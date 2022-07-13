https://ukraina.ru/20220713/1036270366.html

Владимир Рогов: Режим Зеленского стал террористическим

Владимир Рогов: Режим Зеленского стал террористическим - 13.07.2022 Украина.ру

Владимир Рогов: Режим Зеленского стал террористическим

Только неотвратимость максимально жесткого наказания может остановить действия, которые проводятся в отношении мирных людей со стороны террористов и боевиков. И наказание будет, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-07-13T15:15

2022-07-13T15:15

2022-07-13T17:35

интервью

сво

владимир рогов

запорожье

украина

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Владимир, о ситуации в Запорожье. Неделя началась с череды покушений: Андрей Сигута, Владимир Сальдо… Евгений Юнаков, к сожалению, погиб. С чем связана активизация украинской преступной сети? И какие проводятся меры, чтобы с этим бороться?– Если говорить об этих терактах и других диверсиях и терактах, понятное дело, что это абсолютно логичные действия, закономерные, прописанные, не скрываемые, режима Зеленского, который, по сути, стал террористическим. Злокачественные новообразования на постукраинском пространстве я бы назвал не иначе как УГИЛ – Украинское государство Ивано-Франковска и Львова.Потому что на уровне Зеленского, называющего себя президентом Украины, проводятся совещания, даются команды убить как можно большое людей, занимающихся налаживанием мирной жизни. Если мы даже «отмотаем» еще несколько недель назад, то видим: среди убиенных – например, руководитель отдела управления по семье, молодежи и спорту. Более мирной темы деятельности сложно себе представить.Мы можем посмотреть на тех людей, на кого покушались, то есть, чем они занимаются? Они занимаются налаживанием мирной жизни, чтобы люди были накормлены, напоены, со всеми коммунальными услугами предоставленными, и в безопасности.Тем не менее, именно по тем людям, кто занимается налаживанием мирной жизни, наносятся удары. Это как раз и есть часть сценария, этого иезуитского плана террористов Зеленского — кошмарить мирное население, чтобы люди были все время в состоянии стресса, боялись куда-либо выйти, или тем более выразить поддержку происходящему выразить свою позицию по отношению к России.Здесь получают обратный эффект представители режима Зеленского, потому что люди все активнее выступают не просто за интеграцию с Россией, а требуют, чтобы как можно быстрее это все произошло — чтобы уже забыть о страшном украинском сне, чтобы это все оставить в прошлом и больше никогда к этому не возвращаться.Вот не зря, наверное, украинские пропагандисты еще времен Порошенко придумали фразу «нiколи знову» («никогда снова». — Ред.), когда писали, рисовали картинки, посвященные Второй мировой войне, но выглядящие просто неприлично. Вот, действительно, «нiколи знову»: никакого политического украинства, которое сразу превращается в антирусские, античеловеческие проекты, полные ненависти, насилия, крови, страданий, горя и смертей. Эта формула успеха политических украинцев типа Порошенко, Зеленского, ну а других у нас и нет.Это целая секта, которая действительно, как тот же одноименный ИГИЛ* (запрещён в РФ), только это УГИЛ, занимается тем, что через пытки, казни, похищения, преследования, теракты, диверсии пытается кошмарить людей и говорить, что только под их властью, под властью этих террористов люди могут находиться. Что люди не могут делать собственный выбор, люди не могут жить по совести, спокойно и честно. Но, как мы видим, сколько бы они ни кошмарили, сколько бы информационно-психологических операций ни проводили – в сухом остатке люди перестают бояться или даже сквозь страх высказывают свою позицию.Также социология, которая показывает, что в Запорожской и Херсонской областях, на освобожденной территории, отношение к действующему в Киеве политическому режиму и к так называемым украинским властям, ухудшилось на 18, а то и больше процентов, что люди конкретно связывают свое будущее, видят свое будущее только в России и только с Россией. По сути, этими терактами и кошмарением они только помогают людям быстрее, активнее формировать образ будущего и связывать его только с будущим в составе России.