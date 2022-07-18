https://ukraina.ru/20220718/1036479702.html

Чем воюют на Украине. Главный калибр российского флота

Чем воюют на Украине. Главный калибр российского флота - 18.07.2022 Украина.ру

Чем воюют на Украине. Главный калибр российского флота

По правде говоря, главным калибром ВМФ РФ является баллистическая ракета Р-30 «Булава» комплекса Д30, который устанавливается на ракетные подводные крейсера... Украина.ру, 18.07.2022

2022-07-18T07:50

2022-07-18T07:50

2022-07-18T09:00

чем воюют на украине

ракеты

вмф

василий стоякин

оружие спецоперации

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По правде говоря, главным калибром ВМФ РФ является баллистическая ракета Р-30 «Булава» комплекса Д30, который устанавливается на ракетные подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей». Но самым медийно раскрученным средством поражения российского флота, а заодно одним из символов СВО, стала ракета 3М-14 комплекса «Калибр».ОКБ «Новатор» (г. Екатеринбург) начало разработку этого комплекса ещё в 1983 году, основываясь на работах по проектам «Бирюза» (противокорабельный) и «Гранат» (класса «корабль-земля»). Впервые макет ракеты 3М-51 «Альфа» был продемонстрирован в 1993 году на выставке вооружений в Абу-Даби (ОАЭ) и на авиасалоне МАКС-93 в Раменском.Комплекс имеет на вооружении три типа ракет: противокорабельные 3М-54, ракеты против наземных целей 3М-14 и противолодочные ракеты-торпеды 91Р. Он устанавливается на различных надводных и подводных кораблях ВМФ. Существует также комплекс «Калибр-А», который базируется на самолётах Су-35. Предполагается возможность установки на наземных мобильных носителях.Ракета дозвуковая, её скорость составляет примерно 0,8 скорости звука (965 км/ч у земли). Противокорабельная ракета 3М-54Э на подходе к цели разгоняется до 2,9М (3,5 тыс. км/ч) – для прорыва корабельной ПВО. При этом «Калибр» идёт на небольшой высоте (до 10 м – над водой, до 50 м – над сушей), что делает её малозаметной. Ракета точно выдерживает высоту в режиме огибания рельефа, а точность наведения обеспечивает модуль спутниковой навигации ГЛОНАСС. В дополнение ракета 3М-14 оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения.Дальность стрельбы в противолодочном варианте составляет 50 км, в противокорабельном — 375, а против наземных целей — порядка 2 тыс. км. С ядерной боеголовкой — ещё больше. Во время операции в Сирии стрельба «Калибрами» велась из акватории Каспийского моря (всего было выпущено порядка ста ракет).По сути, «Калибр» является более современным аналогом американской крылатой ракеты Tomahawk, принятой на вооружение в 1983 году. Эти ракеты используются с самых разных носителей – надводных (RGM-109), подводных (UGM-109), наземных (BGM-109) и воздушных (АGM-109). Дальность полёта «Томагавков» – до 2,5 тыс. км. Скорость – 0,5-0,75М (600-900 км/ч). Масса боевой части – 450 кг.Судя по имеющейся информации, точность «Калибров» выше, чем «Томагавков». Из 288 ракет, запущенных во время операции «Буря в пустыне», цели поразили примерно 50%. И это в условиях весьма посредственного противодействия ПВО Ирака. Правда, с тех пор ракеты были серьёзно модернизированы.В январе 2018 года в СМИ появились сообщения о начале работ по разработке ракеты «Калибр-М» с дальностью более 4,5 тыс. км. Ракета существенно больше первоначальной версии с весом боевой части более 1 тонны. Разработка была связана с выходом США из договоров об ограничении и сокращении вооружений. Принятие их на вооружение ожидается в 2027 году.Во время СВО «Калибры» использовались с первого же дня, продемонстрировав высокую точность и значительную способность к прорыву украинской ПВО. В то же время, удары «Калибрами» по мостам показали их сравнительно слабое ударное действие. Всё же боеголовка массой до 450 кг предназначена для поражения менее прочных сооружений. А вот удары по складам, пунктам управления, железнодорожным трансформаторным подстанциям себя оправдали.Общее количество использованных «Калибров» неизвестно. Украинские СМИ уже несколько раз сообщали, что запасы этого оружия закончились, а производить новые у России не получается из-за санкций, но темпы использования ракет пока что не снижаются, что служит причиной для едких комментариев в адрес украинских пропагандистов.

https://ukraina.ru/20200706/1028167429.html

https://ukraina.ru/20220429/1033886108.html

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2022

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ракеты, вмф, василий стоякин, оружие спецоперации