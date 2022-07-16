Не достанься никому: Сивков объяснил бессильную злобу обстрелов ВСУ - 16.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Не достанься никому: Сивков объяснил бессильную злобу обстрелов ВСУ
Не достанься никому: Сивков объяснил бессильную злобу обстрелов ВСУ - 16.07.2022 Украина.ру
Не достанься никому: Сивков объяснил бессильную злобу обстрелов ВСУ
Киев понимает, что Донбасс уже не вернется, поэтому старается максимально его разрушить, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-07-16T06:00
2022-07-16T06:00
спецоперация
новости
эксперт
обстрел
всу
донбасс
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Сивков говорит, что будучи не в состоянии эффективно стрелять по войскам, ВСУ используют в Донбассе тактику "выжженной земли".Помимо того, заметил он, обстрелы участились, так как натовские поставки заполнили нехватку артиллерийских снарядов, которую еще недавно остро ощущали украинские военные.Полный текст интервью читайте здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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новости, эксперт, обстрел, всу, донбасс

Не достанься никому: Сивков объяснил бессильную злобу обстрелов ВСУ

06:00 16.07.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганске
Ситуация в Луганске - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Киев понимает, что Донбасс уже не вернется, поэтому старается максимально его разрушить, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

Они отчетливо понимают, что эта территория к ним уже не отойдет никогда. Поэтому они стремятся максимально разрушить, максимальное число людей убить там.

Сивков говорит, что будучи не в состоянии эффективно стрелять по войскам, ВСУ используют в Донбассе тактику "выжженной земли".
Помимо того, заметил он, обстрелы участились, так как натовские поставки заполнили нехватку артиллерийских снарядов, которую еще недавно остро ощущали украинские военные.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
СпецоперацияНовостиэкспертобстрелВСУДонбасс
 
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