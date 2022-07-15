https://ukraina.ru/20220715/1036431570.html
Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии
Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии - 15.07.2022 Украина.ру
Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии
Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США поставляет на Украину – очередное "медиа" оружие, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-15T09:00
2022-07-15T09:00
2022-07-15T09:00
украина
новости
himars
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103384/07/1033840742_0:187:1000:750_1920x0_80_0_0_0810cdab4d045bcf76bc44e66a789a73.jpg
По его мнению, информационная компания Украины вокруг HIMARS нужна для того, чтобы требовать у Запада все больше оружия – тысячи гаубиц, сотник танков. При этом, Михеев сомневается, что будут поставки такого масштаба.Он считает, что HIMARS не являются никаким "чудо-оружием" и российская армия перехватывает и уничтожает их. Однако, они нужны Украине для того, чтобы "затуманить ситуацию на фронте", по словам эксперта, и отвести внимание от тактических неудач.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036398306.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103384/07/1033840742_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_6ba4db4d5984cc3c15ef6574f67df909.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, новости, himars, оружие
Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии
Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США поставляет на Украину – очередное "медиа" оружие, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев
На данном этапе они говорят об этом. До этого они говорили про гаубицы "М777", до этого — про "Байрактары". У них это волнами сменяется: одна тема наплыла — они разрекламировали одно оружие, потом стало ясно, что оно не является идеальным, что оно не дает перелома ситуации.
По его мнению, информационная компания Украины вокруг HIMARS нужна для того, чтобы требовать у Запада все больше оружия – тысячи гаубиц, сотник танков. При этом, Михеев сомневается, что будут поставки такого масштаба.
Он считает, что HIMARS не являются никаким "чудо-оружием" и российская армия перехватывает и уничтожает их. Однако, они нужны Украине для того, чтобы "затуманить ситуацию на фронте", по словам эксперта, и отвести внимание от тактических неудач.
Полный текст интервью читайте здесь
.