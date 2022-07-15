https://ukraina.ru/20220715/1036483509.html
"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ
"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ - 15.07.2022 Украина.ру
"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ
Западные обещания поставить Украине современное оружие, пока так и остаются обещаниями, поскольку на поле боя российским военным встречаются только всушники с советскими образцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой.
2022-07-15T18:18
2022-07-15T18:18
2022-07-15T18:18
новости
геннадий дубовой
оружие
винтовки
гранаты
мины
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Он уточнил, что украинские военные используют гранаты советского образца, так же, как и мины. В СМИ появлялась информация, что Киеву поставят партию британских мин, однако их российские бойцы тоже пока не встречали."На складах столько советского оружия, и его к тому же бывшие страны соцлагеря им сейчас поставляют, что в западном нет надобности", - констатировал Дубовой.
https://ukraina.ru/20220715/1036461477.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, геннадий дубовой, оружие, винтовки, гранаты, мины
"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ
Западные обещания поставить Украине современное оружие, пока так и остаются обещаниями, поскольку на поле боя российским военным встречаются только всушники с советскими образцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой.