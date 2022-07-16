https://ukraina.ru/20220716/1036454920.html
Не достанься никому: Сивков объяснил бессильную злобу обстрелов ВСУ
Не достанься никому: Сивков объяснил бессильную злобу обстрелов ВСУ - 16.07.2022 Украина.ру
Не достанься никому: Сивков объяснил бессильную злобу обстрелов ВСУ
Киев понимает, что Донбасс уже не вернется, поэтому старается максимально его разрушить, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-07-16T06:00
2022-07-16T06:00
2022-07-16T06:00
спецоперация
новости
эксперт
обстрел
всу
донбасс
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Сивков говорит, что будучи не в состоянии эффективно стрелять по войскам, ВСУ используют в Донбассе тактику "выжженной земли".Помимо того, заметил он, обстрелы участились, так как натовские поставки заполнили нехватку артиллерийских снарядов, которую еще недавно остро ощущали украинские военные.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, обстрел, всу, донбасс
Не достанься никому: Сивков объяснил бессильную злобу обстрелов ВСУ
Киев понимает, что Донбасс уже не вернется, поэтому старается максимально его разрушить, рассказал в интервью изданию Украина.ру доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
Они отчетливо понимают, что эта территория к ним уже не отойдет никогда. Поэтому они стремятся максимально разрушить, максимальное число людей убить там.
Сивков говорит, что будучи не в состоянии эффективно стрелять по войскам, ВСУ используют в Донбассе тактику "выжженной земли".
Помимо того, заметил он, обстрелы участились, так как натовские поставки заполнили нехватку артиллерийских снарядов, которую еще недавно остро ощущали украинские военные.
Полный текст интервью читайте здесь
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