Кстати, мы сейчас — я буквально намедни инициировал — активно занимаемся созданием такой не просто общественной площадки, а широкого общественного движения под названием «Мы вместе с Россией». Почему вообще возникла идея его создать – я много езжу по территории Запорожской области, от Розовки до Энергодара, от Васильевки до Бердянска. Не будем изучать всю географию Запорожской области, но реально мы провели сотни встреч с тысячами людей.Наиболее насущные вопросы людей: «Когда мы будем в России, как можно быстрее получить российское гражданство? Я умею что-то делать, возьмите меня в команду, я хочу помогать улучшать и ускорять процесс возвращения в родную гавань». Я увидел, что тысячи талантливых людей, способных, с руками, с головой, с мозгами и горящим сердцем готовы приносить пользу родному краю – это эффект синергии. Горение их душ, желания и чистого сердца говорит о том, что просто будет грешно не использовать их таланты.– Какова ситуация с получением российского гражданства? По новому указу Владимира Путина любой гражданин Украины может получить российский паспорт по упрощённой процедуре.– Мы сейчас активно занимаемся этим процессом, слава богу, Владимир Владимирович услышал нас, простых людей, кто обращался и говорил, что надо давать (гражданство. – Ред.) всем. Например, в Запорожской области мы столкнулись с тем, что до этого указа были тысячи людей, которые хотели получить гражданство, но, к сожалению, были прописаны в Киеве, в Черновцах, во Львове, но это абсолютно русские люди, с русской идентичностью, четко разбирающиеся в своих желаниях возвращаться в родную гавань.Сейчас пошла новая волна, девятый вал желающих получить гражданство. Мы открываем все новые точки приема, там работают наши волонтеры, чтобы как можно быстрее это делать, но пропускная способность их, естественно, не столь велика. Там много есть правил, ограничений, требований к технике, потому что это личные данные, это не просто все организовать в таких больших объемах и таком большом количестве.Поэтому желающих намного больше, чем мы успеваем принимать и оформлять. Даже при том, что открыты были новые пункты приема – все равно сегодня намного больше, чем месяц стояния в этой очереди. Понятно, она чаще уже не физическая, а электронная, чтобы люди просто не стояли по жаре и не тратили свое время. Процесс идет. Сейчас, когда мы с вами общаемся, в данный момент еще несколько десятков жителей Бердянска, Мелитополя и других городов получают паспорта в свои руки.Это торжественное мероприятие, люди, естественно, принимают присягу на верность Российскому государству, это не пустые слова – это выстраданные слова в прямом смысле. Для многих, это слова ожидания даже не последних восьми лет, а всех тридцати с лишним лет, когда нас утащили в этот блуд раскола те сепаратисты, которые непосредственно собрались одной декабрьской ночью на границе с Польшей, в Беловежской Пуще.Поэтому процесс получения паспортов и оформления заявок идет полным ходом, еще быстрее, чем раньше.– Ирина Верещук призвала жителей Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться из-за действий ВСУ, как они это называют деоккупация. Какие сейчас настроения у мирных жителей?– Заявление Верещук – это одно из целой череды заявлений. Здесь еще и интервью человека, который называет себя министром обороны – Резникова, и заявление Зеленского. Причем, он опять в неадекватном состоянии, с закатанными глазами и расширенными зрачками. Ну, это пусть лучше наркологи проверяют, в каком он состоянии находился.– Наверное, в этом же самом состоянии по Новой Каховке был отдан приказ.– Да, и вот здесь, понимаете, если говорить по заявлению, то это все это составные части одного плана кошмарения людей. Люди должны бояться. Людей надо согнать с территории. Потому что какая картинка нужна Зеленскому и его подельникам? Естественно, чтобы были разрушенные города, пустые города, страх, уныние, депрессия и т. д. А эту картинку все равно делать не получается.Поэтому их преступные действия состоят из трех частей. Первая часть – на уровне информации, слухов, рассказов, психологические операции. Людям рассказывают, бегите, освобождайтесь, сейчас будет тут страшно, всех убьют! Это чистый сгон населения с территории – это то, что англосаксы научились делать в совершенстве в своих преступных действиях. Это первая составляющая. Поэтому мы здесь видим Зеленского, Верещук, Резникова, и массу других, похрюкивающих поменьше.Вторая составляющая – это использование тяжелой артиллерии и использование ракетных систем залпового огня, – всего того, что может дотянуться до мирных городов и их кошмарить. Вот мы видим активное использование «Химарсов», других систем РСЗО, начиная с «Града», заканчивая тем же «Смерчем». Что это делается? Это не преследуют военные цели, а преследует картинку яркую, эффектную, как они считают. И, по сути, потом этими фотографиями, опять же, пытаются кошмарить мирное население. Видите, что произошло – завтра это будет с вами, бегите!Мы видим, как в той же Каховке столько людей погибло, столько раненых… Столько детей вытащили из завалов, столько людей пропали без вести. Понятно, они будут обнаружены, к сожалению, уже вряд ли живыми. Приказ об ударе по Новой Каховке отдавал лично Зеленский – это уже достоверно известно. Это именно человек, который обезумел от вседозволенности, от наркотиков. В прямом смысле, когда наркотик хочет наказать – он лишает человека разума.Люди, отказавшиеся от русского имени и русской идентичности, от общерусского единства, превращаются в безумных политических украинцев – этих сектантов политического украинства, террористов УГИЛ, которые только могут мыслить на уровне ненависти и образов врага, не более того. Это печально, но главное, если бы это было печально только для них. К сожалению, это трагично и для других людей, которые становятся жертвами этих военных преступников.Кстати, по поводу военных преступников. Вы спросили меня по поводу покушений и всего. В Запорожской области это, наверное, совпадение, не иначе, я как должностное лицо не могу давать других оценок, но в Запорожской области все террористы, все диверсанты, которые обнаруживаются, они гибнут при задержании. Они не выживают, они сразу же отправляются к Бандере и Шухевичу. Конечно, они оказывают сопротивление, и, естественно, другого пути для них быть не может. Если ты взял в руки оружие и пошел убивать – готовься умирать.Думаю, чем быстрее наши коллеги с освобожденных территорий Харьковской, Херсонской областей, возьмут на вооружение эту же практику – тем быстрее прекратится террор, потому что физически террористы просто исчезнут.Мало того, я предлагаю вернуться к опыту наших славных дедов и прадедов, которые зачищали западные границы, западные районы УССР после Великой Отечественной войны, когда террористы и боевики ОУН-УПА* и прочих нацистских формирований кошмарили мирное население. Все повторяется спустя восемьдесят лет.Как была ликвидирована угроза терроризма? Очень просто. Качественными, жесткими действиями, группами, отрядами, в которые было включено местное население, помимо спецслужб, НКВД и т. д. И мы видим, что проблема та была решена достаточно быстро и эффективно.По сути, если у террористов будет надежда, что их возьмут в плен, что их будут обменивать, и они потом на Западе будут рассказывать, какие они "борцы за свободу", то понятное дело – это для них привлекательный образ и привлекательный сценарий. Еще и денег заработали и медали получили за убийство мирного населения, при этом им ничего не было.Поэтому сейчас мы еще рассматриваем и готовим изменение к законодательству по поводу того, чтобы вводить не просто уголовную ответственность или ликвидировать при задержании, а еще и конфисковывать все имущество террориста и членов его семьи. Потому что семья не может не знать, к чему готовился.Если мы получаем подтверждение, что явно по косвенным признакам они знали или догадывались, чем он занимался – ну, ребята, все, вы лишаете людей жизни. Поэтому думайте, или сообщайте о преступных намерениях этого террориста-боевика, или разводитесь, уходите от него, как от больного, опасного, страшного террориста, которого вы обуздать не можете.То же самое касается не только исполнителей терактов и диверсий, но и тех, кто им способствовал, тех, кто проводил наружное наблюдение, составлял какие-то маршруты, списки. В общем, их пособников.Мы не будем сносить дома, в которых они живут, как это делают, например, на Ближнем Востоке, в том же Израиле, в Чечне или где-то еще. Но не просто общественное порицание, а неотвратимость максимального жесткого наказания могут остановить эти действия, которые проводятся в отношении мирных людей со стороны террористов и боевиков. Тогда мотивация резко снизится.– Поговорим об интеграции в Россию. Как сейчас происходит обустройство на освобожденных территориях? И что с урожаем?