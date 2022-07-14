В Ирландии нет мест для украинских беженцев

Польский эксперт рассказал, что украинские мигранты и беженцы на самом деле думают о «войне с Россией»

У находящихся в Польше украинцев призывного возраста непродолжительное время был «патриотический подъем». Однако сейчас никто не хочет участвовать в вооруженном конфликте. Об этом рассказал обозреватель еженедельника Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью изданию Украина.ру