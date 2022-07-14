Хроника событий на Украине на 12:00 14 июля: обстрелы, даркнет и Гайдай - 14.07.2022 Украина.ру
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Хроника событий на Украине на 12:00 14 июля: обстрелы, даркнет и Гайдай
Хроника событий на Украине на 12:00 14 июля: обстрелы, даркнет и Гайдай - 14.07.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 12:00 14 июля: обстрелы, даркнет и Гайдай
Главе украинской Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю грозит отставка. Украинские военные продолжают обстрелы Донбасса. В даркнете торгуют... Украина.ру, 14.07.2022
2022-07-14T12:12
2022-07-14T13:37
спецоперация
украина
хроники
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Главе украинской Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю грозит отставка. Украинские военные продолжают обстрелы Донбасса. В даркнете торгуют доставленным на Украину западным оружием.О кадровом решении по Гайдаю сообщила народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.«Ещё один. Когда не военный, не в секторе национальной безопасности и обороны, но комментируешь военные вопросы каждый день. Какой населённый пункт заняли, чего мы там лишились. Хотя Министерство обороны Украины, Главнокомандующий ВС Украины, Генеральный штаб ВСУ неоднократно заявляли, что так нельзя. Когда должен был помогать военным, но теперь приходится делать отдельное исследование оборонительных укреплений Луганщины и почему ОВА сделала так мало и военным было так тяжело. Когда Луганщину держат ВСУ, не дают россиянам выйти на административные границы, борются за наш плацдарм, чтобы вернуться, ты там ни при чём, а медийности все равно хочется. Когда с февраля нога твоя не ступала на Луганщину, пока не заставили напрямую и скандально, а медийность снова прежде всего», — прокомментировала она одну из записей Гайдая в соцсетях.Она заявила, что хорошими были лишь отчёты Гайдая на бумаге.«Делаю ставку, последует [в отставку] после Лагуты, председателя Херсонской ОВА (кстати, новый глава ОВА Дмитрий Бутрий — уроженец села Чернобаевка)», — заявила Безуглая.Она также обратилась к остальным главам областных военных администраций.«Уважаемые руководители областных военных администраций, вы у нас такие разные и вам нелегко. Не будьте как Гайдай. Многим из вас — настоящее уважение. Каждый день мы слышали от Сергея Гайдая о том, что ещё потеряно на Луганщине (прямо просто день не провёл, чтобы не рассказать и раньше военных) и какие волонтеры там работают.Волонтеры — герои, но. Знаете, что на Луганскую ОВА в месяц уходит почти миллион гривен (около 2 млн руб. — Ред.) только на заработные платы для более 100 сотрудников? Полномочия — большая ответственность. Всё исследуется. Не забывается. Я провела больше месяца в Луганской области совсем недавно, и это "не развидеть"», — заявила Безуглая.Такую острую реакцию нардепа вызвала публикация Гайдая в соцсетях, в которой он заявил о якобы усилении работы союзных диверсионно-разведывательных групп.Ранее Гайдая уже критиковали за то, что он объявил о выходе из Северодонецка до того, как это сделало Минобороны Украины.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 62 раза обстреливали территорию республики.«На донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 мм, стрелковое вооружение, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 432 единицы различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семнадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Ленинский районы), Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Горловка (Никитовский и Калининский районы), Михайловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Железная Балка, Широкая Балка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (пос. Землянки и Ясиновка), Старомихайловка, Александровка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке и Макеевском пос. Землянки», — сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии были повреждены 14 домостроений в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой и Горловке, а также один объект гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.«Вчера саперы НМ ЛНР очистили более 6 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Боровское и Сиротино», — отметил Филипоненко.Он также отметил, что силами НМ ЛНР совместно с общественными организациями продолжается доставка гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий республики.Тем временем в Донбассе продолжают вестись ожесточённые бои. При этом от обстрелов украинской армии страдает и гражданское население. Данные обстрелы координируются в том числе и США, сообщил МИД РФ.Торговля оружиемРоссийский журналист Александр Коц у себя в Telegram-канале опубликовал очередные доказательства торговли украинцами поставленным Западом оружием. Информацию Коцу прислал один из его подписчиков.«Я вам когда-то скидывал инфу про продажу "Джавелинов" в торе. Наша история продолжилась! 6 дней назад там появился первый отзыв на польском, где продавца благодарят за продажу! Но самое смешное, продавец добавил описание, в котором подробно описал, как доставляют и куда доставляют "Джавелины" – оказывается, по всей Европе за 14 дней (сначала до границы с Польшей) без проблем в бочках из-под моторного масла. Сначала нужно внести депозит 4 тысячи. У него осталось всего 18 штук… Всего. Это ж сколько он продал?!» - сообщил журналисту подписчик.В подтверждение своей истории он выслал скриншоты. По его словам, поставляется оружие в Европу в бочках из-под моторного масла.«Я с ним (продавцом. — Ред.) списался в Telegram. Притворился бизнесменом-перекупом из Франции, на что он мне скинул фотку и уверил, что они профессионалы! А в конце написал, что они даже гарантию дают, заменят бесплатно, если неработающий придёт!» — отметил подписчик.На фото изображены не только ПТРК «Джавелин», но и бочки французской нефтегазовой компании Total, являющейся четвёртой в мире по добыче нефти.Также на скриншотах продавец утверждал, что легко распознаёт, когда с ним общаются правоохранители.Ранее на Западе заявили об обеспокоенности тем, что не могут контролировать дальнейшую судьбу поставленного Украине вооружения. После ряда критических публикаций глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 июля предложил создать специальную следственную комиссию в Верховной Раде и обвинил западные СМИ в использовании «пророссийских нарративов».«Всё полученное западное оружие находится на учёте и отправляется на фронт. Все четко контролируется, и теперь этот процесс станет ещё более открытым», — заявил Ермак.Несмотря на это, координатор совета по нацбезопасности при президенте США Джон Кирби заявил, что в Белом доме разделяют обеспокоенность по поводу судьбы поставленных Украине американских вооружений, о чём ранее сообщала конгрессвумен Виктория Спартц.
https://ukraina.ru/20220714/1036323492.html
https://ukraina.ru/20220713/1036320444.html
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Егор Леев
Егор Леев
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украина, хроники

Хроника событий на Украине на 12:00 14 июля: обстрелы, даркнет и Гайдай

12:12 14.07.2022 (обновлено: 13:37 14.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin
ВСУ оружие джавелин ПТРК Javelin - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Егор Леев
автор Украина.ру
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Главе украинской Луганской областной военной администрации Сергею Гайдаю грозит отставка. Украинские военные продолжают обстрелы Донбасса. В даркнете торгуют доставленным на Украину западным оружием.
О кадровом решении по Гайдаю сообщила народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая.
«Ещё один. Когда не военный, не в секторе национальной безопасности и обороны, но комментируешь военные вопросы каждый день. Какой населённый пункт заняли, чего мы там лишились. Хотя Министерство обороны Украины, Главнокомандующий ВС Украины, Генеральный штаб ВСУ неоднократно заявляли, что так нельзя. Когда должен был помогать военным, но теперь приходится делать отдельное исследование оборонительных укреплений Луганщины и почему ОВА сделала так мало и военным было так тяжело. Когда Луганщину держат ВСУ, не дают россиянам выйти на административные границы, борются за наш плацдарм, чтобы вернуться, ты там ни при чём, а медийности все равно хочется. Когда с февраля нога твоя не ступала на Луганщину, пока не заставили напрямую и скандально, а медийность снова прежде всего», — прокомментировала она одну из записей Гайдая в соцсетях.
Она заявила, что хорошими были лишь отчёты Гайдая на бумаге.
«Делаю ставку, последует [в отставку] после Лагуты, председателя Херсонской ОВА (кстати, новый глава ОВА Дмитрий Бутрий — уроженец села Чернобаевка)», — заявила Безуглая.
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Она также обратилась к остальным главам областных военных администраций.
«Уважаемые руководители областных военных администраций, вы у нас такие разные и вам нелегко. Не будьте как Гайдай. Многим из вас — настоящее уважение. Каждый день мы слышали от Сергея Гайдая о том, что ещё потеряно на Луганщине (прямо просто день не провёл, чтобы не рассказать и раньше военных) и какие волонтеры там работают.
