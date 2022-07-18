Чем воюют на Украине. Главный калибр российского флота - 18.07.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220718/1036479702.html
Чем воюют на Украине. Главный калибр российского флота
Чем воюют на Украине. Главный калибр российского флота - 18.07.2022 Украина.ру
Чем воюют на Украине. Главный калибр российского флота
По правде говоря, главным калибром ВМФ РФ является баллистическая ракета Р-30 «Булава» комплекса Д30, который устанавливается на ракетные подводные крейсера... Украина.ру, 18.07.2022
2022-07-18T07:50
2022-07-18T09:00
чем воюют на украине
ракеты
вмф
василий стоякин
оружие спецоперации
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По правде говоря, главным калибром ВМФ РФ является баллистическая ракета Р-30 «Булава» комплекса Д30, который устанавливается на ракетные подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей». Но самым медийно раскрученным средством поражения российского флота, а заодно одним из символов СВО, стала ракета 3М-14 комплекса «Калибр».ОКБ «Новатор» (г. Екатеринбург) начало разработку этого комплекса ещё в 1983 году, основываясь на работах по проектам «Бирюза» (противокорабельный) и «Гранат» (класса «корабль-земля»). Впервые макет ракеты 3М-51 «Альфа» был продемонстрирован в 1993 году на выставке вооружений в Абу-Даби (ОАЭ) и на авиасалоне МАКС-93 в Раменском.Комплекс имеет на вооружении три типа ракет: противокорабельные 3М-54, ракеты против наземных целей 3М-14 и противолодочные ракеты-торпеды 91Р. Он устанавливается на различных надводных и подводных кораблях ВМФ. Существует также комплекс «Калибр-А», который базируется на самолётах Су-35. Предполагается возможность установки на наземных мобильных носителях.Ракета дозвуковая, её скорость составляет примерно 0,8 скорости звука (965 км/ч у земли). Противокорабельная ракета 3М-54Э на подходе к цели разгоняется до 2,9М (3,5 тыс. км/ч) – для прорыва корабельной ПВО. При этом «Калибр» идёт на небольшой высоте (до 10 м – над водой, до 50 м – над сушей), что делает её малозаметной. Ракета точно выдерживает высоту в режиме огибания рельефа, а точность наведения обеспечивает модуль спутниковой навигации ГЛОНАСС. В дополнение ракета 3М-14 оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения.Дальность стрельбы в противолодочном варианте составляет 50 км, в противокорабельном — 375, а против наземных целей — порядка 2 тыс. км. С ядерной боеголовкой — ещё больше. Во время операции в Сирии стрельба «Калибрами» велась из акватории Каспийского моря (всего было выпущено порядка ста ракет).По сути, «Калибр» является более современным аналогом американской крылатой ракеты Tomahawk, принятой на вооружение в 1983 году. Эти ракеты используются с самых разных носителей – надводных (RGM-109), подводных (UGM-109), наземных (BGM-109) и воздушных (АGM-109). Дальность полёта «Томагавков» – до 2,5 тыс. км. Скорость – 0,5-0,75М (600-900 км/ч). Масса боевой части – 450 кг.Судя по имеющейся информации, точность «Калибров» выше, чем «Томагавков». Из 288 ракет, запущенных во время операции «Буря в пустыне», цели поразили примерно 50%. И это в условиях весьма посредственного противодействия ПВО Ирака. Правда, с тех пор ракеты были серьёзно модернизированы.В январе 2018 года в СМИ появились сообщения о начале работ по разработке ракеты «Калибр-М» с дальностью более 4,5 тыс. км. Ракета существенно больше первоначальной версии с весом боевой части более 1 тонны. Разработка была связана с выходом США из договоров об ограничении и сокращении вооружений. Принятие их на вооружение ожидается в 2027 году.Во время СВО «Калибры» использовались с первого же дня, продемонстрировав высокую точность и значительную способность к прорыву украинской ПВО. В то же время, удары «Калибрами» по мостам показали их сравнительно слабое ударное действие. Всё же боеголовка массой до 450 кг предназначена для поражения менее прочных сооружений. А вот удары по складам, пунктам управления, железнодорожным трансформаторным подстанциям себя оправдали.Общее количество использованных «Калибров» неизвестно. Украинские СМИ уже несколько раз сообщали, что запасы этого оружия закончились, а производить новые у России не получается из-за санкций, но темпы использования ракет пока что не снижаются, что служит причиной для едких комментариев в адрес украинских пропагандистов.
https://ukraina.ru/20200706/1028167429.html
https://ukraina.ru/20220429/1033886108.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ракеты, вмф, василий стоякин, оружие спецоперации

