https://ukraina.ru/20220714/1036338590.html
Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов
Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов - 14.07.2022 Украина.ру
Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов
Посольство России в США 14 июля в своем Telegram назвало заявления Вашингтона о насильственном изъятии украинских паспортов низкокачественной западной дезинформацией
2022-07-14T10:39
2022-07-14T10:39
2022-07-14T10:39
новости
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"Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов - низкокачественная западная дезинформация", — отметили дипломаты.В дипмиссии подчеркнули, что очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной операции на Украине.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих якобы забирают документы и выдают российские паспорта.
/20220714/1036276164.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов
Посольство России в США 14 июля в своем Telegram назвало заявления Вашингтона о насильственном изъятии украинских паспортов низкокачественной западной дезинформацией