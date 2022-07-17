Хроника событий на Украине на 12:00 17 июля: Запорожье, крушение, обстрелы, посольство США - 17.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Хроника событий на Украине на 12:00 17 июля: Запорожье, крушение, обстрелы, посольство США
Хроника событий на Украине на 12:00 17 июля: Запорожье, крушение, обстрелы, посольство США - 17.07.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 12:00 17 июля: Запорожье, крушение, обстрелы, посольство США
Стало известно, что вёз разбившийся в Греции украинский самолёт. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс Украина.ру, 17.07.2022
2022-07-17T12:22
2022-07-17T12:22
спецоперация
хроники
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Стало известно, что вёз разбившийся в Греции украинский самолёт. Украинские военные продолжают обстреливать ДонбассМинистр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что украинский самолет Ан-12, потерпевший крушение в Греции, перевозил оборонную продукцию сербского производства."Самолёт вылетел около 20:40 [16 июля] из города Ниш и перевозил около 11,5 тонн продукции нашей оборонной промышленности к конечному заказчику в Бангладеш. Заказчиком выступило Министерство обороны Бангладеш", – сказал он.Рейс должен был совершить технические посадки в Аммане, Эр-Рияде и Ахмедабаде, а его конечным пунктом назначения должен быть город Дакка – столица Бангладеш."Владельцем товара была частная компания Valir из Сербии. Этот рейс имел все соответствующие разрешения, все согласно международным правилам", – заявил Стефанович.Глава Минобороны Сербии также подтвердил, что все члены экипажа Ан-12 погибли, а его владельцем является украинская компания.Ранее стало известно, что возле города Кавала на севере Греции в ночь на воскресенье, 17 июля, разбился украинский самолет Ан-12, который совершал коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.Генеральный директор украинской компании-перевозчика Meridian Денис Богданович подтвердил гибель восьми членов экипажа Ан-12. Все они были гражданами Украины.Призыв к ЗеленскомуЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал украинские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска.Сейчас примерно 70% территории региона находятся под контролем союзных сил. Остальные 30% территории региона, включая его столицу — Запорожье — находятся под контролем Украины."Запорожье будет освобождено. &lt;...&gt; Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города", — сказал Рогов в комментарии РИА Новости.По его словам, население оставшейся части области "ждёт освобождения и просит избавить их от оккупации украинских националистов". Он заявил об облавах украинских силовиков в Запорожье."Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобождённую территорию. Если такой возможности уже нет — запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского", — заявил Рогов.Он призвал жителей Запорожья быть осторожными.Посольство СШАКак сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, у него есть информация о том, что посольство США на Украине прекратило работу."Американское посольство в Киеве прекратило свою работу. Здание посольства закрыто, сотрудников не видно, передают очевидцы", - рассказал Прозоров.Он напомнил, что ранее власти США обратились к своим гражданам с призывом покинуть Украину. По заявлению дипмиссии, ситуация на Украине в данный момент оценивается как крайне нестабильная. При этом условия, как считают в посольстве, могут "резко и внезапно ухудшиться".Прозоров рассказал, что также стало известно, что в Одессе прекратило работу консульство США."Судя по всему, американцы что-то знают, что-то готовят и заблаговременно эвакуировались. Очень непонятная ситуация. Очень много вопросов к представителям США, на которые пока нет ответа", - заявил бывший сотрудник СБУ.Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Рогов, никаких видимых причин для эвакуации посольства США с Украины нет."Русская армия не ведёт наступления на Киев, на постукраинском пространстве не зафиксировано никаких эпидемий, не наблюдается и угрозы госпереворота - англо-саксонской марионетке Зеленскому и его режиму никто не угрожает. А может быть, всё дело в "продукции" подконтрольных США биолабораторий на постукраинском пространстве - может быть, американцы готовятся выпустить выведенных в них демонов новой пандемии? Или готовятся взорвать оставшиеся в распоряжении Зеленского АЭС и потому не пускают инспекции МАГАТЭ?" - заявил Рогов.По его словам, этом, на первый взгляд фантастическому, сценарию находится объяснение, когда анализируешь структуру иностранной военной помощи режиму Зеленского.Он обратил внимание на новость о том, что ЕС поставит Украине защитного оборудования на 11,3 млн евро. Пакет поставки будет включать в себя 300 000 специализированных защитных костюмов, 5 600 литров дезактивирующих веществ и 850 единиц оборудования для операций по дезактивации."Если сопоставить эти, на первый взгляд, не связанные факты, выстраивается очень неприятная картина: западные хозяева Зеленского готовят на постукраинском пространстве широкомасштабную ядерную, химическую или биологическую катастрофу", - уверен Рогов.Он заявил, что это свидетельствует об угрозе всем жителям Украины.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 56 раз обстреляли территорию республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерия 122 мм, на горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 441 единицу различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырнадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Макеевка (пос. Ясиновка), Горловка (Центрально-Городской район, Никитовский район). Доломитное, Гольмовский, Озеряновка, Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Михайловка, Лозовое, Ясиноватая, Еленовка, Докучаевск."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо в Ясиноватой", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 16 домостроений в Кировском районе Донецка и Горловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Скарговку и Алчевск с применением американских РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
https://ukraina.ru/20220717/1036504215.html
https://ukraina.ru/20220716/1036500605.html
https://ukraina.ru/20220716/1036497864.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники

Хроника событий на Украине на 12:00 17 июля: Запорожье, крушение, обстрелы, посольство США

