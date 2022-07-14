Мухин выступил против скорого референдума в Херсонской и Запорожской областях - 14.07.2022 Украина.ру
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Мухин выступил против скорого референдума в Херсонской и Запорожской областях
Мухин выступил против скорого референдума в Херсонской и Запорожской областях - 14.07.2022 Украина.ру
Мухин выступил против скорого референдума в Херсонской и Запорожской областях
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что перед ВСУ поставлена задача вернуть себе юг Украины. Как это отразится на сроках проведения референдумов в Херсоне и Запорожье, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин
2022-07-14T05:00
2022-07-14T05:00
эксперт
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В ходе СВО российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Регионы объявили о намерении войти в состав РФ.Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.
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эксперт
Мухин выступил против скорого референдума в Херсонской и Запорожской областях

Период проведения СВО - не время для референдума

05:00 14.07.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон, кинотеатр "Украина", 30 июня 2022
Херсон, кинотеатр Украина, 30 июня 2022
© Татьяна Чугаенко
Читать в
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что перед ВСУ поставлена задача вернуть себе юг Украины. Как это отразится на сроках проведения референдумов в Херсоне и Запорожье, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин

Я не знаю, мне вообще эта идея с референдумами в ходе специальной военной операции не очень нравится, откровенно скажу. Такие вещи должны происходить в нормальной обстановке, а не в форс-мажорных обстоятельствах. Тем более, совершенно очевидно, что результаты этих референдумов признаны не будут. Я думаю, что это надо еще продумывать все.

Алексей Мухин
Алексей Мухин
Политолог, генеральный директор Центра политической информации
В ходе СВО российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей. Регионы объявили о намерении войти в состав РФ.
Полностью интервью с Алексеем Мухиным можно прочитать здесь.
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