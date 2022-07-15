Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился - 15.07.2022 Украина.ру
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Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился
Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился - 15.07.2022 Украина.ру
Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился
Глава сербского МВД Александр Вулин прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко о "перевоспитании" президента Сербии Александра Вучича. Его ответ 15 июля приводит РИА Новости
2022-07-15T14:32
2022-07-15T14:32
сербия
новости
гончаренко
депутат
мвд
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Ранее скандальный депутат Гончаренко заявил, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за слова о спецоперации и "перевоспитают" не только его, но и сербский народ.Гончаренко написал ответ, назвав Вулина "полицейским, который представил себя дипломатом". Он пригрозил Сербии, что ее не будет в Евросоюзе "с таким фанатением от РФ", и потому, что Сербия "не спешит разделить с Европой общие ценности".Также Гончаренко сострил, что "если президента нельзя перевоспитать, он не "смелый", а "необучаемый", намекая, вероятно, на то, что на Украине, якобы, народ может влиять на политику.
https://ukraina.ru/20220715/1036444011.html
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сербия, новости, гончаренко, депутат, мвд

Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился

14:32 15.07.2022
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Республики Сербия в РФ в Москве
Посольство Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Глава сербского МВД Александр Вулин прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко о "перевоспитании" президента Сербии Александра Вучича. Его ответ 15 июля приводит РИА Новости
Ранее скандальный депутат Гончаренко заявил, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за слова о спецоперации и "перевоспитают" не только его, но и сербский народ.

Сербию, которой руководит Вучич, никто не перевоспитает, а особенно не последователи [главы нацистского марионеточного Независимого государства Хорватия Анте] Павелича или [Степана] Бандеры... В Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на Майдане.

Александр Вулин
Министр внутренних дел Сербии
Гончаренко написал ответ, назвав Вулина "полицейским, который представил себя дипломатом". Он пригрозил Сербии, что ее не будет в Евросоюзе "с таким фанатением от РФ", и потому, что Сербия "не спешит разделить с Европой общие ценности".
Также Гончаренко сострил, что "если президента нельзя перевоспитать, он не "смелый", а "необучаемый", намекая, вероятно, на то, что на Украине, якобы, народ может влиять на политику.
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
08:11
Гончаренко пригрозил "перевоспитать" президента Сербии после слов о ПутинеУкраина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны. Об этом 14 июля заявил в своем Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко
 
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