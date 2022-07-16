https://ukraina.ru/20220716/1036454920.html

Не достанься никому: Сивков объяснил бессильную злобу обстрелов ВСУ

Не достанься никому: Сивков объяснил бессильную злобу обстрелов ВСУ - 16.07.2022 Украина.ру

Не достанься никому: Сивков объяснил бессильную злобу обстрелов ВСУ

Киев понимает, что Донбасс уже не вернется, поэтому старается максимально его разрушить, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

2022-07-16T06:00

2022-07-16T06:00

2022-07-16T06:00

спецоперация

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эксперт

обстрел

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донбасс

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Сивков говорит, что будучи не в состоянии эффективно стрелять по войскам, ВСУ используют в Донбассе тактику "выжженной земли".Помимо того, заметил он, обстрелы участились, так как натовские поставки заполнили нехватку артиллерийских снарядов, которую еще недавно остро ощущали украинские военные.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, обстрел, всу, донбасс