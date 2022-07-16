https://ukraina.ru/20220716/1036437190.html

Эксперт объяснил, как проявляется русофобия в самой России

Эксперт объяснил, как проявляется русофобия в самой России - 16.07.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, как проявляется русофобия в самой России

С самого распада Советского Союза в правящем классе России образовалась прослойка чиновников, системно поддерживающих русофобию. В интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев рассказал об их тезисах

2022-07-16T04:15

2022-07-16T04:15

2022-07-16T04:15

новости

сергей михеев

русофобия

русская весна

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По мнению Михеева, некоторые из них заблуждаются, другие – зарабатывают деньги или действуют в чьих-то интересах. Политолог характеризует их позицию так – "все эти годы слово "русский" в горле застревало".По его мнению, эти годы стали периодом внутренней борьбы между теми кто согласен подчинить внешнему влиянию и даже уничтожить Россию и теми, кто хотят чувствовать себя суверенными людьми в суверенной стране.Михеев подчеркивает: борьба не закончилась после 2014 года. Он привел пример, что "Русскую весну" на Украине сознательно гасили, "заталкивали в дальние углы", так как боялись, что она может создать эффект, который приведет в смене элит.Полный текст интервью читайте здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей михеев, русофобия, русская весна