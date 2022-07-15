Гончаренко пригрозил "перевоспитать" президента Сербии после слов о Путине
08:11 15.07.2022 (обновлено: 08:23 15.07.2022)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны. Об этом 14 июля заявил в своем Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко
Гончаренко намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС.
"Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем. И потом будет интересно наблюдать за шестимиллионной Сербией и ее стремлением вступить в ЕС. Думаю, мы с братьями хорватами будем наблюдать и вспоминать, вспоминать, вспоминать. Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам", — написал украинский парламентарий.
Накануне сербский лидер заявил, что российский лидер Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется "ад". Вучич также подчеркнул, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией".
Вчера, 13:58Спецоперация"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия ПутинаВ случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Об этом 14 июля заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости