Рогов рассказал, как Запорожская область поможет России с проблемами импортозамещения - 15.07.2022 Украина.ру
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Рогов рассказал, как Запорожская область поможет России с проблемами импортозамещения
Рогов рассказал, как Запорожская область поможет России с проблемами импортозамещения - 15.07.2022 Украина.ру
Рогов рассказал, как Запорожская область поможет России с проблемами импортозамещения
Когда идут санкции со стороны Запада, то именно предприятия, находящиеся в Запорожской области, смогут заменять критический импорт, который необходим для России, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
2022-07-15T05:00
2022-07-15T05:00
новости
импортозамещение
запорожская область
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По его словам, у Запорожской области будущее с Россией – это светлое, сильное и единое.Он рассказал, что в Запорожской области есть уникальные предприятия и специалисты, которые достаточно быстро смогут решить проблемы импортозамещения.Возвращение региона "в единую семью русского единства – это реально важно и бесценно", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220607/1034112666.html
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новости, импортозамещение, запорожская область

Рогов рассказал, как Запорожская область поможет России с проблемами импортозамещения

05:00 15.07.2022
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкРабота ОАО "Мотор Сич" в Запорожье
Работа ОАО Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Марина Лысцева
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Когда идут санкции со стороны Запада, то именно предприятия, находящиеся в Запорожской области, смогут заменять критический импорт, который необходим для России, сказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Украина.ру
По его словам, у Запорожской области будущее с Россией – это светлое, сильное и единое.
Что немаловажно, наш регион постепенно становится и, я уверен, станет одним из главных игроков, участников импортозамещения в большой России. Когда идут какие-то санкции со стороны консолидированного Запада, то именно предприятия, находящиеся в Запорожской области, могут заменять тот критический импорт, который необходим большой России, но не производится и по сей день в России.
Владимир Рогов интервью
Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
Он рассказал, что в Запорожской области есть уникальные предприятия и специалисты, которые достаточно быстро смогут решить проблемы импортозамещения.
Возвращение региона "в единую семью русского единства – это реально важно и бесценно", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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