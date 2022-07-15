https://ukraina.ru/20220715/1036392888.html

Рогов рассказал, как Запорожская область поможет России с проблемами импортозамещения

Рогов рассказал, как Запорожская область поможет России с проблемами импортозамещения - 15.07.2022 Украина.ру

Рогов рассказал, как Запорожская область поможет России с проблемами импортозамещения

Когда идут санкции со стороны Запада, то именно предприятия, находящиеся в Запорожской области, смогут заменять критический импорт, который необходим для России, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру

2022-07-15T05:00

2022-07-15T05:00

2022-07-15T05:00

новости

импортозамещение

запорожская область

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По его словам, у Запорожской области будущее с Россией – это светлое, сильное и единое.Он рассказал, что в Запорожской области есть уникальные предприятия и специалисты, которые достаточно быстро смогут решить проблемы импортозамещения.Возвращение региона "в единую семью русского единства – это реально важно и бесценно", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220607/1034112666.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, импортозамещение, запорожская область