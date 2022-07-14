Глава МИД Украины нагрубил КНДР из-за признания республик Донбасса - 14.07.2022 Украина.ру
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Глава МИД Украины нагрубил КНДР из-за признания республик Донбасса
Глава МИД Украины нагрубил КНДР из-за признания республик Донбасса - 14.07.2022 Украина.ру
Глава МИД Украины нагрубил КНДР из-за признания республик Донбасса
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 июля в своем Instagram* грубо пошутил в отношении КНДР, которая признала Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНР и ДНР)
2022-07-14T11:34
2022-07-14T11:34
новости
кндр
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Он опубликовал свою фотографию с драматичным выражением лица и написал, что это "тот момент, когда разорвал дипотношения с КНДР".Накануне в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что признали независимость ДНР и ЛНР. Министерство иностранных дел Украины в ответ указало, что разрывает с КНДР дипломатические отношения и прекращает экономические и политические контакты.* Соцсеть запрещена в РФ
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новости, кндр, донбасс, украина, мид

Глава МИД Украины нагрубил КНДР из-за признания республик Донбасса

11:34 14.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaКулеба
Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 13 июля в своем Instagram* грубо пошутил в отношении КНДР, которая признала Луганскую и Донецкую Народные Республики (ЛНР и ДНР)
Он опубликовал свою фотографию с драматичным выражением лица и написал, что это "тот момент, когда разорвал дипотношения с КНДР".

"На самом деле каждый токсичный друг России должен знать, что неуважение к территориальной целостности и суверенитету Украины будет всегда получать максимально жесткую реакцию", – пригрозил он.

Накануне в посольстве Северной Кореи в Москве заявили, что признали независимость ДНР и ЛНР.
Министерство иностранных дел Украины в ответ указало, что разрывает с КНДР дипломатические отношения и прекращает экономические и политические контакты.
* Соцсеть запрещена в РФ
Зеленский
07:47
Зеленский пригрозил КНДР за признание республик ДонбассаКиев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 13 июля заявил Владимир Зеленский в видеообращении
 
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