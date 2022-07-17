https://ukraina.ru/20220717/1036504624.html

Клишас: Россия положила конец "трескотне о "либеральной демократии"

Сенатор объяснил, как Россия положила господству Запада

Клишас: Россия положила конец "трескотне о "либеральной демократии"

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в своем Telegram-канале о том, что с "эпохой господства Запада" закончилась эпоха отрицания международного права

2022-07-17T09:33

2022-07-17T09:33

2022-07-17T10:30

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Так сенатор прокомментировал слова экс-премьера Британии Тони Блэра о том, что эпоха политического и экономического господства Запада подходит к концу, а мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности.Эпоха отрицания международного права и эпоха применения силы странами НАТО в угоду своим геополитическим интересам закончилась с "эпохой господства Запада", конец неоколониальной западной политике положила Россия, написал Клишас.Клишас также добавил, что Россия положила конец "неоколониальной политике Запада под прикрытием "ценностей либеральной демократии", возврата к неолиберальному колониализму не будет.

https://ukraina.ru/20220618/1034179356.html

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новости, совет федерации, запад, международное право, россия, демократия