https://ukraina.ru/20220715/1036470229.html

Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился

Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился - 15.07.2022 Украина.ру

Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился

Глава сербского МВД Александр Вулин прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко о "перевоспитании" президента Сербии Александра Вучича. Его ответ 15 июля приводит РИА Новости

2022-07-15T14:32

2022-07-15T14:32

2022-07-15T14:32

сербия

новости

гончаренко

депутат

мвд

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Ранее скандальный депутат Гончаренко заявил, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за слова о спецоперации и "перевоспитают" не только его, но и сербский народ.Гончаренко написал ответ, назвав Вулина "полицейским, который представил себя дипломатом". Он пригрозил Сербии, что ее не будет в Евросоюзе "с таким фанатением от РФ", и потому, что Сербия "не спешит разделить с Европой общие ценности".Также Гончаренко сострил, что "если президента нельзя перевоспитать, он не "смелый", а "необучаемый", намекая, вероятно, на то, что на Украине, якобы, народ может влиять на политику.

https://ukraina.ru/20220715/1036444011.html

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сербия, новости, гончаренко, депутат, мвд