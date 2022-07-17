https://ukraina.ru/20220717/1036511894.html
Айштишникам комфортно. Киргизский эксперт о том, что началось в стране после Z-операции
Айштишникам комфортно. Киргизский эксперт о том, что началось в стране после Z-операции - 17.07.2022 Украина.ру
Айштишникам комфортно. Киргизский эксперт о том, что началось в стране после Z-операции
Сейчас курс киргизской национальной валюты по сравнению с первыми днями спецоперации на Украине стабилизировался, но, как это часто бывает, цены поднялись и не на все позиции они вернулись в прежнее состояние. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T13:04
2022-07-17T13:04
2022-07-17T13:04
киргизия
сво
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Какое-то время жители Киргизии действительно переживали экономическую истерику, когда повсеместно исчезало масло, гречка и другие продукты, которые поставлялись в том числе из России и Украины, но сейчас все более-менее успокоилось, отметила эксперт."Безусловно, что-то из продажи пропадает вообще, особенно это касается западных продуктов. Но все необходимое у нас есть. Мы не голодаем, к нам поставляется техника. Очень выросла стоимость стройматериалов, но это именно из-за курса доллара, который у нас достигал исторического максимума (больше 100 сомов за доллар). Сейчас он даже ниже прежнего из-за интервенций Центробанка, так что в целом все нормально", - указала Озмитель.Что касается настроений российских айтишников, приехавших в Киргизию после 24 февраля, то они чувствуют себя комфортно, потому что республика славится своей природой и вкусной едой, а также гораздо более низкими ценами в сравнении с Россией, заключила собеседница издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
киргизия, сво
Айштишникам комфортно. Киргизский эксперт о том, что началось в стране после Z-операции
Сейчас курс киргизской национальной валюты стабилизировался
Сейчас курс киргизской национальной валюты по сравнению с первыми днями спецоперации на Украине стабилизировался, но, как это часто бывает, цены поднялись и не на все позиции они вернулись в прежнее состояние. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру
Какое-то время жители Киргизии действительно переживали экономическую истерику, когда повсеместно исчезало масло, гречка и другие продукты, которые поставлялись в том числе из России и Украины, но сейчас все более-менее успокоилось, отметила эксперт.
"Безусловно, что-то из продажи пропадает вообще, особенно это касается западных продуктов. Но все необходимое у нас есть. Мы не голодаем, к нам поставляется техника. Очень выросла стоимость стройматериалов, но это именно из-за курса доллара, который у нас достигал исторического максимума (больше 100 сомов за доллар). Сейчас он даже ниже прежнего из-за интервенций Центробанка, так что в целом все нормально", - указала Озмитель.
Что касается настроений российских айтишников, приехавших в Киргизию после 24 февраля, то они чувствуют себя комфортно, потому что республика славится своей природой и вкусной едой, а также гораздо более низкими ценами в сравнении с Россией, заключила собеседница издания.