"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ - 15.07.2022 Украина.ру
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"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ
"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ - 15.07.2022 Украина.ру
"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ
Западные обещания поставить Украине современное оружие, пока так и остаются обещаниями, поскольку на поле боя российским военным встречаются только всушники с советскими образцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой.
2022-07-15T18:18
2022-07-15T18:18
новости
геннадий дубовой
оружие
винтовки
гранаты
мины
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Он уточнил, что украинские военные используют гранаты советского образца, так же, как и мины. В СМИ появлялась информация, что Киеву поставят партию британских мин, однако их российские бойцы тоже пока не встречали."На складах столько советского оружия, и его к тому же бывшие страны соцлагеря им сейчас поставляют, что в западном нет надобности", - констатировал Дубовой.
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новости, геннадий дубовой, оружие, винтовки, гранаты, мины

"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ

18:18 15.07.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТактико-специальные учения
Тактико-специальные учения - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Западные обещания поставить Украине современное оружие, пока так и остаются обещаниями, поскольку на поле боя российским военным встречаются только всушники с советскими образцами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель и военкор Геннадий Дубовой.

[Говорят, что] они (украинцы – ред.) используют бельгийские снайперские винтовки, но с начала спецоперации я ни разу их не встречал. Обычно они пользуются такими же СВД, как и у нас. Ходит много слухов о какой-то западной супероптике, о каких-то суперусовершенствованных штучных экземплярах американских снайперских винтовок. Но мы никогда их не видели.

Геннадий Дубовой интервью
Геннадий Дубовой
Боец спецгруппы "Талиба", входящей в состав полка "Ахмат-1", донецкий писатель, военкор
Он уточнил, что украинские военные используют гранаты советского образца, так же, как и мины. В СМИ появлялась информация, что Киеву поставят партию британских мин, однако их российские бойцы тоже пока не встречали.
"На складах столько советского оружия, и его к тому же бывшие страны соцлагеря им сейчас поставляют, что в западном нет надобности", - констатировал Дубовой.
Геннадий Дубовой интервью
14:25Чем воюют на Украине
Геннадий Дубовой: Американцы дают ВСУ всякий хлам, а не самые передовое оружие
 
НовостиГеннадий Дубовойоружиевинтовкигранатымины
 
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Заголовок открываемого материала
18:18"Мы их никогда не видели": Дубовой рассказал о минах, гранатах и винтовках ВСУ
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