"Реальность отличается от картинки": Неменский рассказал о приоритетах украинской власти
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
Руководство в Киеве считает, что результат военных действий решается на поле боя, а не в СМИ, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру
По его словам, украинское руководство предпринимают действия не для результата на поле боя, а сколько создают картинку для СМИ, инфоповоды для тех или иных информационных кампаний, чтобы использовать это во внутриполитической борьбе и в общении с "западными покровителями".
Но стратегически это провальный стиль ведения военных действий. Потому что результат военных действий решается на поле боя, а не в СМИ. Складывается ощущение, что в Киеве этого не понимают или недооценивают. Или не знают, как справится с тем, что реальность сильно отличается от картинки, которую они сами себе пытаются рисовать, и сами же в нее потом верят.
По его мнению, политическое шоу украинское руководство умеют создавать, они являются профессионалами, а в реальной политике разбираются гораздо хуже и "довели страну до печального состояния".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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