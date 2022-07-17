"Надо спасать". Киргизский эксперт о том, что начнется, когда закончится Z-операция - 17.07.2022 Украина.ру
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"Надо спасать". Киргизский эксперт о том, что начнется, когда закончится Z-операция
"Надо спасать". Киргизский эксперт о том, что начнется, когда закончится Z-операция - 17.07.2022 Украина.ру
"Надо спасать". Киргизский эксперт о том, что начнется, когда закончится Z-операция
Мы обязаны сформировать новое евразийское пространство. Никто не говорит о восстановлении Советского Союза, но наша общая историческая и культурная судьба никуда не уйдет. Мы обязаны быть вместе. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T10:42
2022-07-17T10:42
киргизия
сво
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Эксперт отметила, что в Киргизии массовой русофобии нет, но в Казахстане она более масштабна за счет более активной работы прозападных фондов, и для борьбы с ней нужно создавать новые гуманитарные проекты. Нужно разворачиваться лицом к бывшим союзным республикам."Россия, к сожалению, ушла из Средней Азии. Я очень сожалею о том, что люди, которые по долгу службы должны налаживать культурные проекты и создавать гуманитарные связи между той же Россией и Киргизией, делают это для галочки, а если что-то и делается хорошо, то это делается для галочки и несистемно. Нужно восстанавливать старое общее и создавать новое общее, пока мы еще можем что-то сделать", - указала Озмитель.Например, Киргизия — это последняя республика Средней Азии, где русский язык закреплен в конституции. Это официальная позиция государства. Но уже возникают разговоры о том, что русский язык нужно убирать из конституции, добавил она.Поэтому пока нам есть, что спасать, нужно это делать, заключила собеседница издания.
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киргизия, сво
"Надо спасать". Киргизский эксперт о том, что начнется, когда закончится Z-операция

Для борьбы с русофобией в Киргизии нужно сформировать новое евразийское пространство.

10:42 17.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСитуация в Бишкеке
Ситуация в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Мы обязаны сформировать новое евразийское пространство. Никто не говорит о восстановлении Советского Союза, но наша общая историческая и культурная судьба никуда не уйдет. Мы обязаны быть вместе. Об этом рассказала киргизская журналистка Мария Озмитель в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметила, что в Киргизии массовой русофобии нет, но в Казахстане она более масштабна за счет более активной работы прозападных фондов, и для борьбы с ней нужно создавать новые гуманитарные проекты. Нужно разворачиваться лицом к бывшим союзным республикам.
"Россия, к сожалению, ушла из Средней Азии. Я очень сожалею о том, что люди, которые по долгу службы должны налаживать культурные проекты и создавать гуманитарные связи между той же Россией и Киргизией, делают это для галочки, а если что-то и делается хорошо, то это делается для галочки и несистемно. Нужно восстанавливать старое общее и создавать новое общее, пока мы еще можем что-то сделать", - указала Озмитель.
Например, Киргизия — это последняя республика Средней Азии, где русский язык закреплен в конституции. Это официальная позиция государства. Но уже возникают разговоры о том, что русский язык нужно убирать из конституции, добавил она.
Поэтому пока нам есть, что спасать, нужно это делать, заключила собеседница издания.
 
КиргизияСВО
 
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