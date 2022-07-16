Марков объяснил, почему Зеленский - одна из главных угроз человечеству - 16.07.2022 Украина.ру
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Марков объяснил, почему Зеленский - одна из главных угроз человечеству
Марков объяснил, почему Зеленский - одна из главных угроз человечеству - 16.07.2022 Украина.ру
Марков объяснил, почему Зеленский - одна из главных угроз человечеству
По приказу Владимира Зеленского на границе Херсонской области происходят массовые поджоги зерна. Об этом рассказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-16T08:00
2022-07-16T08:00
зерно
зеленский
новости
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"Они происходят, прежде всего, в самой Херсонской области, которая находится под контролем России. Но не только – они и в Ростовской области происходят. Там специальная команда поджигателей посылается, и там все время возгорания", - сказал Марков.По его словам, России следует созвать срочное заседание Совета безопасности, заявить о том, что Зеленский дал приказ поджигать зерно, заблокировать вывоз украинского зерна - и сказать, что он "пытается всячески разжечь зерновой кризис, прямо сказать о его планах".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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зерно, зеленский, новости

Марков объяснил, почему Зеленский - одна из главных угроз человечеству

08:00 16.07.2022
 
© РИА Новости . Артем Креминский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Артем Креминский
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По приказу Владимира Зеленского на границе Херсонской области происходят массовые поджоги зерна. Об этом рассказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Они происходят, прежде всего, в самой Херсонской области, которая находится под контролем России. Но не только – они и в Ростовской области происходят. Там специальная команда поджигателей посылается, и там все время возгорания", - сказал Марков.
По его словам, России следует созвать срочное заседание Совета безопасности, заявить о том, что Зеленский дал приказ поджигать зерно, заблокировать вывоз украинского зерна - и сказать, что он "пытается всячески разжечь зерновой кризис, прямо сказать о его планах".

"Что он хочет, чтобы вошли корабли НАТО, хочет спровоцировать войну между НАТО и Россией – это может быть вообще большая ядерная война, в которой будут уничтожены все, все человечество. Сидят люди где-то в Индонезии – и они тоже будут уничтожены в результате этой термоядерной войны. Прямо сказать об этом, что Зеленский и его советники, кто его заставляет все это делать – это, безусловно, одна из главных угроз человечеству", - подчеркнул эксперт.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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