https://ukraina.ru/20220715/1036444011.html

Гончаренко пригрозил "перевоспитать" президента Сербии после слов о Путине

Гончаренко пригрозил "перевоспитать" президента Сербии после слов о Путине - 15.07.2022 Украина.ру

Гончаренко пригрозил "перевоспитать" президента Сербии после слов о Путине

Украина вместе с Хорватией отомстит президенту Сербии Александру Вучичу за его заявления о спецоперации, перевоспитав его и народ балканской страны. Об этом 14 июля заявил в своем Telegram депутат Рады Алексей Гончаренко

2022-07-15T08:11

2022-07-15T08:11

2022-07-15T08:23

новости

владимир путин

александр вучич

гончаренко

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Гончаренко намекнул, что Киев вместе с Хорватией планируют помешать возможному вступлению Сербии в ЕС.Накануне сербский лидер заявил, что российский лидер Владимир Путин на определенном этапе спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением, и если его отвергнуть, то на планете начнется "ад". Вучич также подчеркнул, что сейчас "весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией".

https://ukraina.ru/20220714/1036400362.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, александр вучич, гончаренко