской думы
Медведев напомнил, как военные журналисты постоянно ходили с инженерной разведкой – от Грозного до Ханкалы. Такая работа проводилась и в Дагестане, и в Ингушетии.
Благодаря такому медийному сопровождению, считает эксперт, те, кто поддерживал бандподполье, понимали – рано или поздно в ворота его дома постучат, причем сразу кормой или носом БТР.
Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
Вчера, 09:20Спецоперация
"Ключевые сражения третьего этапа спецоперации будут на юге Украины" - Александр Костин Север и центр Украины можно удерживать естественным образом за счет крупных агломераций, это Днепропетровская и Харьковская области, считает заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиОружие спецоперациивоенкорУкраинаСБУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Ощущение безнаказанности": эксперт о важности усиления медийной работы
05:00"Об этом узнавал весь район": эксперт о том, как противостоять бандподполью СБУ
04:30"Даже не на двоечку": эксперт оценил работу медийщиков по спецоперации
04:00"Не упускать ни одного повода": Медведев о должной работе военкоров в ходе спецоперации
18:30Мосты на уничтожение, дипломаты США. Итоги 17 июля на Украине
17:58Военный эксперт объяснил, какой на самом деле удар нанесли ВСУ по складам ВС РФ
17:34Это была гонка. Суздальцев о том, был ли у ВСУ хоть один шанс победить Россию
17:18Достать "Точку-У"? Военный эксперт о том, как прекратить обстрелы Белгорода
17:03Ищенко о новой связи между Россией, Индией и Ираном
16:43Военный эксперт рассказал, как Россия встретит новые натовские пушки на Украине
16:39Хроника событий на Украине на 16:00 17 июля: уничтожение HIMARS, потери, вербовка СБУ
16:28Суздальцев объяснил, почему Запад все же склоняет Украину к переговорам с Россией
16:12Военный эксперт рассказал, как натовские наемники используют украинскую артиллерию
15:50Житель Харькова рассказал о самом подлом ударе, который ВСУ нанесли по городу
15:40Военный эксперт объяснил, что будет, если позволить Польше забрать Западную Украину
15:18Все наоборот. Суздальцев объяснил, в чем конкретно ВСУ недооценили российскую армию
15:01Не для войны с Россией. Военный эксперт о том, для чего Польша припрятала оружие
14:37В ножки кланяться? Суздальцев о том, что начнется, когда Россия победит на Украине
14:25Военный эксперт рассказал, что произойдет после ползучей аннексии Польшей Западной Украины
14:05Киргизский эксперт рассказала об информационных добровольцах, которых травят за букву Z
Лента новостейМолния