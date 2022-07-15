https://ukraina.ru/20220715/1036470891.html

СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы

СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы - 15.07.2022 Украина.ру

СМИ: хакеры нашли доказательство связи Киркорова и одесского неонациста-убийцы

СМИ утверждают, что российская хакерская группа RaHDit обнаружила связь между украинским националистом Сергеем Стерненко и российским певцом Филиппом Киркоровым, сообщает Telegram-канал "POKOT" 15 июля

2022-07-15T14:45

2022-07-15T14:45

2022-07-15T14:45

новости

хакеры

филипп киркоров

стерненко

украина

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В сообщении говорится, что хакеры обнаружили чат бывшего главы одесского "Правого Сектора"* Стерненко, который известен оставшимися безнаказанными убийствами и активным участием в подавлении Антимайдана в Одессе в 2014 году.По информации канала, хакеры изучили участников и публикации чата, в котором Стерненко давал указания своим подручным."Изучив их списки, обнаружили удивительного персонажа по имени "Филипп Киркоров"(он вступил в чат 28 февраля, через 4 дня после начала СВО)", - говорится в сообщении.Как утверждает авторы публикации, после проверки выяснилось, будто бы номер действительно принадлежит артисту.В доказательство этого приводится соответствующее скриншоты.Ранее Киркоров несколько раз уходил от ответов на вопросы журналистов об его отношении к спецоперации на Украине. * Деятельность организации запрещена в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, хакеры, филипп киркоров, стерненко, украина