Волонтеры — герои, но. Знаете, что на Луганскую ОВА в месяц уходит почти миллион гривен (около 2 млн руб. — Ред.) только на заработные платы для более 100 сотрудников? Полномочия — большая ответственность. Всё исследуется. Не забывается. Я провела больше месяца в Луганской области совсем недавно, и это "не развидеть"», — заявила Безуглая.
Такую острую реакцию нардепа вызвала публикация Гайдая в соцсетях, в которой он заявил о якобы усилении работы союзных диверсионно-разведывательных групп.
Ранее Гайдая уже критиковали за то, что он объявил о выходе из Северодонецка до того, как это сделало Минобороны Украины.
Обстрелы Донбасса
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 62 раза обстреливали территорию республики.
«На донецком направлении противник применял РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155 и 122 мм, миномёты 120 мм, стрелковое вооружение, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, выпустив 432 единицы различных боеприпасов», — указывалось в сообщении.
Под огнём украинской артиллерии оказались районы семнадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский и Ленинский районы), Доломитное, Гольмовский, Зайцево (южное), Горловка (Никитовский и Калининский районы), Михайловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Железная Балка, Широкая Балка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Макеевка (пос. Землянки и Ясиновка), Старомихайловка, Александровка.
«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 6 гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Старомихайловке и Макеевском пос. Землянки», — сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии были повреждены 14 домостроений в Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Ясиноватой и Горловке, а также один объект гражданской инфраструктуры.
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Вчера, 22:29
Переговоры по зерну, беспокойство по поводу оружия. Итоги 13 июля на Украине
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, инженерно-сапёрные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.
«Вчера саперы НМ ЛНР очистили более 6 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Боровское и Сиротино», — отметил Филипоненко.
Он также отметил, что силами НМ ЛНР совместно с общественными организациями продолжается доставка гуманитарной помощи жителям освобожденных территорий республики.
Тем временем в Донбассе продолжают вестись ожесточённые бои. При этом от обстрелов украинской армии страдает и гражданское население. Данные обстрелы координируются в том числе и США, сообщил МИД РФ.
Торговля оружием
Российский журналист Александр Коц у себя в Telegram-канале опубликовал очередные доказательства торговли украинцами поставленным Западом оружием. Информацию Коцу прислал один из его подписчиков.
«Я вам когда-то скидывал инфу про продажу "Джавелинов" в торе. Наша история продолжилась! 6 дней назад там появился первый отзыв на польском, где продавца благодарят за продажу! Но самое смешное, продавец добавил описание, в котором подробно описал, как доставляют и куда доставляют "Джавелины" – оказывается, по всей Европе за 14 дней (сначала до границы с Польшей) без проблем в бочках из-под моторного масла. Сначала нужно внести депозит 4 тысячи. У него осталось всего 18 штук… Всего. Это ж сколько он продал?!» - сообщил журналисту подписчик.
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В подтверждение своей истории он выслал скриншоты. По его словам, поставляется оружие в Европу в бочках из-под моторного масла.
«Я с ним (продавцом. — Ред.) списался в Telegram. Притворился бизнесменом-перекупом из Франции, на что он мне скинул фотку и уверил, что они профессионалы! А в конце написал, что они даже гарантию дают, заменят бесплатно, если неработающий придёт!» — отметил подписчик.
На фото изображены не только ПТРК «Джавелин», но и бочки французской нефтегазовой компании Total, являющейся четвёртой в мире по добыче нефти.
Также на скриншотах продавец утверждал, что легко распознаёт, когда с ним общаются правоохранители.
Ранее на Западе заявили об обеспокоенности тем, что не могут контролировать дальнейшую судьбу поставленного Украине вооружения. После ряда критических публикаций глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 14 июля предложил создать специальную следственную комиссию в Верховной Раде и обвинил западные СМИ в использовании «пророссийских нарративов».
«Всё полученное западное оружие находится на учёте и отправляется на фронт. Все четко контролируется, и теперь этот процесс станет ещё более открытым», — заявил Ермак.
Несмотря на это, координатор совета по нацбезопасности при президенте США Джон Кирби заявил, что в Белом доме разделяют обеспокоенность по поводу судьбы поставленных Украине американских вооружений, о чём ранее сообщала конгрессвумен Виктория Спартц.
 
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