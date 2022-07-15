Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии - 15.07.2022 Украина.ру
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Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии
Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии - 15.07.2022 Украина.ру
Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии
Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США поставляет на Украину – очередное "медиа" оружие, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев
2022-07-15T09:00
2022-07-15T09:00
украина
новости
himars
оружие
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По его мнению, информационная компания Украины вокруг HIMARS нужна для того, чтобы требовать у Запада все больше оружия – тысячи гаубиц, сотник танков. При этом, Михеев сомневается, что будут поставки такого масштаба.Он считает, что HIMARS не являются никаким "чудо-оружием" и российская армия перехватывает и уничтожает их. Однако, они нужны Украине для того, чтобы "затуманить ситуацию на фронте", по словам эксперта, и отвести внимание от тактических неудач.Полный текст интервью читайте здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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украина, новости, himars, оружие

Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии

09:00 15.07.2022
 
HIMARS
HIMARS
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Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США поставляет на Украину – очередное "медиа" оружие, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев

На данном этапе они говорят об этом. До этого они говорили про гаубицы "М777", до этого — про "Байрактары". У них это волнами сменяется: одна тема наплыла — они разрекламировали одно оружие, потом стало ясно, что оно не является идеальным, что оно не дает перелома ситуации.

Сергей Михеев
политолог
По его мнению, информационная компания Украины вокруг HIMARS нужна для того, чтобы требовать у Запада все больше оружия – тысячи гаубиц, сотник танков. При этом, Михеев сомневается, что будут поставки такого масштаба.
Он считает, что HIMARS не являются никаким "чудо-оружием" и российская армия перехватывает и уничтожает их. Однако, они нужны Украине для того, чтобы "затуманить ситуацию на фронте", по словам эксперта, и отвести внимание от тактических неудач.
Полный текст интервью читайте здесь.
HIMARS - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
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