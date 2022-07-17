https://ukraina.ru/20220717/1036508593.html

Киргизский эксперт рассказала об интересном отношении к русским в стране после Z-операции

Киргизский эксперт рассказала об интересном отношении к русским в стране после Z-операции - 17.07.2022 Украина.ру

Киргизский эксперт рассказала об интересном отношении к русским в стране после Z-операции

Если говорить об отношении к русским в Киргизии после 24 февраля, то возникла весьма интересная ситуация. Отношение к ним зависит от их политических взглядов. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T11:23

2022-07-17T11:23

2022-07-17T11:23

киргизия

русские

сво

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Тех русских, которые находят аргументы, понимают и поддерживают позицию России, некоторые прозападные общественные деятели предлагают лишить гражданства и выслать их из страны, зато с российскими русскими, которые приехали в Бишкек, те же прозападные СМИ делают массу интервью, пишут о них материалы и говорят, какие они молодцы, что они "сбежали от режима, потому что не поддерживают военную агрессию", отметила эксперт."Так что у нас в Киргизии теперь живут совершенно разные русские", - констатировала Озмитель.Что касается российских айтишников, которые приехали в Киргизию после спецоперации, то, по ее словам, они чувствуют себя здесь комфортно."У нас чудесная гостеприимная страна, у нас красиво, у нас зелено, у нас волшебный Иссык-Куль и много вкусного мяса. К тому же, по сравнению с Россией у нас достаточно низкие цены, а при прежних их заработках это весьма неплохо", - добавила она.Единственный минус для Киргизии в том, что с приездом россиян в стране резко выросли цены на аренду жилья, заключила собеседница издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киргизия, русские, сво