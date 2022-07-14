В Германии назвали единственный способ решить конфликт на Украине - 14.07.2022 Украина.ру
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В Германии назвали единственный способ решить конфликт на Украине
В Германии назвали единственный способ решить конфликт на Украине - 14.07.2022 Украина.ру
В Германии назвали единственный способ решить конфликт на Украине
Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених заявил в интервью изданию Die Zeit, что диалог - это наиболее эффективный метод разрешения конфликта на Украине
2022-07-14T11:36
2022-07-14T11:36
бундестаг
украина
диалог
конфликт
германия
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По мнению лидера фракции, конфликт на Украине можно остановить лишь посредством грамотной дипломатии.При этом он отметил, что у противоборствующих сторон всегда должна быть возможность использовать определенные сигналы, которые указывают на прекращение огня, чтобы возобновить переговоры, добавил он, подчеркнув, что такие сигналы до сих пор отсутствовали.Ранее, после статьи в немецкой газете Bild о том, что в Германии повысят налог на выбросы углекислого газа, читатели жестко раскритиковали политику канцлера Германии Олафа Шольца и бундестага. Звучали даже призывы об отставке федерального правительства.
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бундестаг, украина, диалог, конфликт, германия

В Германии назвали единственный способ решить конфликт на Украине

11:36 14.07.2022
 
© РИА Новости . Савельев Виталий / Перейти в фотобанкБундестаг
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Савельев Виталий
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Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених заявил в интервью изданию Die Zeit, что диалог - это наиболее эффективный метод разрешения конфликта на Украине
По мнению лидера фракции, конфликт на Украине можно остановить лишь посредством грамотной дипломатии.
Я продолжаю считать, что этот конфликт будет решен не абсолютной победой на поле боя, а только переговорами, договоренностями.
Рольф Мютцених
Лидера фракции социал-демократической партии Германии
При этом он отметил, что у противоборствующих сторон всегда должна быть возможность использовать определенные сигналы, которые указывают на прекращение огня, чтобы возобновить переговоры, добавил он, подчеркнув, что такие сигналы до сих пор отсутствовали.
Ранее, после статьи в немецкой газете Bild о том, что в Германии повысят налог на выбросы углекислого газа, читатели жестко раскритиковали политику канцлера Германии Олафа Шольца и бундестага. Звучали даже призывы об отставке федерального правительства.
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер
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БундестагУкраинадиалогконфликтГермания
 
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Заголовок открываемого материала
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