https://ukraina.ru/20220717/1036507492.html

"Надо спасать". Киргизский эксперт о том, что начнется, когда закончится Z-операция

"Надо спасать". Киргизский эксперт о том, что начнется, когда закончится Z-операция - 17.07.2022 Украина.ру

"Надо спасать". Киргизский эксперт о том, что начнется, когда закончится Z-операция

Мы обязаны сформировать новое евразийское пространство. Никто не говорит о восстановлении Советского Союза, но наша общая историческая и культурная судьба никуда не уйдет. Мы обязаны быть вместе. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T10:42

2022-07-17T10:42

2022-07-17T10:42

киргизия

сво

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Эксперт отметила, что в Киргизии массовой русофобии нет, но в Казахстане она более масштабна за счет более активной работы прозападных фондов, и для борьбы с ней нужно создавать новые гуманитарные проекты. Нужно разворачиваться лицом к бывшим союзным республикам."Россия, к сожалению, ушла из Средней Азии. Я очень сожалею о том, что люди, которые по долгу службы должны налаживать культурные проекты и создавать гуманитарные связи между той же Россией и Киргизией, делают это для галочки, а если что-то и делается хорошо, то это делается для галочки и несистемно. Нужно восстанавливать старое общее и создавать новое общее, пока мы еще можем что-то сделать", - указала Озмитель.Например, Киргизия — это последняя республика Средней Азии, где русский язык закреплен в конституции. Это официальная позиция государства. Но уже возникают разговоры о том, что русский язык нужно убирать из конституции, добавил она.Поэтому пока нам есть, что спасать, нужно это делать, заключила собеседница издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киргизия, сво