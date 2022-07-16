"Обертка для пустоты": политолог рассказал об украинской независимости - 16.07.2022 Украина.ру
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"Обертка для пустоты": политолог рассказал об украинской независимости
"Обертка для пустоты": политолог рассказал об украинской независимости - 16.07.2022 Украина.ру
"Обертка для пустоты": политолог рассказал об украинской независимости
Бесконечные попытки Украины доказать свою независимость разбиваются о подчиненное положение по отношению к Западу и даже Польше, объяснил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-16T04:30
2022-07-16T04:30
новости
независимость
украина
сергей михеев
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Особый статус для поляков – продолжение "несуверенной истории", считает он. По мнению Михеева, Украина – глубоко несуверенная страна.С другой стороны, Украина очень боится того, что в Херсонской и Запорожской областях могут пройти референдумы о присоединении к России и пытается выставить их как посягательство на свой суверенитет, объяснил он.Однако, по мнению Михеева, референдумы все равно состоятся и создадут прецендент.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, независимость, украина, сергей михеев

"Обертка для пустоты": политолог рассказал об украинской независимости

04:30 16.07.2022
 
© Иван Остоженкопамятник Независимости, Харьков
памятник Независимости, Харьков
© Иван Остоженко
Читать в
Бесконечные попытки Украины доказать свою независимость разбиваются о подчиненное положение по отношению к Западу и даже Польше, объяснил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев
Особый статус для поляков – продолжение "несуверенной истории", считает он. По мнению Михеева, Украина – глубоко несуверенная страна.

Весь этот поверхностный национализм, все эти жестокости, связанные с воспоминаниями о Бандере, все эти вышиванки – на самом деле это просто обертка для пустоты. А внутри этой псевдоконфетки ничего нет, кроме как "придите опять и владейте нами".

Петербургский международный экономический форум. День первый
Сергей Михеев
Политолог
С другой стороны, Украина очень боится того, что в Херсонской и Запорожской областях могут пройти референдумы о присоединении к России и пытается выставить их как посягательство на свой суверенитет, объяснил он.
Однако, по мнению Михеева, референдумы все равно состоятся и создадут прецендент.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
НовостинезависимостьУкраинаСергей Михеев
 
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