12:22 17.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация на территории посольства США в Киеве
Ситуация на территории посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Стало известно, что вёз разбившийся в Греции украинский самолёт. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс
Министр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что украинский самолет Ан-12, потерпевший крушение в Греции, перевозил оборонную продукцию сербского производства.
"Самолёт вылетел около 20:40 [16 июля] из города Ниш и перевозил около 11,5 тонн продукции нашей оборонной промышленности к конечному заказчику в Бангладеш. Заказчиком выступило Министерство обороны Бангладеш", – сказал он.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
09:31Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 17 июля: задержание СБУшника, угроза мостам
Рейс должен был совершить технические посадки в Аммане, Эр-Рияде и Ахмедабаде, а его конечным пунктом назначения должен быть город Дакка – столица Бангладеш.
"Владельцем товара была частная компания Valir из Сербии. Этот рейс имел все соответствующие разрешения, все согласно международным правилам", – заявил Стефанович.
Глава Минобороны Сербии также подтвердил, что все члены экипажа Ан-12 погибли, а его владельцем является украинская компания.
Ранее стало известно, что возле города Кавала на севере Греции в ночь на воскресенье, 17 июля, разбился украинский самолет Ан-12, который совершал коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.
Генеральный директор украинской компании-перевозчика Meridian Денис Богданович подтвердил гибель восьми членов экипажа Ан-12. Все они были гражданами Украины.
Призыв к Зеленскому
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал украинские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска.
Сейчас примерно 70% территории региона находятся под контролем союзных сил. Остальные 30% территории региона, включая его столицу — Запорожье — находятся под контролем Украины.
Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 19:27Спецоперация
Указание Шойгу, подготовка Сумщины. Итоги 16 июля на Украине
"Запорожье будет освобождено. <...> Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города", — сказал Рогов в комментарии РИА Новости.
По его словам, население оставшейся части области "ждёт освобождения и просит избавить их от оккупации украинских националистов". Он заявил об облавах украинских силовиков в Запорожье.
"Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобождённую территорию. Если такой возможности уже нет — запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского", — заявил Рогов.
Он призвал жителей Запорожья быть осторожными.
Посольство США
Как сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, у него есть информация о том, что посольство США на Украине прекратило работу.
"Американское посольство в Киеве прекратило свою работу. Здание посольства закрыто, сотрудников не видно, передают очевидцы", - рассказал Прозоров.
Разбитый танк Вооруженных сил Украины в Счастьинском районе ЛНР. - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
Вчера, 16:00Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 16 июля: предупреждение Сумщине, потери Украины
Он напомнил, что ранее власти США обратились к своим гражданам с призывом покинуть Украину. По заявлению дипмиссии, ситуация на Украине в данный момент оценивается как крайне нестабильная. При этом условия, как считают в посольстве, могут "резко и внезапно ухудшиться".

Прозоров рассказал, что также стало известно, что в Одессе прекратило работу консульство США.

"Судя по всему, американцы что-то знают, что-то готовят и заблаговременно эвакуировались. Очень непонятная ситуация. Очень много вопросов к представителям США, на которые пока нет ответа", - заявил бывший сотрудник СБУ.
Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Рогов, никаких видимых причин для эвакуации посольства США с Украины нет.
"Русская армия не ведёт наступления на Киев, на постукраинском пространстве не зафиксировано никаких эпидемий, не наблюдается и угрозы госпереворота - англо-саксонской марионетке Зеленскому и его режиму никто не угрожает. А может быть, всё дело в "продукции" подконтрольных США биолабораторий на постукраинском пространстве - может быть, американцы готовятся выпустить выведенных в них демонов новой пандемии? Или готовятся взорвать оставшиеся в распоряжении Зеленского АЭС и потому не пускают инспекции МАГАТЭ?" - заявил Рогов.
По его словам, этом, на первый взгляд фантастическому, сценарию находится объяснение, когда анализируешь структуру иностранной военной помощи режиму Зеленского.
Совещание С. Шойгу с руководством Минобороны РФ
Вчера, 12:36Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 16 июля: указание Шойгу, итальянская угроза, обстрелы
Он обратил внимание на новость о том, что ЕС поставит Украине защитного оборудования на 11,3 млн евро. Пакет поставки будет включать в себя 300 000 специализированных защитных костюмов, 5 600 литров дезактивирующих веществ и 850 единиц оборудования для операций по дезактивации.

"Если сопоставить эти, на первый взгляд, не связанные факты, выстраивается очень неприятная картина: западные хозяева Зеленского готовят на постукраинском пространстве широкомасштабную ядерную, химическую или биологическую катастрофу", - уверен Рогов.
Он заявил, что это свидетельствует об угрозе всем жителям Украины.
Обстрелы Донбасса
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 56 раз обстреляли территорию республики.
"На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерия 122 мм, на горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 441 единицу различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырнадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Макеевка (пос. Ясиновка), Горловка (Центрально-Городской район, Никитовский район). Доломитное, Гольмовский, Озеряновка, Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Михайловка, Лозовое, Ясиноватая, Еленовка, Докучаевск.
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо в Ясиноватой", - сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии было повреждено 16 домостроений в Кировском районе Донецка и Горловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Скарговку и Алчевск с применением американских РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты.
В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.
 
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12:22Хроника событий на Украине на 12:00 17 июля: Запорожье, крушение, обстрелы, посольство США
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