https://ukraina.ru/20220715/1036435609.html
Вассерман рассказал про самую эффективную тактику ВСУ
Вассерман рассказал про самую эффективную тактику ВСУ - 15.07.2022 Украина.ру
Вассерман рассказал про самую эффективную тактику ВСУ
Самое эффективное, что готов делать противник – это выдавать последствия стрельбы киевского режима за удары вооруженных сил РФ, сказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
2022-07-15T08:45
2022-07-15T08:45
2022-07-15T08:45
новости
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg
По его мнению, самое эффективное средство западной пропаганды – это полная блокировка объективных средств массовой информации.По его словам, западное вооружение является самым эффективным инструментов в пропаганде Запада и украинских СМИ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036430225.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_144:0:1423:959_1920x0_80_0_0_78d24480a3a4c9d1bf3673b9230786c6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия
Вассерман рассказал про самую эффективную тактику ВСУ
Самое эффективное, что готов делать противник – это выдавать последствия стрельбы киевского режима за удары вооруженных сил РФ, сказал публицист, депутат Государственной Думы, член комитета по просвещению Анатолий Вассерман в интервью Украина.ру
По его мнению, самое эффективное средство западной пропаганды – это полная блокировка объективных средств массовой информации.
Коллективный Запад в лучшем случае молчит о том, что киевские террористы стреляют по мирным жителям, а чаще всего, выдает последствия стрельбы киевских террористов за последствия стрельбы вооруженных сил трех русских республик – Донецкой, Луганской и Российской Федерации – это, по сути, как раз и есть самое эффективное, что противник в состоянии делать.
Анатолий Вассерман
Публицист, депутат Государственной Думы, член комитета Государственной Думы по просвещению
По его словам, западное вооружение является самым эффективным инструментов в пропаганде Запада и украинских СМИ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.