https://ukraina.ru/20220714/1036400362.html

"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина

"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина - 14.07.2022 Украина.ру

"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина

В случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Об этом 14 июля заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости

2022-07-14T13:58

2022-07-14T13:58

2022-07-14T13:58

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сербия

александр вучич

владимир путин

запад

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При этом он не уточнил, какое именно предложение стоит ожидать от российского лидера. На днях Вучич отмечал, что конфликт на Украине является мировой войной, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Также он призывал "оставить разговоры" о том, что "это региональная или локальная война" и утверждал, что для "полной картинки не хватает только значительного конфликта на территории Азии".

https://ukraina.ru/20220714/1036276164.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сербия, александр вучич, владимир путин, запад