– Если говорить по поводу обустройства на территориях, то оно происходит не так быстро и не так гладко, как хотелось бы, потому что негодяи мешают – идут диверсии, теракты, саботаж и прочее. Тем не менее, шаг за шагом мы стараемся облегчить жизнь людям. Снижаются цены на продукты, на товары первой необходимости, на топливо, все то, что стоило заоблачных денег. Этот процесс неотвратим, здесь будет становиться только лучше, а на территориях, которые будут еще оставаться под контролем Зеленского, будет только хуже. Это логично – у каждого свои целеполагание и мотивация.Естественно, у нас есть серьезные проблемы. Например, режим Зеленского отключил от газоснабжения подавляющую часть освобожденных территорий Запорожской области – свыше ста населенных пунктов. Зачем они это сделали? Очень просто, они прекрасно знали, что Запорожская область, будучи практически на 100% газифицированной, зависела от поставок газа на 100%. Естественно, если газа нет, то электроплитки ни у кого по определению не было, людям не на чем готовить.Это для людей большая проблема, потому что изменить свой уклад хозяйственный, а еще и приобрести резко подорожавшую бытовую технику достаточно сложно и не по карману большинству людей. Поэтому сейчас, пользуясь случаем, я обращаюсь ко всем – давайте действовать по формуле «русский русскому помоги». Может быть, у вас остались ненужные электроплиты, может быть, вы можете поспособствовать покупке их. Возможно, нас смотрят производители или импортеры подобных плит. Самые простые, одноконфорочные – просто, чтобы людям выжить.Вы понимаете, как тяжело без приготовления горячей пищи, свежей пищи для семей с детьми, особенно маленькими, для стариков и людей с различными видами заболеваний, которым положена горячая еда, жидкие супы и прочее. Это действительно большая проблема. Это сотни тысяч людей, которые сегодня из-за этого страдают.Параллельно мы заняты вопросом прокладки газопровода из России напрямую, через Донецкую Народную Республику, чтобы уже точно было обеспечение всего необходимого по газовому вопросу. Газопровод, думаю, в короткие сроки будет проложен, чтобы не зависеть от террористов Зеленского, этой шайки наркоманов и нацистов.Пишите мне в телеграм-канале, у меня есть бот «Запорожские заботы», куда люди обращаются с просьбами, проблемами. А все люди доброй воли и широкого сердца, пожалуйста, если у вас возможность – будем рады хоть одной плитке, хоть двум, хоть тысяче. Потому что потребность — не десять, не двадцать, и даже не сто тысяч. Сейчас мы эту проблему пытаемся решить.Касательно других моментов – слава Богу, в школы начали поступать нормальные учебники российского стандарта, российские учебники. Дети смогут учиться, а не калечиться, не быть участниками дебилизации, вместо образовательного процесса. Это тоже важные вещи, и слава богу, и спасибо большое, Министерству образования, профильным ведомствам, структурам и главам отдельных российских регионов, которые активно этим занимаются и участвуют в этом процессе.Сейчас у нас значительная часть преподавателей поехали на переобучение, на курсы повышения квалификации для того, чтобы имели возможность передавать детям знания качественно, системно, без пропаганды и промывки мозгов. Для того, чтобы у детей было критическое сознание, чтобы они могли воспринимать окружающий мир собственным умом, а не быть превращенными в биомассу, как пытались сделать во времена правления Порошенко, Зеленского и прочих украинских президентов. Потому что это была украинская государственная система, хоть при Кравчуке, хоть при Кучме, том же Януковиче или Ющенко.Детей калечили системой образования. Я сам был советником министра образования Украины четыре года – я видел, какая это преступная система, поэтому всячески ей противился, открывая русскоязычные классы, школы, возвращая в учебники понятие Великой Отечественной войны. Но это минувшее.Касательно еще событий на освобожденной территории Запорожской области – сейчас мы заняты организацией детского отдыха. Война войной, но дети должны отдыхать. Дети должны получать витамины, легкое обучение, образование, навыки общения со сверстниками – это все, что необходимо. Детство есть детство – нельзя его воровать и лишать детей. Сейчас мы общаемся с массой добрых людей, чтобы организовать для этих детей выезды на отдых.Касательно сбора урожая – здесь есть проблемы. Во-первых, часть техники была уничтожена в результате боевых действий, разграблена, было мародерство, пока мы не взяли все под контроль. Потеряны сотни единиц сельхозтехники, которую используют для сбора урожая, для сельхозработ.