"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина - 14.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина
"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина - 14.07.2022 Украина.ру
"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина
В случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Об этом 14 июля заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости
2022-07-14T13:58
2022-07-14T13:58
спецоперация
новости
сербия
александр вучич
владимир путин
запад
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При этом он не уточнил, какое именно предложение стоит ожидать от российского лидера. На днях Вучич отмечал, что конфликт на Украине является мировой войной, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Также он призывал "оставить разговоры" о том, что "это региональная или локальная война" и утверждал, что для "полной картинки не хватает только значительного конфликта на территории Азии".
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"Отправимся в ад": президент Сербии призвал Запад соглашаться на условия Путина

13:58 14.07.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
© Пресс-служба МИД РФ
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В случае отказа лидеров стран Запада от условий на переговорах, которые в будущем предложит президент России Владимир Путин, мир на Земле ждет ад. Об этом 14 июля заявил сербский президент Александр Вучич, передает РИА Новости

"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад", — сказал Вучич.

При этом он не уточнил, какое именно предложение стоит ожидать от российского лидера.
На днях Вучич отмечал, что конфликт на Украине является мировой войной, в которой Запад воюет против России с помощью украинских солдат. Также он призывал "оставить разговоры" о том, что "это региональная или локальная война" и утверждал, что для "полной картинки не хватает только значительного конфликта на территории Азии".
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
06:15
Алехин рассказал, как западное оружие повлияет на ход спецоперацииЕсли западное оружие передадут Украине в большом объеме, оно не затруднит продвижение российских войск, заверил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
 
СпецоперацияНовостиСербияАлександр ВучичВладимир ПутинЗапад
 
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