https://ukraina.ru/20220715/1036470891.html
СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы
СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы - 15.07.2022 Украина.ру
СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы
СМИ утверждают, что российская хакерская группа RaHDit обнаружила связь между украинским националистом Сергеем Стерненко и российским певцом Филиппом Киркоровым, сообщает Telegram-канал "POKOT" 15 июля
2022-07-15T14:45
2022-07-15T14:45
2022-07-15T14:45
новости
хакеры
филипп киркоров
стерненко
украина
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В сообщении говорится, что хакеры обнаружили чат бывшего главы одесского "Правого Сектора"* Стерненко, который известен оставшимися безнаказанными убийствами и активным участием в подавлении Антимайдана в Одессе в 2014 году.По информации канала, хакеры изучили участников и публикации чата, в котором Стерненко давал указания своим подручным."Изучив их списки, обнаружили удивительного персонажа по имени "Филипп Киркоров"(он вступил в чат 28 февраля, через 4 дня после начала СВО)", - говорится в сообщении.Как утверждает авторы публикации, после проверки выяснилось, будто бы номер действительно принадлежит артисту.В доказательство этого приводится соответствующее скриншоты.Ранее Киркоров несколько раз уходил от ответов на вопросы журналистов об его отношении к спецоперации на Украине. * Деятельность организации запрещена в РФ
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103173/13/1031731348_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc7d53b3c0358add71ebe376e5162c8f.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, хакеры, филипп киркоров, стерненко, украина
СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы
СМИ утверждают, что российская хакерская группа RaHDit обнаружила связь между украинским националистом Сергеем Стерненко и российским певцом Филиппом Киркоровым, сообщает Telegram-канал "POKOT" 15 июля
В сообщении говорится, что хакеры обнаружили чат бывшего главы одесского "Правого Сектора"* Стерненко, который известен оставшимися безнаказанными убийствами и активным участием в подавлении Антимайдана в Одессе в 2014 году.
По информации канала, хакеры изучили участников и публикации чата, в котором Стерненко давал указания своим подручным.
"Изучив их списки, обнаружили удивительного персонажа по имени "Филипп Киркоров"(он вступил в чат 28 февраля, через 4 дня после начала СВО)", - говорится в сообщении.
Как утверждает авторы публикации, после проверки выяснилось, будто бы номер действительно принадлежит артисту.
В доказательство этого приводится соответствующее скриншоты.
Ранее Киркоров несколько раз уходил от ответов на вопросы журналистов об его отношении к спецоперации на Украине.
* Деятельность организации запрещена в РФ