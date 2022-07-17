"Вокруг Булгакова": чем современен роман "Мастер и Маргарита" - 17.07.2022 Украина.ру
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"Вокруг Булгакова": чем современен роман "Мастер и Маргарита"
"Вокруг Булгакова": чем современен роман "Мастер и Маргарита" - 17.07.2022 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": чем современен роман "Мастер и Маргарита"
В киевском музее Булгакова хранится удивительная копия журнальной публикации романа "Мастер и Маргарита" – выглядящий напечатанным на машинке текст переписан от Украина.ру, 17.07.2022
2022-07-17T07:37
2022-07-17T07:38
эксклюзив
булгаков
мастер и маргарита
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В киевском музее Булгакова хранится удивительная копия журнальной публикации романа "Мастер и Маргарита" – выглядящий напечатанным на машинке текст переписан от руки школьником… Сейчас роман не переписывают, но интерес к нему по-прежнему огромный. Даже среди школьников, которые склонны без восторга относятся к произведениям, включённым в программу.Литературной классикой на все времена роман стал не сразу. После первой публикации он выглядел, скорее, как литературный эксперимент — совмещение вполне бытовых подробностей 30-х годов с мистикой. Только со временем стала понятной необъятная глубина этого произведения.Приведём только три темы, которые захватывают читателя во время чтения романа и не отпускают его после закрытия книжки. Обаяние злаБулгаков не скрывает, что Воланд — сатана. Но много ли людей, которые устояли перед удивительным обаянием могущественного и справедливого Князя Тьмы?Соответственно, с особой остротой стоит вопрос относительно того, можно ли осуждать людей, которые пошли на соглашение со злом, которое «творит лишь благое»? Может это и не зло вовсе? Может мы чего-то не знаем о сатане?И да, этот вопрос стоял остро и для самого Булгакова — с первых же его произведений. И в мягкой форме — нужно ли защищать гетмана? И в жёсткой — можно ли сотрудничать с Советской властью?На практике, кстати, Булгаков действовал так же, как Маргарита и мастер — и к одной из гетманских офицерских дружин присоединился, и в Союз советских писателей вступил со временем… И всё беспокоил его вопрос — правильно ли он действует? По совести ли? Ответственность писателяОна подаётся с двух совершенно разных точек зрения.С одной стороны, мы видим членов МАССОЛИТа, которые продали своё литературное первородство конечно не за чечевичную похлёбку, но за порционные судачки а-натюрель. Интересно — не продешевили ли? И, с другой стороны, не слишком ли много заплатили за их сомнительные таланты?С другой стороны, мы видим кристально честного мастера, творящего нетленку, за которую его потом дружно осуждают эти самые члены МАССОЛИТа, продавшие литературное первородство за см. выше.И мы дружно сочувствуем угнетённому мастеру и гневно осуждаем его травителей… До тех пор, пока не задумаемся, откуда у него в грязном белье появился выигрышный лотерейный билет и как так получилось, что, что текст романа мастера мы только на треть знаем из его собственных писаний, а на две третьих — из рассказа Воланда и Воландом же наведённого сна Ивана Бездомного? «Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков»Тема трусости — одна из самых важных и в конкретном произведении, и во всём творчестве писателя в целом.Из страха перед ответственностью Пилат отдаёт на смерть понравившегося ему бродячего философа, а в первом романе Булгакова гетман, из страха смерти, предаёт доверившихся ему людей… И множество раз в творчестве Булгакова фигурирует его собственная трусость, проявленная тогда, в феврале 1919 года около Цепного моста в Киеве…Тема действительно бессмертная, потому что в жизни каждого человека был момент, когда он струсил, что-то не сказал, что-то не сделали и исправить уже нельзя!Роман даёт призрачную надежду, что можно, что рано или поздно, каменный стены рухнут и к тебе протянется лунный луч и некто скажет — «этого не было»… РезюмеПочему его произведение вневременное, не смотря на явную анахроничность бытовых сценок, показывает сам Булгаков словами Воланда: «люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…». P.S.: Кто-то из советских классиков, комментируя «Мастера и Маргариту», сказал, что «квартирный вопрос» устарел. Ну, не знаем, не знаем… Даже в программе КПСС содержалось обещание к 2000 году каждой семье предоставить отдельную квартиру. А что началось в времена рыночные, сколько семей в пыль разругались из-за жилплощади… Квартирный вопрос не так прост.
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эксклюзив, булгаков, мастер и маргарита

"Вокруг Булгакова": чем современен роман "Мастер и Маргарита"

07:37 17.07.2022 (обновлено: 07:38 17.07.2022)
 
