https://ukraina.ru/20220716/1036437190.html
Эксперт объяснил, как проявляется русофобия в самой России
Эксперт объяснил, как проявляется русофобия в самой России - 16.07.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, как проявляется русофобия в самой России
С самого распада Советского Союза в правящем классе России образовалась прослойка чиновников, системно поддерживающих русофобию. В интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев рассказал об их тезисах
2022-07-16T04:15
2022-07-16T04:15
2022-07-16T04:15
новости
сергей михеев
русофобия
русская весна
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По мнению Михеева, некоторые из них заблуждаются, другие – зарабатывают деньги или действуют в чьих-то интересах. Политолог характеризует их позицию так – "все эти годы слово "русский" в горле застревало".По его мнению, эти годы стали периодом внутренней борьбы между теми кто согласен подчинить внешнему влиянию и даже уничтожить Россию и теми, кто хотят чувствовать себя суверенными людьми в суверенной стране.Михеев подчеркивает: борьба не закончилась после 2014 года. Он привел пример, что "Русскую весну" на Украине сознательно гасили, "заталкивали в дальние углы", так как боялись, что она может создать эффект, который приведет в смене элит.Полный текст интервью читайте здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101057/78/1010577835_27:0:451:318_1920x0_80_0_0_13dfca856676d68c6dbcb47d88ac50d2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сергей михеев, русофобия, русская весна
Эксперт объяснил, как проявляется русофобия в самой России
С самого распада Советского Союза в правящем классе России образовалась прослойка чиновников, системно поддерживающих русофобию. В интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев рассказал об их тезисах
По мнению Михеева, некоторые из них заблуждаются, другие – зарабатывают деньги или действуют в чьих-то интересах. Политолог характеризует их позицию так – "все эти годы слово "русский" в горле застревало".
Разговоры о возможной реинтеграции: "Ой, это имперские амбиции и комплексы, нельзя, нельзя, нельзя, что вы, что вы!" Разговоры о том, что мы отдельная цивилизация: "Нет, нет, какая мы цивилизация, мы тоже Европа", а дальше между строк шло такое: "Тоже Европа, но второго сорта"
По его мнению, эти годы стали периодом внутренней борьбы между теми кто согласен подчинить внешнему влиянию и даже уничтожить Россию и теми, кто хотят чувствовать себя суверенными людьми в суверенной стране.
Михеев подчеркивает: борьба не закончилась после 2014 года. Он привел пример, что "Русскую весну" на Украине сознательно гасили, "заталкивали в дальние углы", так как боялись, что она может создать эффект, который приведет в смене элит.
Полный текст интервью читайте здесь
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