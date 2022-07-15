https://ukraina.ru/20220715/1036420987.html

"Реальность отличается от картинки": Неменский рассказал о приоритетах украинской власти

"Реальность отличается от картинки": Неменский рассказал о приоритетах украинской власти - 15.07.2022 Украина.ру

"Реальность отличается от картинки": Неменский рассказал о приоритетах украинской власти

Руководство в Киеве считает, что результат военных действий решается на поле боя, а не в СМИ, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру

2022-07-15T06:15

2022-07-15T06:15

2022-07-15T06:15

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По его словам, украинское руководство предпринимают действия не для результата на поле боя, а сколько создают картинку для СМИ, инфоповоды для тех или иных информационных кампаний, чтобы использовать это во внутриполитической борьбе и в общении с "западными покровителями".По его мнению, политическое шоу украинское руководство умеют создавать, они являются профессионалами, а в реальной политике разбираются гораздо хуже и "довели страну до печального состояния".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220706/1034306246.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, власти украины, россия