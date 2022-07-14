https://ukraina.ru/20220714/1036340651.html

Кнутов об иранских, российских и украинских беспилотниках и новой тактике СВО

Кнутов об иранских, российских и украинских беспилотниках и новой тактике СВО - 14.07.2022 Украина.ру

Кнутов об иранских, российских и украинских беспилотниках и новой тактике СВО

Россия чаще всего использует БПЛА "Орлан", а украинцы наладили пополнение не только натовскими беспилотникам, но и бытовыми коптерами, заявил военный эксперт,... Украина.ру, 14.07.2022

2022-07-14T12:15

2022-07-14T12:15

2022-07-14T12:47

украина

россия

бпла

беспилотник

иран

bayraktar tb2 (байрактар)

оружие спецоперации

чем воюют на украине

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Россия чаще всего использует БПЛА "Орлан", а украинцы наладили пополнение не только натовскими беспилотникам, но и бытовыми коптерами, заявил военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Юрий Альбертович, американцы говорили о возможных поставках иранских беспилотников России. Иранцы вроде опровергают, но если эта поставка будет, хотелось бы понимать, о какой технике речь?— Если говорить об Иране, страна в свое время захватила самые современные американские беспилотники, пару штук посадили. То есть, у них есть образцы разведывательно-ударных дронов производства США высокого класса.Ирану их удалось скопировать, наладить выпуск у себя. Это что-то типа "Байрактаров", только качественно выше с точки зрения боевых и технических возможностей.На сегодняшний день у Ирана на вооружении есть различные модели беспилотников, в том числе разведывательные "Ababil-3" и "Mohajer-4B", есть ударные "Mohajer-6" и "Karrar" и дроны-камикадзе "Arash".Поэтому, если такая поставка состоится, окажется не лишней. Во всяком случае, разведывательных дронов много не бывает.— Какие знаковые характеристики?— У разных моделей высота 5-7 километров примерно, дальность около 200 километров, максимальная скорость – в районе 150 км/ч. Главное – бомбовая нагрузка, которую они могут нести, она повышенная, по сравнению с турецкими. Иранцы по-моему, даже пытались как-то американский корабль военный атаковать своими БПЛА, если мне память не изменяет.— Какие боеприпасы они могут нести?— Ракеты небольшие, бомбы. Корабль, конечно, ими не потопишь, но личный состав вполне можно уничтожать.— Какая у них грузоподъемность?— Сотни килограммов.— Это один из первых военных конфликтов, в котором настолько широко используются беспилотники. Это существенно влияет на ход боевых действий?— Да, Украина же приняла целую программу "Армия дронов", в соответствии с этой программой они будут приобретать 200 дронов типа "Байрактар" или аналогичных, и 1000 квадрокоптеров, которые будут использоваться в звене "рота-взвод". И потом, соответственно, будут опять же собирать деньги для ремонта этих дронов и коптеров и применять дальше, либо заменять.— А наши войска что применяют такого типа?— Вооруженные силы России применяют на Украине беспилотники "Орлан-10". Кронштадт делает дроны-камиказде. Основная масса – это "Орланы", ну и бытовые тоже применяются для разведки."Орланы" есть двух видов – просто разведывательный и разведывательно-ударный, не так давно его доработали до этого уровня. Он может нести две небольшие бомбы, две ракеты. Мощность их небольшая. Но он способен поразить цель, в том числе бронированную или же скопление личного состава. Высота где-то 5 километров, дальность 100-140 километров, в воздухе может находится часов 8-10. Это основная рабочая лошадка нашей армии. Они работают в связке с артиллерией и другими средствами поражения.Недавно стало известно, что в России планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. Которые будут также смогут бить по легкобронированной технике противника и солдатам. Возможно делать их будут в холдинге "Ростеха" "Вертолеты России". На дрон будут ставить танковую версию пулемёта Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб.