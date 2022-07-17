https://ukraina.ru/20220717/1036506019.html

Военный эксперт рассказал интересную историю, которая случилась с ВСУ под Херсоном

Военный эксперт рассказал интересную историю, которая случилась с ВСУ под Херсоном - 17.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал интересную историю, которая случилась с ВСУ под Херсоном

В районе Давыдова Брода под Херсоном мы наблюдали интересную сцену, когда группа новобранцев ВСУ, судя по их неопытным действиям, решила прощупать позиции нашей артиллерии, но попала под огонь нашей артиллерии и отступила. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-17T10:30

2022-07-17T10:30

2022-07-17T10:30

всу

херсон

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После этого в район выдвинулись два джипа с заградотрядами из числа украинских нацистов, которые открыли огонь из пулеметов по собственным отступающим частям, но эти части стали отвечать, отметил эксперт."Мы впервые увидели, как украинская армия, вместо того, чтобы стрелять в сторону российской, направила оружие на собственных особистов, которые гонят солдат на убой. У солдат есть понимание, что их используют в качестве пушечного мяса, что весьма плохо для Зеленского. Если вспоминать 1917 год, взбешенные солдаты, которых предали и бросили, обязательно поднимают штыки против собственного правительства, которое отправляет их умирать", - указал Артамонов.Переломный психологический момент настал. Попытки контрнаступления ВСУ в Херсоне сорваны, а наша армия в Донбассе движется вперед, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

всу, херсон