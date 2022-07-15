Вассерман рассказал про самую эффективную тактику ВСУ

Коллективный Запад в лучшем случае молчит о том, что киевские террористы стреляют по мирным жителям, а чаще всего, выдает последствия стрельбы киевских террористов за последствия стрельбы вооруженных сил трех русских республик – Донецкой, Луганской и Российской Федерации – это, по сути, как раз и есть самое эффективное, что противник в состоянии делать.

Анатолий Вассерман Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению