https://ukraina.ru/20220714/referendum-1036271730.html
Мухин выступил против скорого референдума в Херсонской и Запорожской областях
Мухин выступил против скорого референдума в Херсонской и Запорожской областях - 14.07.2022 Украина.ру
Мухин выступил против скорого референдума в Херсонской и Запорожской областях
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что перед ВСУ поставлена задача вернуть себе юг Украины. Как это отразится на сроках проведения референдумов в Херсоне и Запорожье, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-07-14T05:00
2022-07-14T05:00
2022-07-14T05:00
эксперт
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/68/1034276866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e522a7d1b0d5e96416aa5cfe71a9decb.jpg
В ходе СВО российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Регионы объявили о намерении войти в состав РФ.Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.
/20220713/1036260995.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксперт
Мухин выступил против скорого референдума в Херсонской и Запорожской областях
Период проведения СВО - не время для референдума
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что перед ВСУ поставлена задача вернуть себе юг Украины. Как это отразится на сроках проведения референдумов в Херсоне и Запорожье, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
Я не знаю, мне вообще эта идея с референдумами в ходе специальной военной операции не очень нравится, откровенно скажу. Такие вещи должны происходить в нормальной обстановке, а не в форс-мажорных обстоятельствах. Тем более, совершенно очевидно, что результаты этих референдумов признаны не будут. Я думаю, что это надо еще продумывать все.
Алексей Мухин
Политолог, генеральный директор Центра политической информации
В ходе СВО российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Регионы объявили о намерении войти в состав РФ.
Полностью интервью с Алексеем Мухиным
можно прочитать здесь
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