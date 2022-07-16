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Марков объяснил, почему Зеленский - одна из главных угроз человечеству

Марков объяснил, почему Зеленский - одна из главных угроз человечеству - 16.07.2022 Украина.ру

Марков объяснил, почему Зеленский - одна из главных угроз человечеству

По приказу Владимира Зеленского на границе Херсонской области происходят массовые поджоги зерна. Об этом рассказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-16T08:00

2022-07-16T08:00

2022-07-16T08:00

зерно

зеленский

новости

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"Они происходят, прежде всего, в самой Херсонской области, которая находится под контролем России. Но не только – они и в Ростовской области происходят. Там специальная команда поджигателей посылается, и там все время возгорания", - сказал Марков.По его словам, России следует созвать срочное заседание Совета безопасности, заявить о том, что Зеленский дал приказ поджигать зерно, заблокировать вывоз украинского зерна - и сказать, что он "пытается всячески разжечь зерновой кризис, прямо сказать о его планах".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зерно, зеленский, новости