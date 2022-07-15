https://ukraina.ru/20220715/1036463770.html
Разные страны используют "зерновую проблему" в своих интересах - эксперт
Разные страны используют "зерновую проблему" в своих интересах - эксперт - 15.07.2022 Украина.ру
Разные страны используют "зерновую проблему" в своих интересах - эксперт
Зерновая проблема активно используется всеми странами в своих интересах. Такую мысль высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-15T17:55
2022-07-15T17:55
2022-07-15T17:55
новости
зерно
сергей марков
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"Киевский режим хочет спровоцировать войну НАТО и России, американцы хотят массированно воспользоваться ситуацией с зерном, завезти оружие. Турки хотят максимально выступить такими посредниками, тем самым защитить статус нейтралитета, что они не участвуют в антироссийских санкциях, а Турции это приносит колоссальные, многомиллиардные доходы. Все хотят использовать это", - сказал Марков.В этом же интервью он описал, что может в сложившейся ситуации предпринять Россия.С полным текстом можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерно, сергей марков
Разные страны используют "зерновую проблему" в своих интересах - эксперт
Зерновая проблема активно используется всеми странами в своих интересах. Такую мысль высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Киевский режим хочет спровоцировать войну НАТО и России, американцы хотят массированно воспользоваться ситуацией с зерном, завезти оружие. Турки хотят максимально выступить такими посредниками, тем самым защитить статус нейтралитета, что они не участвуют в антироссийских санкциях, а Турции это приносит колоссальные, многомиллиардные доходы. Все хотят использовать это", - сказал Марков.
В этом же интервью он описал, что может в сложившейся ситуации предпринять Россия.
С полным текстом можно ознакомиться здесь
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