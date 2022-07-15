https://ukraina.ru/20220715/1036483509.html

"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ

"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ - 15.07.2022 Украина.ру

"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ

Западные обещания поставить Украине современное оружие, пока так и остаются обещаниями, поскольку на поле боя российским военным встречаются только всушники с советскими образцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой.

2022-07-15T18:18

2022-07-15T18:18

2022-07-15T18:18

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геннадий дубовой

оружие

винтовки

гранаты

мины

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Он уточнил, что украинские военные используют гранаты советского образца, так же, как и мины. В СМИ появлялась информация, что Киеву поставят партию британских мин, однако их российские бойцы тоже пока не встречали."На складах столько советского оружия, и его к тому же бывшие страны соцлагеря им сейчас поставляют, что в западном нет надобности", - констатировал Дубовой.

https://ukraina.ru/20220715/1036461477.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, геннадий дубовой, оружие, винтовки, гранаты, мины