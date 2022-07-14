Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов - 14.07.2022 Украина.ру
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Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов
Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов - 14.07.2022 Украина.ру
Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов
Посольство России в США 14 июля в своем Telegram назвало заявления Вашингтона о насильственном изъятии украинских паспортов низкокачественной западной дезинформацией
2022-07-14T10:39
2022-07-14T10:39
новости
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"Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов - низкокачественная западная дезинформация", — отметили дипломаты.В дипмиссии подчеркнули, что очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной операции на Украине.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих якобы забирают документы и выдают российские паспорта.
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Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов

10:39 14.07.2022
 
© AP / Sergei Chuzavkov
- РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© AP / Sergei Chuzavkov
Читать в
Посольство России в США 14 июля в своем Telegram назвало заявления Вашингтона о насильственном изъятии украинских паспортов низкокачественной западной дезинформацией
"Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов - низкокачественная западная дезинформация", — отметили дипломаты.
В дипмиссии подчеркнули, что очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной операции на Украине.

"Очевидно и стремление поднять градус русофобии для привлечения всеобщего внимания к событиям на Украине и мобилизации дополнительных ресурсов на поддержку киевского режима", — указывается в сообщении.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих якобы забирают документы и выдают российские паспорта.
ВСУ самолет оружие поставки украинский военнослужащий бтр аэродром - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
06:15
Алехин рассказал, как западное оружие повлияет на ход спецоперацииЕсли западное оружие передадут Украине в большом объеме, оно не затруднит продвижение российских войск, заверил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
 
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