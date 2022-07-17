https://ukraina.ru/20220717/1036510897.html

Хроника событий на Украине на 12:00 17 июля: Запорожье, крушение, обстрелы, посольство США

Хроника событий на Украине на 12:00 17 июля: Запорожье, крушение, обстрелы, посольство США - 17.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 17 июля: Запорожье, крушение, обстрелы, посольство США

Стало известно, что вёз разбившийся в Греции украинский самолёт. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс Украина.ру, 17.07.2022

2022-07-17T12:22

2022-07-17T12:22

2022-07-17T12:22

спецоперация

хроники

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Стало известно, что вёз разбившийся в Греции украинский самолёт. Украинские военные продолжают обстреливать ДонбассМинистр обороны Сербии Небойша Стефанович заявил, что украинский самолет Ан-12, потерпевший крушение в Греции, перевозил оборонную продукцию сербского производства."Самолёт вылетел около 20:40 [16 июля] из города Ниш и перевозил около 11,5 тонн продукции нашей оборонной промышленности к конечному заказчику в Бангладеш. Заказчиком выступило Министерство обороны Бангладеш", – сказал он.Рейс должен был совершить технические посадки в Аммане, Эр-Рияде и Ахмедабаде, а его конечным пунктом назначения должен быть город Дакка – столица Бангладеш."Владельцем товара была частная компания Valir из Сербии. Этот рейс имел все соответствующие разрешения, все согласно международным правилам", – заявил Стефанович.Глава Минобороны Сербии также подтвердил, что все члены экипажа Ан-12 погибли, а его владельцем является украинская компания.Ранее стало известно, что возле города Кавала на севере Греции в ночь на воскресенье, 17 июля, разбился украинский самолет Ан-12, который совершал коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.Генеральный директор украинской компании-перевозчика Meridian Денис Богданович подтвердил гибель восьми членов экипажа Ан-12. Все они были гражданами Украины.Призыв к ЗеленскомуЧлен главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал украинские власти прекратить оккупацию областного центра и вывести свои войска.Сейчас примерно 70% территории региона находятся под контролем союзных сил. Остальные 30% территории региона, включая его столицу — Запорожье — находятся под контролем Украины."Запорожье будет освобождено. <...> Разрабатывается план, чтобы освобождение города прошло с минимальными разрушениями инфраструктуры, несмотря на то, что боевики Зеленского заминировали мосты и прочие объекты. Призываем Зеленского отдать приказ о выводе своих войск и прекращении оккупации города", — сказал Рогов в комментарии РИА Новости.По его словам, население оставшейся части области "ждёт освобождения и просит избавить их от оккупации украинских националистов". Он заявил об облавах украинских силовиков в Запорожье."Призываю жителей города быть острожными. Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобождённую территорию. Если такой возможности уже нет — запаситесь продуктами и водой, а также найдите максимально безопасное место в условиях городских боев, к которым ведут Запорожье взявшие в заложники мирное население города террористы Зеленского", — заявил Рогов.Он призвал жителей Запорожья быть осторожными.Посольство СШАКак сообщил бывший подполковник СБУ Василий Прозоров, у него есть информация о том, что посольство США на Украине прекратило работу."Американское посольство в Киеве прекратило свою работу. Здание посольства закрыто, сотрудников не видно, передают очевидцы", - рассказал Прозоров.Он напомнил, что ранее власти США обратились к своим гражданам с призывом покинуть Украину. По заявлению дипмиссии, ситуация на Украине в данный момент оценивается как крайне нестабильная. При этом условия, как считают в посольстве, могут "резко и внезапно ухудшиться".Прозоров рассказал, что также стало известно, что в Одессе прекратило работу консульство США."Судя по всему, американцы что-то знают, что-то готовят и заблаговременно эвакуировались. Очень непонятная ситуация. Очень много вопросов к представителям США, на которые пока нет ответа", - заявил бывший сотрудник СБУ.Как заявил член главного совета администрации Запорожской области Рогов, никаких видимых причин для эвакуации посольства США с Украины нет."Русская армия не ведёт наступления на Киев, на постукраинском пространстве не зафиксировано никаких эпидемий, не наблюдается и угрозы госпереворота - англо-саксонской марионетке Зеленскому и его режиму никто не угрожает. А может быть, всё дело в "продукции" подконтрольных США биолабораторий на постукраинском пространстве - может быть, американцы готовятся выпустить выведенных в них демонов новой пандемии? Или готовятся взорвать оставшиеся в распоряжении Зеленского АЭС и потому не пускают инспекции МАГАТЭ?" - заявил Рогов.По его словам, этом, на первый взгляд фантастическому, сценарию находится объяснение, когда анализируешь структуру иностранной военной помощи режиму Зеленского.Он обратил внимание на новость о том, что ЕС поставит Украине защитного оборудования на 11,3 млн евро. Пакет поставки будет включать в себя 300 000 специализированных защитных костюмов, 5 600 литров дезактивирующих веществ и 850 единиц оборудования для операций по дезактивации."Если сопоставить эти, на первый взгляд, не связанные факты, выстраивается очень неприятная картина: западные хозяева Зеленского готовят на постукраинском пространстве широкомасштабную ядерную, химическую или биологическую катастрофу", - уверен Рогов.Он заявил, что это свидетельствует об угрозе всем жителям Украины.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 56 раз обстреляли территорию республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерия 122 мм, на горловском – артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 441 единицу различных боеприпасов", - указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы четырнадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Кировский, Куйбышевский и Петровский районы), Макеевка (пос. Ясиновка), Горловка (Центрально-Городской район, Никитовский район). Доломитное, Гольмовский, Озеряновка, Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Михайловка, Лозовое, Ясиноватая, Еленовка, Докучаевск."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получило одно гражданское лицо в Ясиноватой", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 16 домостроений в Кировском районе Донецка и Горловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки ВСУ обстреляли Скарговку и Алчевск с применением американских РСЗО HIMARS, выпустив три ракеты.В Донбассе продолжаются ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20220717/1036504215.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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