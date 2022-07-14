В Ирландии нет мест для украинских беженцев - 14.07.2022 Украина.ру
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В Ирландии нет мест для украинских беженцев
В Ирландии нет мест для украинских беженцев - 14.07.2022 Украина.ру
В Ирландии нет мест для украинских беженцев
Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный центр приема Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен. Об этом сообщила 13 июля газета Irish Times
2022-07-14T08:40
2022-07-14T08:41
новости
беженцы
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В результате претендующие на получение убежища беженцы "могут застрять в аэропорту без койки".В связи с этим премьер Ирландии Михол Мартин планирует в четверг встречу с кабмином для обсуждения сложившейся ситуации.За прошлую неделю в Ирландию приехали 1 454 гражданина Украины. В общей сложности с начала спецоперации в страну прибыли около 41 тысячи украинцев.
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новости, беженцы

В Ирландии нет мест для украинских беженцев

08:40 14.07.2022 (обновлено: 08:41 14.07.2022)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ селе Безыменное в ДНР продолжают принимать беженцев
В селе Безыменное в ДНР продолжают принимать беженцев - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Ирландия столкнулась с нехваткой мест для прибывающих украинских беженцев, а крупный центр приема Ситиуэст на западе Дублина полностью заполнен. Об этом сообщила 13 июля газета Irish Times
В результате претендующие на получение убежища беженцы "могут застрять в аэропорту без койки".
В связи с этим премьер Ирландии Михол Мартин планирует в четверг встречу с кабмином для обсуждения сложившейся ситуации.
За прошлую неделю в Ирландию приехали 1 454 гражданина Украины. В общей сложности с начала спецоперации в страну прибыли около 41 тысячи украинцев.
Украинские беженцы в Польше табличка Солидарны с Украиной - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 10:15
Польский эксперт рассказал, что украинские мигранты и беженцы на самом деле думают о «войне с Россией»У находящихся в Польше украинцев призывного возраста непродолжительное время был «патриотический подъем». Однако сейчас никто не хочет участвовать в вооруженном конфликте. Об этом рассказал обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью изданию Украина.ру
 
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