https://ukraina.ru/20220717/1036511894.html

Айштишникам комфортно. Киргизский эксперт о том, что началось в стране после Z-операции

Айштишникам комфортно. Киргизский эксперт о том, что началось в стране после Z-операции - 17.07.2022 Украина.ру

Айштишникам комфортно. Киргизский эксперт о том, что началось в стране после Z-операции

Сейчас курс киргизской национальной валюты по сравнению с первыми днями спецоперации на Украине стабилизировался, но, как это часто бывает, цены поднялись и не на все позиции они вернулись в прежнее состояние. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T13:04

2022-07-17T13:04

2022-07-17T13:04

киргизия

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102733/99/1027339905_0:0:4096:2304_1920x0_80_0_0_ead167732823b0509373b23831f18123.jpg

Какое-то время жители Киргизии действительно переживали экономическую истерику, когда повсеместно исчезало масло, гречка и другие продукты, которые поставлялись в том числе из России и Украины, но сейчас все более-менее успокоилось, отметила эксперт."Безусловно, что-то из продажи пропадает вообще, особенно это касается западных продуктов. Но все необходимое у нас есть. Мы не голодаем, к нам поставляется техника. Очень выросла стоимость стройматериалов, но это именно из-за курса доллара, который у нас достигал исторического максимума (больше 100 сомов за доллар). Сейчас он даже ниже прежнего из-за интервенций Центробанка, так что в целом все нормально", - указала Озмитель.Что касается настроений российских айтишников, приехавших в Киргизию после 24 февраля, то они чувствуют себя комфортно, потому что республика славится своей природой и вкусной едой, а также гораздо более низкими ценами в сравнении с Россией, заключила собеседница издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киргизия, сво