© Фото : коллаж Украина.руВокруг Булгакова
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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В киевском музее Булгакова хранится удивительная копия журнальной публикации романа "Мастер и Маргарита" – выглядящий напечатанным на машинке текст переписан от руки школьником… Сейчас роман не переписывают, но интерес к нему по-прежнему огромный. Даже среди школьников, которые склонны без восторга относятся к произведениям, включённым в программу.
Литературной классикой на все времена роман стал не сразу. После первой публикации он выглядел, скорее, как литературный эксперимент — совмещение вполне бытовых подробностей 30-х годов с мистикой. Только со временем стала понятной необъятная глубина этого произведения.
Приведём только три темы, которые захватывают читателя во время чтения романа и не отпускают его после закрытия книжки.
Кадры из фильма Юрия Кары Мастер и Маргарита
13 сентября 2020, 08:00
Вокруг Булгакова: 30 слов из «Мастера и Маргариты»В литературе бывают такие небольшие фрагменты, которые сами по себе «весят» как целое литературное произведение – и в языковом, и в содержательном плане. Вот, например, рассуждения Андрея Болконского о дубе в «Войне и мире»… В творчестве Булгакова это, безусловно, первый абзац второй главы «Мастера и Маргариты», читающийся как стихи. О чём они?
Обаяние зла
Булгаков не скрывает, что Воланд — сатана. Но много ли людей, которые устояли перед удивительным обаянием могущественного и справедливого Князя Тьмы?
Соответственно, с особой остротой стоит вопрос относительно того, можно ли осуждать людей, которые пошли на соглашение со злом, которое «творит лишь благое»? Может это и не зло вовсе? Может мы чего-то не знаем о сатане?
И да, этот вопрос стоял остро и для самого Булгакова — с первых же его произведений. И в мягкой форме — нужно ли защищать гетмана? И в жёсткой — можно ли сотрудничать с Советской властью?
На практике, кстати, Булгаков действовал так же, как Маргарита и мастер — и к одной из гетманских офицерских дружин присоединился, и в Союз советских писателей вступил со временем… И всё беспокоил его вопрос — правильно ли он действует? По совести ли?
Ответственность писателя
Она подаётся с двух совершенно разных точек зрения.
С одной стороны, мы видим членов МАССОЛИТа, которые продали своё литературное первородство конечно не за чечевичную похлёбку, но за порционные судачки а-натюрель. Интересно — не продешевили ли? И, с другой стороны, не слишком ли много заплатили за их сомнительные таланты?
С другой стороны, мы видим кристально честного мастера, творящего нетленку, за которую его потом дружно осуждают эти самые члены МАССОЛИТа, продавшие литературное первородство за см. выше.
И мы дружно сочувствуем угнетённому мастеру и гневно осуждаем его травителей… До тех пор, пока не задумаемся, откуда у него в грязном белье появился выигрышный лотерейный билет и как так получилось, что, что текст романа мастера мы только на треть знаем из его собственных писаний, а на две третьих — из рассказа Воланда и Воландом же наведённого сна Ивана Бездомного?
«Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков»
Тема трусости — одна из самых важных и в конкретном произведении, и во всём творчестве писателя в целом.
Из страха перед ответственностью Пилат отдаёт на смерть понравившегося ему бродячего философа, а в первом романе Булгакова гетман, из страха смерти, предаёт доверившихся ему людей… И множество раз в творчестве Булгакова фигурирует его собственная трусость, проявленная тогда, в феврале 1919 года около Цепного моста в Киеве…
Тема действительно бессмертная, потому что в жизни каждого человека был момент, когда он струсил, что-то не сказал, что-то не сделали и исправить уже нельзя!
Роман даёт призрачную надежду, что можно, что рано или поздно, каменный стены рухнут и к тебе протянется лунный луч и некто скажет — «этого не было»…
Булгаков Мастер и Маргарита
14 ноября 2021, 10:40
«Вокруг Булгакова»: «Мастер и Маргарита» глазами священникаОтец Андрей Кураев сначала стал поклонником «закатного романа», а потом уже пришёл к Богу и стал священником. Думаем, что произведение Булгакова сыграло свою роль в его пути. Целью же книги о. Андрея «Мастер и Маргарита: за Христа или против?», пережившей уже три издания, стала защита романа от обвинений в апологии сатаны
Резюме
Почему его произведение вневременное, не смотря на явную анахроничность бытовых сценок, показывает сам Булгаков словами Воланда: «люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или из золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…».
P.S.: Кто-то из советских классиков, комментируя «Мастера и Маргариту», сказал, что «квартирный вопрос» устарел. Ну, не знаем, не знаем… Даже в программе КПСС содержалось обещание к 2000 году каждой семье предоставить отдельную квартиру. А что началось в времена рыночные, сколько семей в пыль разругались из-за жилплощади… Квартирный вопрос не так прост.
 
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