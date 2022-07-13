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Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения

Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения - 13.07.2022 Украина.ру

Румынские номера и новые F-16. Стали известны подробности новых поставок вооружения

Запад обещает Украине новое – современное – вооружение. Что именно приедет и каким способом, в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2022-07-13T17:53

2022-07-13T17:53

2022-07-13T17:53

военный эксперт

новости

вооружение

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Он пояснил, что пока у Украины нет только ЗРК NASAMS с американским персоналом, их поступление ожидается, как и танков "Абрамс", F-16, современных бронетранспортеров.NASAMS - передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах.Abrams — основной боевой танк США. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. В настоящее время "Абрамс" является одним из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 тонны.General Dynamics F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.Полностью прочитать интервью с Юрием Кнутовым можно здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

военный эксперт, новости, вооружение