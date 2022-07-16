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"Обертка для пустоты": политолог рассказал об украинской независимости

"Обертка для пустоты": политолог рассказал об украинской независимости - 16.07.2022 Украина.ру

"Обертка для пустоты": политолог рассказал об украинской независимости

Бесконечные попытки Украины доказать свою независимость разбиваются о подчиненное положение по отношению к Западу и даже Польше, объяснил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев

2022-07-16T04:30

2022-07-16T04:30

2022-07-16T04:30

новости

независимость

украина

сергей михеев

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Особый статус для поляков – продолжение "несуверенной истории", считает он. По мнению Михеева, Украина – глубоко несуверенная страна.С другой стороны, Украина очень боится того, что в Херсонской и Запорожской областях могут пройти референдумы о присоединении к России и пытается выставить их как посягательство на свой суверенитет, объяснил он.Однако, по мнению Михеева, референдумы все равно состоятся и создадут прецендент.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, независимость, украина, сергей михеев