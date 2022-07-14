https://ukraina.ru/20220714/1036338590.html

Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов

Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов - 14.07.2022 Украина.ру

Посольство РФ ответило на обвинения США в насильственном изъятии украинских паспортов

Посольство России в США 14 июля в своем Telegram назвало заявления Вашингтона о насильственном изъятии украинских паспортов низкокачественной западной дезинформацией

2022-07-14T10:39

2022-07-14T10:39

2022-07-14T10:39

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102710/33/1027103394_0:296:5503:3391_1920x0_80_0_0_cf801f17011e9512f1ac1df6bc59e9f3.jpg

"Украинцы получают российское гражданство добровольно. Заявления о насильственном изъятии украинских паспортов - низкокачественная западная дезинформация", — отметили дипломаты.В дипмиссии подчеркнули, что очередная попытка Вашингтона очернить ВС РФ, видимо, связана с недовольством успехами специальной операции на Украине.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы насильно удерживает на своей территории до 1,6 миллиона украинских граждан, у многих якобы забирают документы и выдают российские паспорта.

/20220714/1036276164.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости