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"Обертка для пустоты": политолог рассказал об украинской независимости
"Обертка для пустоты": политолог рассказал об украинской независимости - 16.07.2022 Украина.ру
"Обертка для пустоты": политолог рассказал об украинской независимости
Бесконечные попытки Украины доказать свою независимость разбиваются о подчиненное положение по отношению к Западу и даже Польше, объяснил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-16T04:30
2022-07-16T04:30
2022-07-16T04:30
новости
независимость
украина
сергей михеев
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Особый статус для поляков – продолжение "несуверенной истории", считает он. По мнению Михеева, Украина – глубоко несуверенная страна.С другой стороны, Украина очень боится того, что в Херсонской и Запорожской областях могут пройти референдумы о присоединении к России и пытается выставить их как посягательство на свой суверенитет, объяснил он.Однако, по мнению Михеева, референдумы все равно состоятся и создадут прецендент.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, независимость, украина, сергей михеев
"Обертка для пустоты": политолог рассказал об украинской независимости
Бесконечные попытки Украины доказать свою независимость разбиваются о подчиненное положение по отношению к Западу и даже Польше, объяснил в интервью Украина.ру политолог Сергей Михеев
Особый статус для поляков – продолжение "несуверенной истории", считает он. По мнению Михеева, Украина – глубоко несуверенная страна.
Весь этот поверхностный национализм, все эти жестокости, связанные с воспоминаниями о Бандере, все эти вышиванки – на самом деле это просто обертка для пустоты. А внутри этой псевдоконфетки ничего нет, кроме как "придите опять и владейте нами".
С другой стороны, Украина очень боится того, что в Херсонской и Запорожской областях могут пройти референдумы о присоединении к России и пытается выставить их как посягательство на свой суверенитет, объяснил он.
Однако, по мнению Михеева, референдумы все равно состоятся и создадут прецендент.
Полный текст интервью читайте здесь
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