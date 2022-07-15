Зубец назвал главного промоутера сделки по украинскому зерну - 15.07.2022 Украина.ру
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Зубец назвал главного промоутера сделки по украинскому зерну
Зубец назвал главного промоутера сделки по украинскому зерну - 15.07.2022 Украина.ру
Зубец назвал главного промоутера сделки по украинскому зерну
Один из главных промоутеров сделки по украинскому зерну – Турция, которая заинтересована в том, чтобы получить ресурс, как российский, так и украинский. И желательно со скидкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец
2022-07-15T08:56
2022-07-15T08:56
новости
алексей зубец
зерно
украина
турция
эрдоган
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По его мнению, есть большая вероятность, что сделка все же не будет реализована, и три четверти украинского зерна в Турцию не попадают, потому что никто не обеспечит вывоз сырья. Зубец пояснил, что из 20-ти искомых миллионов тонн, скорее всего, удастся вывезти примерно 5 миллионов.Однако, уверен, специалист, даже эти манипуляции с зерном с большой долей вероятности приведут к тому, что Украине придется потом самой искать, где взять зерно, чтобы не голодать.
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новости, алексей зубец, зерно, украина, турция, эрдоган
Зубец назвал главного промоутера сделки по украинскому зерну

Один из основных выгодоприобретателей вывоза зерна с Украины – Эрдоган

08:56 15.07.2022
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Белоруссии
Уборка зерновых в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Егор Еремов
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Один из главных промоутеров сделки по украинскому зерну – Турция, которая заинтересована в том, чтобы получить ресурс, как российский, так и украинский. И желательно со скидкой. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Турция большая страна, хлебом себя не обеспечивает. Там еще большая проблема с экономикой, инфляция чуть ли не 50-60%. Скоро у Эрдогана выборы, он должен обеспечить приемлемую стоимость продуктов для населения. Имея нормальные отношения и с Украиной и с Россией, он этот вопрос решает в свою пользу. В какой степени сделка будет реализована после того, как турецкие интересы будут удовлетворены, и они получат необходимое количество товаров – посмотрим.

Алексей Зубец для интервью
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
По его мнению, есть большая вероятность, что сделка все же не будет реализована, и три четверти украинского зерна в Турцию не попадают, потому что никто не обеспечит вывоз сырья. Зубец пояснил, что из 20-ти искомых миллионов тонн, скорее всего, удастся вывезти примерно 5 миллионов.
Однако, уверен, специалист, даже эти манипуляции с зерном с большой долей вероятности приведут к тому, что Украине придется потом самой искать, где взять зерно, чтобы не голодать.
История с зерном

Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.

В ответ на это в конце июня Россия покинула остров Змеиный. В Минобороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса.

Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено Москвой как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.

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НовостиАлексей ЗубецзерноУкраинаТурцияЭрдоган
 
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