В Ирландии нет мест для украинских беженцев
08:40 14.07.2022 (обновлено: 08:41 14.07.2022)
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ селе Безыменное в ДНР продолжают принимать беженцев
Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный центр приема Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен. Об этом сообщила 13 июля газета Irish Times
В результате претендующие на получение убежища беженцы "могут застрять в аэропорту без койки".
В связи с этим премьер Ирландии Михол Мартин планирует в четверг встречу с кабмином для обсуждения сложившейся ситуации.
За прошлую неделю в Ирландию приехали 1 454 гражданина Украины. В общей сложности с начала спецоперации в страну прибыли около 41 тысячи украинцев.
9 июля, 10:15Польский эксперт рассказал, что украинские мигранты и беженцы на самом деле думают о «войне с Россией»У находящихся в Польше украинцев призывного возраста непродолжительное время был «патриотический подъем». Однако сейчас никто не хочет участвовать в вооруженном конфликте. Об этом рассказал обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью изданию Украина.ру