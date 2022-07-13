https://ukraina.ru/20220713/postavki-1036312443.html
Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения - 13.07.2022 Украина.ру
Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
Запад обещает Украине новое – современное – вооружение. Что именно приедет и каким способом, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2022-07-13T17:53
2022-07-13T17:53
2022-07-13T17:53
военный эксперт
новости
вооружение
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Он пояснил, что пока у Украины нет только ЗРК NASAMS с американским персоналом, их поступление ожидается, как и танков "Абрамс", F-16, современных бронетранспортеров.NASAMS - передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.Abrams — основной боевой танк США. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. В настоящее время "Абрамс" является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонны.General Dynamics F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым можно здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103369/01/1033690193_127:0:884:568_1920x0_80_0_0_6772595bdb81985c4f7843680a750842.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
военный эксперт, новости, вооружение
Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения
Вооружение и топливо к нему везут на Украину под видом гражданских грузов
Запад обещает Украине новое – современное – вооружение. Что именно приедет и каким способом, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
Американцы говорили 24 часа надо им, если экстренная поставка, а если из Польши, то 5-6 часов. Все поставки идут под видом гражданских грузов в обычных фурах, перевозят только гражданские компании. Нефтебазы украинские все уничтожены, топливо везут только топливозаправщики с молдавскими и румынскими номерами. Якобы гражданские, но для военных целей.
Юрий Кнутов
Военный эксперт
Он пояснил, что пока у Украины нет только ЗРК NASAMS с американским персоналом, их поступление ожидается, как и танков "Абрамс", F-16, современных бронетранспортеров.
NASAMS - передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.
Abrams — основной боевой танк США. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. В настоящее время "Абрамс" является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонны.
General Dynamics F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.
Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым
можно здесь
.