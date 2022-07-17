Военный эксперт рассказал интересную историю, которая случилась с ВСУ под Херсоном - 17.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал интересную историю, которая случилась с ВСУ под Херсоном
Военный эксперт рассказал интересную историю, которая случилась с ВСУ под Херсоном - 17.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал интересную историю, которая случилась с ВСУ под Херсоном
В районе Давыдова Брода под Херсоном мы наблюдали интересную сцену, когда группа новобранцев ВСУ, судя по их неопытным действиям, решила прощупать позиции нашей артиллерии, но попала под огонь нашей артиллерии и отступила. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T10:30
2022-07-17T10:30
всу
херсон
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После этого в район выдвинулись два джипа с заградотрядами из числа украинских нацистов, которые открыли огонь из пулеметов по собственным отступающим частям, но эти части стали отвечать, отметил эксперт."Мы впервые увидели, как украинская армия, вместо того, чтобы стрелять в сторону российской, направила оружие на собственных особистов, которые гонят солдат на убой. У солдат есть понимание, что их используют в качестве пушечного мяса, что весьма плохо для Зеленского. Если вспоминать 1917 год, взбешенные солдаты, которых предали и бросили, обязательно поднимают штыки против собственного правительства, которое отправляет их умирать", - указал Артамонов.Переломный психологический момент настал. Попытки контрнаступления ВСУ в Херсоне сорваны, а наша армия в Донбассе движется вперед, заключил собеседник издания.
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всу, херсон
Военный эксперт рассказал интересную историю, которая случилась с ВСУ под Херсоном

Украинская армия направила оружие на собственных особистов, которые гонят солдат на убой

10:30 17.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник
 ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
В районе Давыдова Брода под Херсоном мы наблюдали интересную сцену, когда группа новобранцев ВСУ, судя по их неопытным действиям, решила прощупать позиции нашей артиллерии, но попала под огонь нашей артиллерии и отступила. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
После этого в район выдвинулись два джипа с заградотрядами из числа украинских нацистов, которые открыли огонь из пулеметов по собственным отступающим частям, но эти части стали отвечать, отметил эксперт.
"Мы впервые увидели, как украинская армия, вместо того, чтобы стрелять в сторону российской, направила оружие на собственных особистов, которые гонят солдат на убой. У солдат есть понимание, что их используют в качестве пушечного мяса, что весьма плохо для Зеленского. Если вспоминать 1917 год, взбешенные солдаты, которых предали и бросили, обязательно поднимают штыки против собственного правительства, которое отправляет их умирать", - указал Артамонов.
Переломный психологический момент настал. Попытки контрнаступления ВСУ в Херсоне сорваны, а наша армия в Донбассе движется вперед, заключил собеседник издания.
 
ВСУХерсон
 
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