Гончаренко пригрозил "перевоспитать" президента Сербии после слов о Путине - 15.07.2022 Украина.ру
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Гончаренко пригрозил "перевоспитать" президента Сербии после слов о Путине
Гончаренко пригрозил "перевоспитать" президента Сербии после слов о Путине - 15.07.2022 Украина.ру
Гончаренко пригрозил "перевоспитать" президента Сербии после слов о Путине
Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны. Об этом 14 июля заявил в своем Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко
2022-07-15T08:11
2022-07-15T08:23
новости
владимир путин
александр вучич
гончаренко
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Гончаренко намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС.Накануне сербский лидер заявил, что российский лидер Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется "ад". Вучич также подчеркнул, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией".
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новости, владимир путин, александр вучич, гончаренко

Гончаренко пригрозил "перевоспитать" президента Сербии после слов о Путине

08:11 15.07.2022 (обновлено: 08:23 15.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
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Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны. Об этом 14 июля заявил в своем Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко
Гончаренко намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС.

"Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам", — написал украинский парламентарий.

Накануне сербский лидер заявил, что российский лидер Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется "ад". Вучич также подчеркнул, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией".
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
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"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия ПутинаВ случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Об этом 14 июля заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости
 
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