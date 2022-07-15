https://ukraina.ru/20220715/1036463770.html

Разные страны используют "зерновую проблему" в своих интересах - эксперт

Разные страны используют "зерновую проблему" в своих интересах - эксперт - 15.07.2022 Украина.ру

Разные страны используют "зерновую проблему" в своих интересах - эксперт

Зерновая проблема активно используется всеми странами в своих интересах. Такую мысль высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-15T17:55

2022-07-15T17:55

2022-07-15T17:55

новости

зерно

сергей марков

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"Киевский режим хочет спровоцировать войну НАТО и России, американцы хотят массированно воспользоваться ситуацией с зерном, завезти оружие. Турки хотят максимально выступить такими посредниками, тем самым защитить статус нейтралитета, что они не участвуют в антироссийских санкциях, а Турции это приносит колоссальные, многомиллиардные доходы. Все хотят использовать это", - сказал Марков.В этом же интервью он описал, что может в сложившейся ситуации предпринять Россия.С полным текстом можно ознакомиться здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зерно, сергей марков