Чем воюют на Украине. Главный калибр российского флота

07:50 18.07.2022 (обновлено: 09:00 18.07.2022)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения корабельных сил Каспийской флотилии
Учения корабельных сил Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Денис Абрамов
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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По правде говоря, главным калибром ВМФ РФ является баллистическая ракета Р-30 «Булава» комплекса Д30, который устанавливается на ракетные подводные крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей». Но самым медийно раскрученным средством поражения российского флота, а заодно одним из символов СВО, стала ракета 3М-14 комплекса «Калибр».
ОКБ «Новатор» (г. Екатеринбург) начало разработку этого комплекса ещё в 1983 году, основываясь на работах по проектам «Бирюза» (противокорабельный) и «Гранат» (класса «корабль-земля»). Впервые макет ракеты 3М-51 «Альфа» был продемонстрирован в 1993 году на выставке вооружений в Абу-Даби (ОАЭ) и на авиасалоне МАКС-93 в Раменском.
Экс-руководитель одной из израильских спецслужб «Натив» - Яков Кедми - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
6 июля 2020, 06:20
Яков Кедми рассказал, как российские «Калибры» лишили Америку ракетного преимуществаСША вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности в том числе потому, что российские ракеты «Калибр» лишили Вашингтон военного преимущества перед Москвой. Об этом рассказал израильский военно-политический аналитик Яков Кедми в недавнем эфире ITON-TV
Комплекс имеет на вооружении три типа ракет: противокорабельные 3М-54, ракеты против наземных целей 3М-14 и противолодочные ракеты-торпеды 91Р. Он устанавливается на различных надводных и подводных кораблях ВМФ. Существует также комплекс «Калибр-А», который базируется на самолётах Су-35. Предполагается возможность установки на наземных мобильных носителях.
Ракета дозвуковая, её скорость составляет примерно 0,8 скорости звука (965 км/ч у земли). Противокорабельная ракета 3М-54Э на подходе к цели разгоняется до 2,9М (3,5 тыс. км/ч) – для прорыва корабельной ПВО. При этом «Калибр» идёт на небольшой высоте (до 10 м – над водой, до 50 м – над сушей), что делает её малозаметной. Ракета точно выдерживает высоту в режиме огибания рельефа, а точность наведения обеспечивает модуль спутниковой навигации ГЛОНАСС. В дополнение ракета 3М-14 оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения.
Дальность стрельбы в противолодочном варианте составляет 50 км, в противокорабельном — 375, а против наземных целей — порядка 2 тыс. км. С ядерной боеголовкой — ещё больше. Во время операции в Сирии стрельба «Калибрами» велась из акватории Каспийского моря (всего было выпущено порядка ста ракет).
По сути, «Калибр» является более современным аналогом американской крылатой ракеты Tomahawk, принятой на вооружение в 1983 году. Эти ракеты используются с самых разных носителей – надводных (RGM-109), подводных (UGM-109), наземных (BGM-109) и воздушных (АGM-109). Дальность полёта «Томагавков» – до 2,5 тыс. км. Скорость – 0,5-0,75М (600-900 км/ч). Масса боевой части – 450 кг.
Судя по имеющейся информации, точность «Калибров» выше, чем «Томагавков». Из 288 ракет, запущенных во время операции «Буря в пустыне», цели поразили примерно 50%. И это в условиях весьма посредственного противодействия ПВО Ирака. Правда, с тех пор ракеты были серьёзно модернизированы.
В январе 2018 года в СМИ появились сообщения о начале работ по разработке ракеты «Калибр-М» с дальностью более 4,5 тыс. км. Ракета существенно больше первоначальной версии с весом боевой части более 1 тонны. Разработка была связана с выходом США из договоров об ограничении и сокращении вооружений. Принятие их на вооружение ожидается в 2027 году.
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
29 апреля, 12:07
США опасаются модернизированных российских ракет «Калибр»Российская крылатая ракета «Калибр», над которой ведутся работы по модернизации, будет представлять для НАТО угрозу еще долгие годы. Такое мнение на днях выразил обозреватель The National Interest Крис Осборн
Во время СВО «Калибры» использовались с первого же дня, продемонстрировав высокую точность и значительную способность к прорыву украинской ПВО. В то же время, удары «Калибрами» по мостам показали их сравнительно слабое ударное действие. Всё же боеголовка массой до 450 кг предназначена для поражения менее прочных сооружений. А вот удары по складам, пунктам управления, железнодорожным трансформаторным подстанциям себя оправдали.
Общее количество использованных «Калибров» неизвестно. Украинские СМИ уже несколько раз сообщали, что запасы этого оружия закончились, а производить новые у России не получается из-за санкций, но темпы использования ракет пока что не снижаются, что служит причиной для едких комментариев в адрес украинских пропагандистов.
 
Чем воюют на УкраинеракетыВМФВасилий СтоякинОружие спецоперации
 
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