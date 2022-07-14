https://ukraina.ru/20220714/1036400362.html
"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина
"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина - 14.07.2022 Украина.ру
"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина
В случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Об этом 14 июля заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости
2022-07-14T13:58
2022-07-14T13:58
2022-07-14T13:58
спецоперация
новости
сербия
александр вучич
владимир путин
запад
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При этом он не уточнил, какое именно предложение стоит ожидать от российского лидера. На днях Вучич отмечал, что конфликт на Украине является мировой войной, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Также он призывал "оставить разговоры" о том, что "это региональная или локальная война" и утверждал, что для "полной картинки не хватает только значительного конфликта на территории Азии".
https://ukraina.ru/20220714/1036276164.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сербия, александр вучич, владимир путин, запад
"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина
В случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Об этом 14 июля заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости