https://ukraina.ru/20260622/stervyatniki-zhdut-krakha-ukrainy-eksperty-i-politiki-o-situatsii-1080469771.html

"Стервятники" ждут краха Украины? Эксперты и политики о ситуации

"Стервятники" ждут краха Украины? Эксперты и политики о ситуации - 22.06.2026 Украина.ру

"Стервятники" ждут краха Украины? Эксперты и политики о ситуации

В экспертном сообществе обсуждают, каким образом Дональд Трамп намерен взяться за решение украинского конфликта, каких "стевятников" Киеву следует опасаться в Европе. Думают и о том, как сформировать позитивную программу перемен в России.

2026-06-22T06:02

2026-06-22T06:02

2026-06-22T06:02

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украина

киев

дональд трамп

андрей ермолаев

максим шингаркин

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служба внешней разведки

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Украинский политолог Андрей Ермолаев не видит больших изменений в позиции США относительно российско-украинского конфликта. По его мнению, на фоне возможного формирования треугольника "Вашингтон-Пекин-Москва" Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает на то, что ему удастся "перетянуть Москву на сторону американской стратегии", выйти на перспективы сотрудничества - "а для этого нужно закрыть вот этот гештальт с войной, который мешает… и не даёт взять в упряжку страны Евросоюза".В самом же Евросоюзе грядут большие политические перемены, ряд игроков сделали ставку на трансформацию европейской модели на основе мобилизационных подходов, используя для этого ситуацию на Украине."Ложный и опасный подход, но, тем не менее, некоторые (европолитики — ред.) так считают. В частности, в Германии пользуются украино-российской войной для того, чтобы вырваться из позиции слабого партнёра, для того, чтобы вернуть Германии шанс стать великой", - сказал Ермолаев в эфире интернет-канала Politeka, добавив, что это означает милитаризацию, восстановление ВПК и т. д.Эксперт отметил, что одновременно трансформируется Центральная Европа, Киев её теряет - и "скандал с Польшей, связанный с войнами с историческими памятями и символами — это лишь вишенка на торте".Ермолаев посоветовал посмотреть, как "трансформировались режимы и политики в Венгрии, Словакии, Чехии, Словении, Болгарии...". В результате всё западное пограничье Украины — это уже не надёжные партнёры Киева, но, скорее, конкуренты. Там опасаются, что могут оказаться в "санитарной зоне" и могут столкнуться с угрозой подрыва внутренней стабильности, могут быть втянуты "в какие-то не нужные им конфликты".Наконец, продолжил политолог, "многие из них — стервятники, а Украина не выглядит устойчивой системой", война продолжается, и в случае чего им будет, чем поживиться.Глобалисты, похоже, ни перед чем не остановятся для достижения своей цели освободить планету от большей части человечества.Ранее глава Нацразведки США Тулси Габбард в последний день своего пребывания в должности заявила о сокрытии американского финансирования исследований COVID-19 в Уханьском институте вирусологии. Правду о лабораторном происхождения вируса скрывали. Но… всё тайное когда-нибудь становится явным.Украинские паблики в связи с этим вспомнили об американских биолабораториях на Украине. "Оказывается, глобалисты сами создали и запустили вирус COVID-19, а потом через сеть своих лабораторий по миру масштабировали его! Вот вам и ответ, для чего нужны лаборатории в Украине!", - пишет Telegram-канал "Резидент".Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Ртищев в связи с этим заявил, что "Минобороны России продолжит анализ поступающей информации"."Определенный пласт очень серьезных новых материалов у нас уже имеется. Проводится анализ этих материалов и изучение соответствующих документов", - приводит его слова РИА Новости.Что последует за этим анализом, какие действия, сказать пока трудно. Вопрос "что делать?" задают в России всё чаще. В частности, ветеран КГБ и СВР, подполковник запаса, начальник штаба организации "Союз народного сплочения" Валерий Задерей в беседе с журналистом Павлом Ивановым проанализировал доклады, сделанные на посвящённой разбору основных угроз России секции ПМЭФ.Угрозы-то были перечислены и рассмотрены, но не было предложено какого-то ответа, что нам делать в этой ситуации, сказал бывший разведчик, пояснив, что он воспринимает это как "отсутствие стратегической субъектности". Если проще - мы ждём, что предпримут США, Европа, Китай… а что и как должна предпринимать Россия?Задерей также отметил, что можно договориться о замирении на одном из фронтов, но война продолжится на других — на информационном, на экономическом, на социальном. Как реагировать? СВО идёт пятый год, а все доктринальные документы РФ, документы стратегического планирования, касающиеся вопросов безопасности, они все были приняты ещё до начала спецоперации, "это документы мирного времени".Ветеран разведки раскритиковал тезис о том, что, мол, невозможно нанести стратегическое поражение ядерной державе. По его словам, тут надо бы вспомнить о судьбе Советского Союза. Но оказывается, не все об этом хотят помнить."Ситуация концептуальной неопределённости сохраняется", - констатировал Задерей. В то же время, по его словам, эксперты, занимающие патриотическую позицию, они же критики этой "политики бессубъектности" - они тоже ничего конкретного не предлагают.Надо формировать образ будущего и выходить уже с этим общим проектом, но пока лишь идут дискуссии, да и то вяло. А потому и нет ответа, что нужно конкретно делать для того, чтобы выйти из нынешней опасной для страны ситуации — то есть, нет стратегии.Ветеран разведки рассказал, что консолидация это не создание какой-то новой единой структуры, но организация взаимодействия разнородных сил, формальных и неформальных групп. По его мнению, это даст, например, возможность изменить расстановку сил в Госдуме РФ на выборах — для реализации этой будущей и не выработанной пока стратегии.Что касается текущего конфликта, то есть и вопросы, требующие немедленных решений и действий, считает российский политик и общественный деятель, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин. Он в беседе с журналистов Андреем Карауловым* заявил, что необходимо выгрузить топливо из блоков Запорожской АЭС.По его словам, со стороны Киева вполне возможна и вероятна организация серьёзной диверсии на атомной станции - для того, чтобы МАГАТЭ объявила эту зону демилитаризованной, чтобы туда под флагом МАГАТЭ были введены выделенные специальные силы стран-участников МАГАТЭ.Ранее в СВР заявляли о том, что страны Запада рассматривают вариант организации диверсии на ЗАЭС с расплавлением активной зоны её ядерных реакторов. Разумеется, всю вину за аварию планируется свалить на Россию.В субботу, 20 июня, ЗАЭС теряла на некоторое время внешнее электроснабжение, станция была переведена на питание от резервных дизель-генераторов. Как сообщает пресс-служба станции, сейчас АЭС перешла на штатную схему электроснабжения, радиационная обстановка в норме. Кстати, внешнее электроснабжение идёт с украинской стороны, поэтому, как отмечает Караулов*, "рубильник - в руках Зеленского".Кроме того, ранее ВСУ нанесли массированный удар по транспортному цеху ЗАЭС и по Энергодару, погиб сотрудник атомной станции.Как заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, "опасность представляют как потенциальные угрозы по инфраструктуре станции, так и постоянное давление на людей, работающих на станции и обеспечивающих ее безопасную эксплуатацию".По её словам, последствия могут быть такими же, как последствия аварии на ЧАЭС, "если не больше".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Выход один — уничтожение террористического киевского режима". Эксперты и политики о войне и мире.

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Сергей Зуев

россия, украина, киев, дональд трамп, андрей ермолаев, максим шингаркин, магатэ, служба внешней разведки , госдума, эксклюзив