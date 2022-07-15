Рогов рассказал, как Запорожская область поможет России с проблемами импортозамещения
Когда идут санкции со стороны Запада, то именно предприятия, находящиеся в Запорожской области, смогут заменять критический импорт, который необходим для России, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
По его словам, у Запорожской области будущее с Россией – это светлое, сильное и единое.
Что немаловажно, наш регион постепенно становится и, я уверен, станет одним из главных игроков, участников импортозамещения в большой России. Когда идут какие-то санкции со стороны консолидированного Запада, то именно предприятия, находящиеся в Запорожской области, могут заменять тот критический импорт, который необходим большой России, но не производится и по сей день в России.
Он рассказал, что в Запорожской области есть уникальные предприятия и специалисты, которые достаточно быстро смогут решить проблемы импортозамещения.
Возвращение региона "в единую семью русского единства – это реально важно и бесценно", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
7 июня, 16:49Федоров: когда санкции закопают США и как переиграть ЕС?Депутат Государственной Думы (фракция "Единая Россия"), член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в интервью Украина.ру назвал цель шестого пакета санкций ЕС, а также объяснил, как российская экономика становится суверенной: