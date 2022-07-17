Сенатор объяснил, как Россия положила господству Запада
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Клишас: Россия положила конец "трескотне о "либеральной демократии"
Сенатор объяснил, как Россия положила господству Запада
Клишас: Россия положила конец "трескотне о "либеральной демократии"
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале о том, что с "эпохой господства Запада" закончилась эпоха отрицания международного права
2022-07-17T09:33
2022-07-17T10:30
новости
совет федерации
запад
международное право
россия
демократия
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Так сенатор прокомментировал слова экс-премьера Британии Тони Блэра о том, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности.Эпоха отрицания международного права и эпоха применения силы странами НАТО в угоду своим геополитическим интересам закончилась с "эпохой господства Запада", конец неоколониальной западной политике положила Россия, написал Клишас.Клишас также добавил, что Россия положила конец "неоколониальной политике Запада под прикрытием "ценностей либеральной демократии", возврата к неолиберальному колониализму не будет.
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новости, совет федерации, запад, международное право, россия, демократия

Клишас: Россия положила конец "трескотне о "либеральной демократии"

09:33 17.07.2022 (обновлено: 10:30 17.07.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале о том, что с "эпохой господства Запада" закончилась эпоха отрицания международного права
Так сенатор прокомментировал слова экс-премьера Британии Тони Блэра о том, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности.
Эпоха отрицания международного права и эпоха применения силы странами НАТО в угоду своим геополитическим интересам закончилась с "эпохой господства Запада", конец неоколониальной западной политике положила Россия, написал Клишас.

Эпоха господства Запада", о которой так переживает Блэр, это эпоха отрицания международного права, эпоха произвольного применения силы странами НАТО по всему миру в угоду своим геополитическим интересам, эпоха отрицания суверенитета других государств — эти три десятилетия нового колониального господства Запада под прикрытием трескотни о "либеральной демократии" завершились, в этом он прав.

Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
Клишас также добавил, что Россия положила конец "неоколониальной политике Запада под прикрытием "ценностей либеральной демократии", возврата к неолиберальному колониализму не будет.
- РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 10:40
Стреляют себе в ногу и приплясывают: Посол Антонов объяснил, почему США не остановят денацификацию УкраиныСоединенные Штаты напрасно накачивают Киев оружием и вводят антироссийские санкции, Россию это не остановит, написал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в своей статье для журнала Newsweek
 
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