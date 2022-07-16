Эксперт объяснил, как проявляется русофобия в самой России - 16.07.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как проявляется русофобия в самой России
Эксперт объяснил, как проявляется русофобия в самой России - 16.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как проявляется русофобия в самой России
С самого распада Советского Союза в правящем классе России образовалась прослойка чиновников, системно поддерживающих русофобию. В интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев рассказал об их тезисах
2022-07-16T04:15
2022-07-16T04:15
новости
сергей михеев
русофобия
русская весна
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По мнению Михеева, некоторые из них заблуждаются, другие – зарабатывают деньги или действуют в чьих-то интересах. Политолог характеризует их позицию так – "все эти годы слово "русский" в горле застревало".По его мнению, эти годы стали периодом внутренней борьбы между теми кто согласен подчинить внешнему влиянию и даже уничтожить Россию и теми, кто хотят чувствовать себя суверенными людьми в суверенной стране.Михеев подчеркивает: борьба не закончилась после 2014 года. Он привел пример, что "Русскую весну" на Украине сознательно гасили, "заталкивали в дальние углы", так как боялись, что она может создать эффект, который приведет в смене элит.Полный текст интервью читайте здесь.
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новости, сергей михеев, русофобия, русская весна

Эксперт объяснил, как проявляется русофобия в самой России

04:15 16.07.2022
 
© РИА НовостиСергей Михеев
Сергей Михеев - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости
Читать в
С самого распада Советского Союза в правящем классе России образовалась прослойка чиновников, системно поддерживающих русофобию. В интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев рассказал об их тезисах
По мнению Михеева, некоторые из них заблуждаются, другие – зарабатывают деньги или действуют в чьих-то интересах. Политолог характеризует их позицию так – "все эти годы слово "русский" в горле застревало".

Разговоры о возможной реинтеграции: "Ой, это имперские амбиции и комплексы, нельзя, нельзя, нельзя, что вы, что вы!" Разговоры о том, что мы отдельная цивилизация: "Нет, нет, какая мы цивилизация, мы тоже Европа", а дальше между строк шло такое: "Тоже Европа, но второго сорта"

Сергей Михеев
Политолог
По его мнению, эти годы стали периодом внутренней борьбы между теми кто согласен подчинить внешнему влиянию и даже уничтожить Россию и теми, кто хотят чувствовать себя суверенными людьми в суверенной стране.
Михеев подчеркивает: борьба не закончилась после 2014 года. Он привел пример, что "Русскую весну" на Украине сознательно гасили, "заталкивали в дальние углы", так как боялись, что она может создать эффект, который приведет в смене элит.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
НовостиСергей МихеевРусофобияРусская весна
 
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