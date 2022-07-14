Глава МИД Украины нагрубил КНДР из-за признания республик Донбасса
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaКулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 июля в своем Instagram* грубо пошутил в отношении КНДР, которая признала Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНР и ДНР)
Он опубликовал свою фотографию с драматичным выражением лица и написал, что это "тот момент, когда разорвал дипотношения с КНДР".
"На самом деле каждый токсичный друг России должен знать, что неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины будет всегда получать максимально жесткую реакцию", – пригрозил он.
Накануне в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что признали независимость ДНР и ЛНР.
Министерство иностранных дел Украины в ответ указало, что разрывает с КНДР дипломатические отношения и прекращает экономические и политические контакты.
* Соцсеть запрещена в РФ