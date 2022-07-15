СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы - 15.07.2022 Украина.ру
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СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы
СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы - 15.07.2022 Украина.ру
СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы
СМИ утверждают, что российская хакерская группа RaHDit обнаружила связь между украинским националистом Сергеем Стерненко и российским певцом Филиппом Киркоровым, сообщает Telegram-канал "POKOT" 15 июля
2022-07-15T14:45
2022-07-15T14:45
новости
хакеры
филипп киркоров
стерненко
украина
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В сообщении говорится, что хакеры обнаружили чат бывшего главы одесского "Правого Сектора"* Стерненко, который известен оставшимися безнаказанными убийствами и активным участием в подавлении Антимайдана в Одессе в 2014 году.По информации канала, хакеры изучили участников и публикации чата, в котором Стерненко давал указания своим подручным."Изучив их списки, обнаружили удивительного персонажа по имени "Филипп Киркоров"(он вступил в чат 28 февраля, через 4 дня после начала СВО)", - говорится в сообщении.Как утверждает авторы публикации, после проверки выяснилось, будто бы номер действительно принадлежит артисту.В доказательство этого приводится соответствующее скриншоты.Ранее Киркоров несколько раз уходил от ответов на вопросы журналистов об его отношении к спецоперации на Украине. * Деятельность организации запрещена в РФ
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новости, хакеры, филипп киркоров, стерненко, украина

СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы

14:45 15.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация проекта "Сахар" Н. Гордиенко Филипп Киркоров
Презентация проекта Сахар Н. Гордиенко Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
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СМИ утверждают, что российская хакерская группа RaHDit обнаружила связь между украинским националистом Сергеем Стерненко и российским певцом Филиппом Киркоровым, сообщает Telegram-канал "POKOT" 15 июля
В сообщении говорится, что хакеры обнаружили чат бывшего главы одесского "Правого Сектора"* Стерненко, который известен оставшимися безнаказанными убийствами и активным участием в подавлении Антимайдана в Одессе в 2014 году.
По информации канала, хакеры изучили участников и публикации чата, в котором Стерненко давал указания своим подручным.
"Изучив их списки, обнаружили удивительного персонажа по имени "Филипп Киркоров"(он вступил в чат 28 февраля, через 4 дня после начала СВО)", - говорится в сообщении.
Как утверждает авторы публикации, после проверки выяснилось, будто бы номер действительно принадлежит артисту.
В доказательство этого приводится соответствующее скриншоты.
Ранее Киркоров несколько раз уходил от ответов на вопросы журналистов об его отношении к спецоперации на Украине.
* Деятельность организации запрещена в РФ
 
НовостихакерыФилипп КиркоровСтерненкоУкраина
 
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