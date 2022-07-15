"Реальность отличается от картинки": Неменский рассказал о приоритетах украинской власти - 15.07.2022 Украина.ру
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"Реальность отличается от картинки": Неменский рассказал о приоритетах украинской власти
"Реальность отличается от картинки": Неменский рассказал о приоритетах украинской власти - 15.07.2022 Украина.ру
"Реальность отличается от картинки": Неменский рассказал о приоритетах украинской власти
Руководство в Киеве считает, что результат военных действий решается на поле боя, а не в СМИ, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру
2022-07-15T06:15
2022-07-15T06:15
новости
власти украины
россия
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По его словам, украинское руководство предпринимают действия не для результата на поле боя, а сколько создают картинку для СМИ, инфоповоды для тех или иных информационных кампаний, чтобы использовать это во внутриполитической борьбе и в общении с "западными покровителями".По его мнению, политическое шоу украинское руководство умеют создавать, они являются профессионалами, а в реальной политике разбираются гораздо хуже и "довели страну до печального состояния".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220706/1034306246.html
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новости, власти украины, россия

"Реальность отличается от картинки": Неменский рассказал о приоритетах украинской власти

06:15 15.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада УкраїниВерховная рада украины заседание
Верховная рада украины заседание - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Верховна Рада України
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Руководство в Киеве считает, что результат военных действий решается на поле боя, а не в СМИ, сказал политолог и историк Олег Неменский в интервью Украина.ру
По его словам, украинское руководство предпринимают действия не для результата на поле боя, а сколько создают картинку для СМИ, инфоповоды для тех или иных информационных кампаний, чтобы использовать это во внутриполитической борьбе и в общении с "западными покровителями".
Но стратегически это провальный стиль ведения военных действий. Потому что результат военных действий решается на поле боя, а не в СМИ. Складывается ощущение, что в Киеве этого не понимают или недооценивают. Или не знают, как справится с тем, что реальность сильно отличается от картинки, которую они сами себе пытаются рисовать, и сами же в нее потом верят.
Олег Неменский
Олег Неменский
Политолог и историк
По его мнению, политическое шоу украинское руководство умеют создавать, они являются профессионалами, а в реальной политике разбираются гораздо хуже и "довели страну до печального состояния".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский
6 июля, 19:00
Опасная цель Зеленского в Донбассе. Ограничение на перемещение украинских военнообязанных. Освобождение поселка в ДНР. Итоги 6 июля на УкраинеЗеленский назвал террор в Донбассе приоритетной задачей. Украинский лидер отменил ограничения на перемещения военнообязанных. Военные ЛДНР и РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР
 
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