Украинская специфика была такая, что многие фермеры, сельхозпроизводители, жили достаточно небогато, поэтому не имели своей тяжелой техники, типа комбайнов, а просто все вместе заказывали у владельцев комбайнов сбор урожая на конкретных территориях. Комбайны начинали с юга, затем шли уже на север. Сейчас эта система нарушена, часть техники находится с той стороны, на стороне, подконтрольной режиму Зеленского, поэтому техники не хватает.Надеюсь, что эта проблема будет решена. Мы обращаемся и к сельхозпроизводителям, и к крупным российским владельцам техники с просьбой – не на безвозмездной основе предоставить технику, чтобы мы могли собрать урожай, который в этом году на 10-15% выше прошлогоднего. Если в прошлом году было в переделах 45 центнеров с гектара, или 4,5 тонн, то в этом году уже 5 тонн или 50 центнеров с гектара, а то и чуть выше. Это хорошая очень цифра, хороший показатель, это радует. Мы видим, как только мы начали возвращаться в родную гавань – сразу у нас даже природа это поддержала, и даже урожайность начала расти.Еще из событий, мероприятий, если говорить о жизни и активности. Я говорил по поводу общественного движения «Мы вместе с Россией», в него входят не только жители Запорожской области, но и жители большой России. Мы активно привлекаем специалистов – профильных, волонтеров, благотворителей, абсолютно всех людей доброй воли, кто хочет активней вернуть Запорожский край в родную гавань, помочь нам это сделать. Потому что тут и переход законодательства, и унификация его по российским стандартам.Здесь и перезапуск производства. Стоят вдоль побережья Азовского моря в районе Бердянска, Приморска, много ветряков, производящих электроэнергию из ветра — а у нас в степи все-таки ветер гуляет хорошо. Представители режима Зеленского дистанционно блокировали данное оборудование, чтобы оно не работало в интересах общества, в интересах живущих здесь людей. Сейчас мы нашли специалистов, которые, посмотрев, попробовав, сказали, что они снимут блокировку и перезапустят оборудование.Это чтобы было понятно, что какие-то есть моменты, которые в мирной жизни и не кажутся проблемой, но они возникают здесь в силу постоянных диверсий, терактов и дистанционного момента.Сейчас усиливается безопасность, чтобы выявлять подпольные ячейки бандитского подполья, и не давать возможности террористами Зеленского совершать какие-то мерзости и пакости в отношении простых людей. Я вам говорил о трех составляющих: одна — это информационное кошмарение, вторая – это удары из тяжелой артиллерии РСЗО и третья – это террористические акты.Мы видим, что ничего хорошего постукраинское пространство режима Зеленского нам не несет. Поэтому нам надо скорее становиться частью России и работать во благо России. Сейчас перезапущено свыше тысячи предприятий малого, среднего бизнеса, они уже переоформились по новой системе налогообложения.Напомню, что у нас открылся уже первый системный российский банк первого уровня – «Промсвязьбанк», и теперь мы по банковской системе ничем не отличаемся от большой России – хоть от Калининграда, хоть от Владивостока. Это намного удобнее, это российские банковские продукты, это возможность связаться с родными, близкими…Мы пользуемся и российской мобильной связью. В Запорожской области уже префикс +7. Серия мобильных телефонов, номеров +7(900). Это позволяет, дает возможность услышать голоса родных и близких. Потому что когда была мобильная связь, подконтрольная Зеленскому, то там программно было запрещено созваниваться с Россией. Ни позвонить в Россию, ни принять звонок из России, мало того, что там ненормативная лексика, еще говорили всякие гадкие бранные слова и вещи. Вот это и есть украинство – только ругань, мат, ненависть, страдание и прочее. А будущее с Россией – светлое, сильное и единое.Что немаловажно, наш регион постепенно становится и, я уверен, станет одним из главных игроков, участников импортозамещения в большой России. Когда идут какие-то санкции со стороны консолидированного Запада, то именно предприятия, находящиеся в Запорожской области, могут заменять тот критический импорт, который необходим большой России, но не производится и по сей день в России.В Запорожской области есть такие уникальные предприятия, есть уникальные специалисты, которые действительно достаточно быстро могут подобные проблемы решить. Мы вместе, и возвращение в единую семью русского единства – это реально важно и бесценно. Это надо знать и понимать.* Деятельность организации запрещена в России.

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сво, владимир рогов, запорожье, украина