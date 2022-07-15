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Пушков рассказал о мощном ударе по образу США в мире

Пушков рассказал о мощном ударе по образу США в мире - 15.07.2022 Украина.ру

Пушков рассказал о мощном ударе по образу США в мире

Угрозы Вашингтона применить силу против Тегерана станут мощным ударом по образу США в мире. Такое мнение 14 июля высказал в своем Telegram сенатор Алексей Пушков

2022-07-15T07:48

2022-07-15T07:48

2022-07-15T07:56

новости

иран

ядерная безопасность

пушков

сша

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"Если Иран сейчас ближе к получению ядерного оружия, чем когда-либо, как говорит [президент США Джо] Байден, то это прежде всего вина самих США, которые расторгли при Трампе "ядерную сделку", а потом при Байдене не сумели ее восстановить", — заметил Пушков.Политик подчеркнул, что подобные заявления свидетельствуют об исчерпании Вашингтоном ресурсов "глобального лидерства" и неспособности дипломатии справиться с той ролью, которую пытаются взять на себя США.Ранее Байден заявлял о готовности использовать силу против Ирана в качестве "последнего средства" в случае неудачи переговоров по перезаключению СВПД.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. С возвращением сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию. Последний раунд переговоров по СВПД был проведен в столице Катара, Дохе, 29-30 июня.

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новости, иран, ядерная безопасность, пушков, сша