https://ukraina.ru/20220715/1036470229.html
Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился
Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился - 15.07.2022 Украина.ру
Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился
Глава сербского МВД Александр Вулин прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко о "перевоспитании" президента Сербии Александра Вучича. Его ответ 15 июля приводит РИА Новости
2022-07-15T14:32
2022-07-15T14:32
2022-07-15T14:32
сербия
новости
гончаренко
депутат
мвд
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Ранее скандальный депутат Гончаренко заявил, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за слова о спецоперации и "перевоспитают" не только его, но и сербский народ.Гончаренко написал ответ, назвав Вулина "полицейским, который представил себя дипломатом". Он пригрозил Сербии, что ее не будет в Евросоюзе "с таким фанатением от РФ", и потому, что Сербия "не спешит разделить с Европой общие ценности".Также Гончаренко сострил, что "если президента нельзя перевоспитать, он не "смелый", а "необучаемый", намекая, вероятно, на то, что на Украине, якобы, народ может влиять на политику.
https://ukraina.ru/20220715/1036444011.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сербия, новости, гончаренко, депутат, мвд
Глава МВД Сербии ответил на выпад Гончаренко, но тот не успокоился
Глава сербского МВД Александр Вулин прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Украины Алексея Гончаренко о "перевоспитании" президента Сербии Александра Вучича. Его ответ 15 июля приводит РИА Новости
Ранее скандальный депутат Гончаренко заявил, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за слова о спецоперации и "перевоспитают" не только его, но и сербский народ.
Сербию, которой руководит Вучич, никто не перевоспитает, а особенно не последователи [главы нацистского марионеточного Независимого государства Хорватия Анте] Павелича или [Степана] Бандеры... В Сербии президенты выбираются на свободных выборах, а не провозглашаются на Майдане.
Александр Вулин
Министр внутренних дел Сербии
Гончаренко написал ответ, назвав Вулина "полицейским, который представил себя дипломатом". Он пригрозил Сербии, что ее не будет в Евросоюзе "с таким фанатением от РФ", и потому, что Сербия "не спешит разделить с Европой общие ценности".
Также Гончаренко сострил, что "если президента нельзя перевоспитать, он не "смелый", а "необучаемый", намекая, вероятно, на то, что на Украине, якобы, народ может влиять на политику.