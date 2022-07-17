Киргизский эксперт рассказала об интересном отношении к русским в стране после Z-операции - 17.07.2022 Украина.ру
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Киргизский эксперт рассказала об интересном отношении к русским в стране после Z-операции
Киргизский эксперт рассказала об интересном отношении к русским в стране после Z-операции - 17.07.2022 Украина.ру
Киргизский эксперт рассказала об интересном отношении к русским в стране после Z-операции
Если говорить об отношении к русским в Киргизии после 24 февраля, то возникла весьма интересная ситуация. Отношение к ним зависит от их политических взглядов. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T11:23
2022-07-17T11:23
киргизия
русские
сво
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Тех русских, которые находят аргументы, понимают и поддерживают позицию России, некоторые прозападные общественные деятели предлагают лишить гражданства и выслать их из страны, зато с российскими русскими, которые приехали в Бишкек, те же прозападные СМИ делают массу интервью, пишут о них материалы и говорят, какие они молодцы, что они "сбежали от режима, потому что не поддерживают военную агрессию", отметила эксперт."Так что у нас в Киргизии теперь живут совершенно разные русские", - констатировала Озмитель.Что касается российских айтишников, которые приехали в Киргизию после спецоперации, то, по ее словам, они чувствуют себя здесь комфортно."У нас чудесная гостеприимная страна, у нас красиво, у нас зелено, у нас волшебный Иссык-Куль и много вкусного мяса. К тому же, по сравнению с Россией у нас достаточно низкие цены, а при прежних их заработках это весьма неплохо", - добавила она.Единственный минус для Киргизии в том, что с приездом россиян в стране резко выросли цены на аренду жилья, заключила собеседница издания.
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киргизия, русские, сво
Киргизский эксперт рассказала об интересном отношении к русским в стране после Z-операции

Спецоперация на Украине привела к тому, что в Киргизии живут много разных русских

11:23 17.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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Если говорить об отношении к русским в Киргизии после 24 февраля, то возникла весьма интересная ситуация. Отношение к ним зависит от их политических взглядов. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру
Тех русских, которые находят аргументы, понимают и поддерживают позицию России, некоторые прозападные общественные деятели предлагают лишить гражданства и выслать их из страны, зато с российскими русскими, которые приехали в Бишкек, те же прозападные СМИ делают массу интервью, пишут о них материалы и говорят, какие они молодцы, что они "сбежали от режима, потому что не поддерживают военную агрессию", отметила эксперт.
"Так что у нас в Киргизии теперь живут совершенно разные русские", - констатировала Озмитель.
Что касается российских айтишников, которые приехали в Киргизию после спецоперации, то, по ее словам, они чувствуют себя здесь комфортно.
"У нас чудесная гостеприимная страна, у нас красиво, у нас зелено, у нас волшебный Иссык-Куль и много вкусного мяса. К тому же, по сравнению с Россией у нас достаточно низкие цены, а при прежних их заработках это весьма неплохо", - добавила она.
Единственный минус для Киргизии в том, что с приездом россиян в стране резко выросли цены на аренду жилья, заключила собеседница издания.
 
КиргизиярусскиеСВО
 
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