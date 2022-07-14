https://ukraina.ru/20220714/1036343056.html

Глава МИД Украины нагрубил КНДР из-за признания республик Донбасса

Глава МИД Украины нагрубил КНДР из-за признания республик Донбасса - 14.07.2022 Украина.ру

Глава МИД Украины нагрубил КНДР из-за признания республик Донбасса

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 июля в своем Instagram* грубо пошутил в отношении КНДР, которая признала Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНР и ДНР)

2022-07-14T11:34

2022-07-14T11:34

2022-07-14T11:34

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Он опубликовал свою фотографию с драматичным выражением лица и написал, что это "тот момент, когда разорвал дипотношения с КНДР".Накануне в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что признали независимость ДНР и ЛНР. Министерство иностранных дел Украины в ответ указало, что разрывает с КНДР дипломатические отношения и прекращает экономические и политические контакты.* Соцсеть запрещена в РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, кндр, донбасс, украина, мид