https://ukraina.ru/20220717/1036506019.html
Военный эксперт рассказал интересную историю, которая случилась с ВСУ под Херсоном
Военный эксперт рассказал интересную историю, которая случилась с ВСУ под Херсоном - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал интересную историю, которая случилась с ВСУ под Херсоном
В районе Давыдова Брода под Херсоном мы наблюдали интересную сцену, когда группа новобранцев ВСУ, судя по их неопытным действиям, решила прощупать позиции нашей артиллерии, но попала под огонь нашей артиллерии и отступила. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T10:30
2022-07-17T10:30
2022-07-17T10:30
всу
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/70/1034307066_0:20:2048:1172_1920x0_80_0_0_1cffa7dc10eae3f8e5f3f361e0cd7405.jpg.webp
После этого в район выдвинулись два джипа с заградотрядами из числа украинских нацистов, которые открыли огонь из пулеметов по собственным отступающим частям, но эти части стали отвечать, отметил эксперт."Мы впервые увидели, как украинская армия, вместо того, чтобы стрелять в сторону российской, направила оружие на собственных особистов, которые гонят солдат на убой. У солдат есть понимание, что их используют в качестве пушечного мяса, что весьма плохо для Зеленского. Если вспоминать 1917 год, взбешенные солдаты, которых предали и бросили, обязательно поднимают штыки против собственного правительства, которое отправляет их умирать", - указал Артамонов.Переломный психологический момент настал. Попытки контрнаступления ВСУ в Херсоне сорваны, а наша армия в Донбассе движется вперед, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/70/1034307066_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_3a9071a6af9492f56c55f12225d48eb6.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
всу, херсон
Военный эксперт рассказал интересную историю, которая случилась с ВСУ под Херсоном
Украинская армия направила оружие на собственных особистов, которые гонят солдат на убой
В районе Давыдова Брода под Херсоном мы наблюдали интересную сцену, когда группа новобранцев ВСУ, судя по их неопытным действиям, решила прощупать позиции нашей артиллерии, но попала под огонь нашей артиллерии и отступила. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
После этого в район выдвинулись два джипа с заградотрядами из числа украинских нацистов, которые открыли огонь из пулеметов по собственным отступающим частям, но эти части стали отвечать, отметил эксперт.
"Мы впервые увидели, как украинская армия, вместо того, чтобы стрелять в сторону российской, направила оружие на собственных особистов, которые гонят солдат на убой. У солдат есть понимание, что их используют в качестве пушечного мяса, что весьма плохо для Зеленского. Если вспоминать 1917 год, взбешенные солдаты, которых предали и бросили, обязательно поднимают штыки против собственного правительства, которое отправляет их умирать", - указал Артамонов.
Переломный психологический момент настал. Попытки контрнаступления ВСУ в Херсоне сорваны, а наша армия в Донбассе движется вперед, заключил собеседник издания.