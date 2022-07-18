https://ukraina.ru/20220718/1036509846.html
"Не упускать ни одного повода": Медведев о должной работе военкоров в ходе спецоперации
Эксперт рассказал, как должны работать военкоры на Украине
"Не упускать ни одного повода": Медведев о должной работе военкоров в ходе спецоперации
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев рассказал в интервью изданию Украина.ру о работе, которая проводится на освобожденных территориях для противодействия террористической активности СБУ
2022-07-18T04:00
2022-07-18T04:00
2022-07-18T04:00
новости
оружие спецоперации
военкор
украина
сбу
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По его словам, работа ведется последовательно – и пособников, и информаторов, и ячейки зачищают. Делают это те же службы, которые занимались борьбой с терроризмом на Северном Кавказе: разведка Росгвардии, соответствующие службы внутри ФСБ – например, управление по защите конституционного строя, рассказывает Медведев.При этом медийное сопровождение проводимых операций - недостаточное, отметил он, вспоминая "самые огненные годы операции на юге России".Медведев напомнил, как военные журналисты постоянно ходили с инженерной разведкой – от Грозного до Ханкалы. Такая работа проводилась и в Дагестане, и в Ингушетии. Благодаря такому медийному сопровождению, считает эксперт, те, кто поддерживал бандподполье, понимали – рано или поздно в ворота его дома постучат, причем сразу кормой или носом БТР. Полное интервью с Андреем Медведевым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220717/1036503088.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, оружие спецоперации, военкор, украина, сбу
"Не упускать ни одного повода": Медведев о должной работе военкоров в ходе спецоперации
Заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев рассказал в интервью изданию Украина.ру о работе, которая проводится на освобожденных территориях для противодействия террористической активности СБУ
По его словам, работа ведется последовательно – и пособников, и информаторов, и ячейки зачищают. Делают это те же службы, которые занимались борьбой с терроризмом на Северном Кавказе: разведка Росгвардии, соответствующие службы внутри ФСБ – например, управление по защите конституционного строя, рассказывает Медведев.
При этом медийное сопровождение проводимых операций - недостаточное, отметил он, вспоминая "самые огненные годы операции на юге России".
Не упускали ни одного повода, ни одного мероприятия. Ликвидировали Арби Бараева – показали труп, устранили Хаттаба – продемонстрировали письмо (послание террористу было обработано сильнодействующим ядом, от которого он и умер – Прим.ред.). Вышел на задание чеченский ОМОН – на экранах кадры. Штурмует что-то, скажем, владимирский ОМОН – есть съемки
Андрей Медведев
Заместитель председателя Московской городской думы
Медведев напомнил, как военные журналисты постоянно ходили с инженерной разведкой – от Грозного до Ханкалы. Такая работа проводилась и в Дагестане, и в Ингушетии.
Благодаря такому медийному сопровождению, считает эксперт, те, кто поддерживал бандподполье, понимали – рано или поздно в ворота его дома постучат, причем сразу кормой или носом БТР.
Полное интервью с Андреем Медведевым читайте
на сайте Украина.ру.