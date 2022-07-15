https://ukraina.ru/20220715/1036431570.html

Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии

Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии - 15.07.2022 Украина.ру

Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии

Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США поставляет на Украину – очередное "медиа" оружие, объяснил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев

2022-07-15T09:00

2022-07-15T09:00

2022-07-15T09:00

украина

новости

himars

оружие

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По его мнению, информационная компания Украины вокруг HIMARS нужна для того, чтобы требовать у Запада все больше оружия – тысячи гаубиц, сотник танков. При этом, Михеев сомневается, что будут поставки такого масштаба.Он считает, что HIMARS не являются никаким "чудо-оружием" и российская армия перехватывает и уничтожает их. Однако, они нужны Украине для того, чтобы "затуманить ситуацию на фронте", по словам эксперта, и отвести внимание от тактических неудач.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036398306.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, himars, оружие