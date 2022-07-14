https://ukraina.ru/20220714/1036357539.html

В Германии назвали единственный способ решить конфликт на Украине

В Германии назвали единственный способ решить конфликт на Украине - 14.07.2022 Украина.ру

В Германии назвали единственный способ решить конфликт на Украине

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених заявил в интервью изданию Die Zeit, что диалог - это наиболее эффективный метод разрешения конфликта на Украине

2022-07-14T11:36

2022-07-14T11:36

2022-07-14T11:36

бундестаг

украина

диалог

конфликт

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101762/57/1017625790_0:198:2100:1379_1920x0_80_0_0_f7c5627db68d592e5dbb5be0bf80c5ff.jpg.webp

По мнению лидера фракции, конфликт на Украине можно остановить лишь посредством грамотной дипломатии.При этом он отметил, что у противоборствующих сторон всегда должна быть возможность использовать определенные сигналы, которые указывают на прекращение огня, чтобы возобновить переговоры, добавил он, подчеркнув, что такие сигналы до сих пор отсутствовали.Ранее, после статьи в немецкой газете Bild о том, что в Германии повысят налог на выбросы углекислого газа, читатели жестко раскритиковали политику канцлера Германии Олафа Шольца и бундестага. Звучали даже призывы об отставке федерального правительства.

/20220711/1034328332.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бундестаг, украина, диалог, конфликт, германия