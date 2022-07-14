https://ukraina.ru/20220714/referendum-1036271730.html

Мухин выступил против скорого референдума в Херсонской и Запорожской областях

Мухин выступил против скорого референдума в Херсонской и Запорожской областях - 14.07.2022 Украина.ру

Мухин выступил против скорого референдума в Херсонской и Запорожской областях

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что перед ВСУ поставлена задача вернуть себе юг Украины. Как это отразится на сроках проведения референдумов в Херсоне и Запорожье, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

2022-07-14T05:00

2022-07-14T05:00

2022-07-14T05:00

эксперт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/68/1034276866_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e522a7d1b0d5e96416aa5cfe71a9decb.jpg

В ходе СВО российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Регионы объявили о намерении войти в состав РФ.Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.

/20220713/1036260995.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксперт