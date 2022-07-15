Вассерман рассказал про самую эффективную тактику ВСУ - 15.07.2022 Украина.ру
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Вассерман рассказал про самую эффективную тактику ВСУ
Вассерман рассказал про самую эффективную тактику ВСУ - 15.07.2022 Украина.ру
Вассерман рассказал про самую эффективную тактику ВСУ
Самое эффективное, что готов делать противник – это выдавать последствия стрельбы киевского режима за удары вооруженных сил РФ, сказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
2022-07-15T08:45
2022-07-15T08:45
новости
украина
россия
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По его мнению, самое эффективное средство западной пропаганды – это полная блокировка объективных средств массовой информации.По его словам, западное вооружение является самым эффективным инструментов в пропаганде Запада и украинских СМИ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036430225.html
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новости, украина, россия

Вассерман рассказал про самую эффективную тактику ВСУ

08:45 15.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Самое эффективное, что готов делать противник – это выдавать последствия стрельбы киевского режима за удары вооруженных сил РФ, сказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
По его мнению, самое эффективное средство западной пропаганды – это полная блокировка объективных средств массовой информации.
Коллективный Запад в лучшем случае молчит о том, что киевские террористы стреляют по мирным жителям, а чаще всего, выдает последствия стрельбы киевских террористов за последствия стрельбы вооруженных сил трех русских республик – Донецкой, Луганской и Российской Федерации – это, по сути, как раз и есть самое эффективное, что противник в состоянии делать.
Анатолий Вассерман интервью
Анатолий Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению
По его словам, западное вооружение является самым эффективным инструментов в пропаганде Запада и украинских СМИ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Донецк обстрел АС Центр - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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