— Если сравнить армию российских и армию украинских дронов, кто доминирует?— По большому счету, да. Можно сопоставить. Армия украинских дронов – это не только украинские, это же еще и поставляемые натовские аппараты, которые им поставляют.И даже сейчас вот у них фонд армии дронов появился. Потому что заявили, что компания, которая делает "Байрактары" заявила, что подарит им три штуки. Литва согласилась даже собрать деньги и один оплатить. И подарили. Дроны у украинцев разные. Американские новейшие "Switchblade" и еще некоторые дроны-камикадзе. Ну те малоэффективны, они летают где-то по 40 минут, дальность до 10 километров, посадку не совершают и при обнаружении цели просто пикируют и подрывают ее.Американские и британские имеют преимущество из-за электромотора, потому что не могут сбить из ПЗРК, так как такая система на тепло реагирует. Сбивают из автомата Калашникова.Ну а сейчас появились у нас электромагнитные ружья, два типа. "Ступор" разработки концерна "Калашников" серии REX, дальность 1.5-2 километра, сектор 20 градусов. Они прерывают сигнал между оператором и аппаратом, потом садят его она землю. Опробовали их уже на поле боя, оказались очень эффективны, сейчас будут ими наполнять войска.— Если в общем оценить по количеству и мощности российские и украинские БПЛА, как сравнить силы?— В Украинской армии очень много таких коптеров бытовых, которые используют в звене "рота-взвод". То есть, это обычные гражданские аппараты, невоенного назначения, их много гибнет, мы сбиваем даже из автоматов их очень много, просто теряются они в том числе. Таких дронов у них много, в этом есть у них главное преимущество.Но их быстро пополняют, у армии ЛДНР есть проблемы с этим, но народ сбрасывается, покупают добровольцы, за счет этого пополняется тоже запас. В Украине идут государственные закупки, им в этом отношении проще.— Из боевых БПЛА у нас силы равны?— Там много схожих дронов с нашим "Орланом-10", я тут не стал бы выделять характеристики. "Байрактар-B2" и наши примерно на одном уровне. Они сопоставимы – российские и украинскими с натовскими.— По количеству сколько их задействовано сложно сказать?— Никто точно не скажет. У нас до начала СВО были цифры – десятки тысяч, всех модификаций вместе.— Какую роль БПЛА сейчас играют в этом военном конфликте?— Они изменили характер боевых действий. Сначала ведется разведка, потом определение и выбор целей, только потом наносится удар высокоточным оружием, либо дальнобойной артиллерией, или РСЗО.Пехота также не действует без информации с дронов. Сначала их запускают, изучают поле боя, где находится противник, по нему открывают огонь из артиллерии, и авиации, если нужно. Только потом идет вперед пехота. Такая же история с танками и артиллерией. Колонны прикрывают вертолеты, но в принципе разведка тоже необходима.Дроны – это на сегодняшний день глаза и уши, они вытесняют корректировщиков, наземных и артиллерийских, и даже некоторые виды разведки вообще. Без таких аппаратов сейчас ведение боевых действий нецелесообразно. Благодаря БПЛА можно увидеть. Где противник в засаде, как он замаскирован, и подавить его бесконтактным боем. То есть дрон позволяет вести бой без потерь.— Я так понимаю в тактике такие машины имеют очень важную роль, учитывая, что задачи СВО – сохранить мирных граждан и российских военных максимально.— Да, второй этап спецоперации отличается тем, что главной формой борьбы стало не лобовое наступление с большими потерями, а именно использование боевых дронов, чтобы снизить потери людей.— Каким образом Россия делает дроны, не уступающие по техническим характеристикам западным аналогам, если мы уступаем в плане технологий.— Сначала мы покупали у Израиля, делали на их основе свои, потом по мере производства улучшали. Опыт получили, это позволило делать полностью наши дроны на современной базе, они ничем не уступают зарубежным.

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

украина, россия, бпла, беспилотник, иран, bayraktar tb2 (байрактар), оружие спецоперации